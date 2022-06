Este politécnico tem uma das maiores taxas de empregabilidade do País

Desde Bolonha, e num mercado global cada vez mais competitivo, apostar numa formação especializada que complemente e consolide os conhecimentos adquiridos na licenciatura não só permite o amadurecimento pessoal e académico como constitui uma mais-valia no mercado de trabalho.

Atento às necessidades do mundo laboral e estreitamente articulado com o tecido empresarial, o Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) tem vindo, nos últimos anos, a reforçar e a diversificar a sua oferta de mestrados e pós-graduações. Os cursos de formação avançada cobrem diversas áreas, primam pela inovação e são um investimento que dá frutos.

Inovação e empregabilidade em muitas frentes

É a aposta num ensino prático de qualidade focado nas necessidades do mercado de trabalho que permite ao IPS formar profissionais de excelência com um alto índice de inserção profissional no ensino superior – um dos maiores em Portugal, segundo dados oficiais IEFP de 2021.

Carlos Mata, vice-presidente do IPS, responsável pelas áreas da Empregabilidade e do Relacionamento com a Comunidade Externa, salienta que “as elevadas taxas de empregabilidade das nossas formações são um selo de qualidade, atribuído por entidades e organizações empregadoras de renome”. Frisa, ainda, que além da formação, também as vertentes de investigação, inovação e empreendedorismo concorrem para a missão de “dar resposta aos desafios das organizações e, com o envolvimento das mesmas, criar relações win-win”.



Ângela Lemos, presidente do IPS

Carlos Mata, vice-presidente do IPS

Ângela Lemos, presidente do IPS, reforça que “a oferta formativa do IPS assenta em novas metodologias de ensino e aprendizagem, que visam favorecer práticas criativas e inovadoras, numa estreita relação entre a formação académica e os contextos reais de trabalho”, realçando o esforço de “constante adaptação aos novos desafios e oportunidades do mercado de trabalho”.

Tendo em vista responder às necessidades atuais das empresas e organizações, e com uma perspetiva de futuro, o IPS destaca-se, por um lado, pela contínua inovação de formações avançadas de mestrado e pós-graduação e, por outro, pelo trabalho conjunto com outras entidades com vista a aumentar a qualificação dos seus alunos.

Mestrados e pós-graduações 2022/2023: novos cursos e cursos em parceria

Saúde

• Duas novidades na área da Terapia da Fala – Prática Avançada em Terapia da Fala no Adulto e no Idoso e Prática Avançada em Terapia da Fala na Criança – que se distinguem pelo plano de estudos adaptável e pela flexibilidade, podendo os alunos optar pela modalidade b-learning ou pelo horário pós-laboral;



• O novo curso de mestrado de Prática Avançada de Fisioterapia em Neurologia visa colmatar as necessidades de formação especializada nesta área;



• Resultante da parceria entre o IPS com a Universidade Nova de Lisboa, Fisioterapia em Condições Musculoesqueléticas é, atualmente, o único mestrado em Portugal que faz parte da IFOMPT Approved Learning Institutions.

Engenharia e Tecnologia

• A novidade em Engenharia Biomédica pretende desenvolver novas competências para a criação de soluções inovadoras na área da saúde e bem-estar, ao nível da prevenção, diagnóstico ou tratamento;



• Numa parceria com a Universidade do Algarve, o mestrado em Engenharia Civil segue o modelo consagrado no estrangeiro, nomeadamente no Reino Unido e Itália.

Educação

• Dois novos mestrados – Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais do 2º Ciclo do Ensino Básico e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico e de Português, História e Geografia de Portugal do 2º Ciclo do Ensino Básico – respondem à urgência sentida na área da formação de professores;



• Educação, Práticas Artísticas e Inclusão. Através de uma abordagem inovadora, este novo curso de mestrado interliga diversas áreas artísticas e científicas para criar dinâmicas alternativas de inclusão e de transformação social.

Ciências Empresariais

• Destacam-se duas novidades nesta área: em parceria com a SONAE, o mestrado em Logística e Gestão da Cadeia de Abastecimento é pioneiro em Portugal, não só pelo caráter profissionalizante, como pela metodologia de aprendizagem baseada em projetos. Em parceria com a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, o IPS traz o novo curso de mestrado em Gestão em Hotelaria de Saúde e Bem-Estar;



• Data Science for Business. Centrado no tratamento e análise de dados para suportar decisões estratégicas e melhorar o desempenho das empresas, este mestrado encontra-se em fase de aprovação.

Linkar-se ao futuro

O Instituto Politécnico de Setúbal está entre as 25 melhores instituições europeias na dimensão ensino-aprendizagem (Ranking Times Higher Education, 2019), no topo da empregabilidade em Portugal e em permanente contacto com o mercado de trabalho. Eleger o mestrado ou a pós-graduação no IPS é escolher inovação e dar o primeiro passo rumo a um futuro vencedor.