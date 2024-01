Este é o segredo! Saiba como pode diminuir a sua pegada ambiental no dia a dia

Consciente da crise ambiental atual, a Garnier trabalha diariamente para proteger o planeta através do projeto inédito "Green Beauty For All" ("Beleza Natural Para Todos").

O projeto "Green Beauty" pretende diminuir a pegada ambiental de todas as etapas de produção da marca, promover o comércio justo e contribuir para o desenvolvimento e formação das comunidades locais, além de ajudar os consumidores a fazerem escolhas mais sustentáveis, no momento da compra, de forma fácil e acessível.

De acordo com o relatório de sustentabilidade anual da Garnier, 79% das pessoas querem ser mais sustentáveis, porém apenas 4% consideram que adotam realmente hábitos sustentáveis. Dados que comprovam que ainda temos pela frente uma longa batalha contra a crise climática e que levaram a marca a apostar em produtos "clean".

Neste novo ano, desafiamo-lo a tornar-se mais sustentável na sua rotina de beleza com pequenos gestos diários e a criar um impacto positivo no planeta com a Garnier. Como? Escolha cosméticos com fórmulas "green" e amigos do ambiente.

Como é que a Garnier ajuda as comunidades locais?

O programa de Abastecimento Solidário dá às pessoas normalmente excluídas do mercado de trabalho, acesso ao trabalho e a um rendimento sustentável. A Garnier está empenhada em implementar práticas de comércio justo em toda a cadeia de abastecimento, procurando apoiar e capacitar os agricultores e trabalhadores para os ajudar a melhorar os seus rendimentos e meios de subsistência. Providencia também formação para melhorar as suas competências na agricultura e dar-lhes os conhecimentos mais recentes sobre agricultura biológica.



Como é que a Garnier incentiva a economia local?

Facilitando o acesso a serviços de saúde ou mecanismos de proteção social a muitos dos seus agricultores. Em 2022, o programa de Abastecimento Solidário permitiu que 1.431 comunidades que enfrentam desafios sociais ou financeiros tivessem acesso ou mantivessem um emprego e um rendimento justo. A Garnier fez igualmente parcerias com organizações não governamentais para ajudar a capacitar as comunidades por meio de um programa de fornecimento socialmente responsável ou "solidário" em todo o mundo.



Como é que a Garnier está a reduzir as emissões de CO2?

Todas as fábricas da marca têm trabalhado continuamente na redução das emissões de carbono, aumentando a eficiência energética através de uma melhor conceção e isolamento dos edifícios, bem como da utilização de tecnologias energeticamente eficientes para os processos industriais e, por último, da obtenção de mais energia renovável a nível local.

Este tipo de esforços levou a Garnier a reduzir a sua pegada de carbono em 82%, entre 2005 e 2022. O objetivo é que todas as nossas instalações industriais utilizem 100% de energia renovável até 2025, através do aproveitamento das tecnologias mais adequadas a cada local: biometanização, painéis solares, biomassa ou energia eólica.



Como é que a Garnier está a reduzir o consumo de energia?

Nas suas instalações de produção e centros de distribuição, a marca continua ativamente a otimizar a utilização da energia, com o objetivo de utilizar 100% de energia renovável até 2025.





A Garnier está comprometida com a beleza sustentável para todos







O que é uma fábrica sustentável?

Uma fábrica sustentável carateriza-se por ser uma unidade que diminui as suas necessidades energéticas através da implementação de abordagens de sobriedade energética, bem como da melhoria da eficiência energética das suas instalações (edifícios, equipamentos e processos industriais), e utiliza energia renovável local.



Como é que a Garnier está a reduzir o consumo de água?

A Garnier está a repensar a utilização da água em todas as suas instalações, a fim de reduzir significativamente o seu consumo de água industrial. O gigante de beleza já tem três fábricas Waterloop, em que 100% da água industrial utilizada (para limpeza e arrefecimento, por exemplo) é água tratada, reciclada ou reutilizada. O que significa que já não necessita de água doce para esses processos.







Ao tratar e reutilizar água de alta qualidade num circuito interno, consegue reduzir o seu consumo de água e o impacto ambiental da fábrica. As três fábricas Waterloop da Garnier aumentaram a eficiência da sua gestão da água e inspiraram outras fábricas em todo o mundo. O objetivo é ter 100% de fábricas Waterloop até 2030.



Como é que a Garnier reduz o seu impacto de carbono?

Como parte dos esforços contínuos para diminuir o impacto ambiental dos seus produtos, a marca apoia todas as suas instalações industriais Garnier na adoção de energia 100% renovável nos próximos anos.



Junte-se ao movimento "Green Beauty" da Garnier e proteja a beleza do planeta, enquanto cuida da sua, claro! Dê um passo em frente e "green" para todos.