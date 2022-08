Este novo restaurante de sushi tem as melhores noites do verão

Este verão, o Le Club transforma-se e dá lugar ao Le Club Sushi & Disco. À emblemática discoteca do Grande Real Santa Eulália Resort & Hotel Spa, em Albufeira, juntam-se agora os melhores sabores da cozinha japonesa. Inaugurado a 16 de julho, o novo conceito que vem animar as noites algarvias é verdadeiramente diferenciador e criado a pensar em todos aqueles que passaram bons momentos neste espaço em frente ao mar, mas também nas gerações mais jovens.

Localizado no exterior, o novo restaurante de sushi da Praia de Santa Eulália promete uma experiência multissensorial, que combina sofisticados pratos asiáticos com música e a energia do oceano. A deslumbrante e encantadora vista para as ondas é assim complementada por um ambiente cosmopolita de festa e animação que o vão levar a viver as melhores noites deste verão. Jante e dance até de madrugada com os amigos ao som dos DJs convidados da casa.

Carta hipnotizante

A carta assinada por Celso Padeiro, Chef Executivo do Grande Real Santa Eulália e Capitão da Equipa Olímpica de Culinária Portuguesa, é composta por texturas e cores hipnotizantes e por sabores naturais e frescos que conquistam os palatos mais exigentes e que proporcionam experiências inesquecíveis. Destacam-se os variadíssimos nigiris, os hosomakis, os gunkans, os uramakis, os temakis, o sashimi, os signature rolls, os fresh spring rolls, as tempuras, os tatakis, as gyosas, as bowls e as saladas, com opções vegetarianas.

Para terminar a refeição, nada melhor do que as requintadas sobremesas: bola gelada de yuzu e maracujá com sashimi de abacaxi, mochi de manga, framboesa e chá verde com creme de sésamo, e muitas outras a não perder.

E porque também de grupos se fazem as melhores noites do Algarve, o Le Club Sushi & Disco criou a The Sushi Summer Experience, composta por uma prancha exclusiva de centenas de peças de sushi – 300 peças para 12 pessoas ou 500 peças para 20 pessoas – e acompanhadas de garrafas de champanhe Moët & Chandon.





“O Le Club Sushi & Disco não é mais um restaurante. É um espaço com identidade e personalidade próprias. É um projeto que nos permite conectar com a natureza na sua plenitude e que se torna tão especial por juntar à sua oferta gastronómica uma oferta cultural única. Como não poderia deixar de ser, o menu é simples e cru, para dar lugar aos sentidos”

Celso Padeiro, Chef Executivo do Grande Real Santa Eulália

O regresso da Locomia: sábados com música icónica

Mas as novidades não se ficam por aqui: aos sábados, o Le Club Sushi & Disco é palco das Summer Sessions, que prometem fazer vibrar as noites de Albufeira com músicas dos finais dos anos 90 e início dos anos 2000. Se sente a nostalgia dos momentos vividos na Locomia, icónico clube que marcou uma geração, vai querer sentir na 1ª pessoa estas sessões que terão, cada uma, a curadoria de um DJ diferente.

DJ: cartaz de luxo aquece noites algarvias

Ao longo das semanas, poderá assistir ao vivo a Pete tha Zouk, ao DJ Pedro Tabuada, ao DJ Carlos Manaça e tantos outros nomes que fazem parte de um cartaz de luxo. Já na noite de encerramento, o Le Club Sushi & Disco recebe o DJ Vibe, que dispensa introduções.

Última sessão: noite de encerramento imperdível Todos aqueles que estiverem pelo Algarve no dia 27 de agosto e que se atreverem a fazer parte desta última sessão têm horas de festa e entretenimento garantidas.

O Le Club Sushi & Disco está aberto, todos os dias, das 19h00 às 03h00, com o serviço de jantar a funcionar até à 01h00 em agosto. As Summer Sessions têm lugar todos os sábados de agosto e, nestes dias, o Le Club Sushi & Disco encerra apenas às 06h00.

Não fique de fora! Junte o grupo de amigos e venha passar as noites de verão a comer bem e dançar pela noite fora.

Este conteúdo foi produzido integralmente pelo Real Hotel Group