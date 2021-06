Este é o relógio obrigatório para os amantes da tecnologia

Foi criada a pensar na importância de se manter conectado ao que realmente importa em qualquer momento do dia. Com a aparência de um relógio analógico elegante, mas também com a funcionalidade e o pragmatismo de um dispositivo de última geração, a nova coleção Lotus Connected deixa nas nossas mãos a decisão total do que merece a atenção plena no dia a dia – pode escolher de que pessoas e de que aplicações quer receber notificações, através de uma vibração suave no pulso. Mais genuína do que nunca, esta coleção de relógios sobressai em todos os pulsos.



Nova coleção Lotus Connected

São 31 relógios que seguem o já reconhecido estilo urbano e ousado a que nos habituou a Lotus. Disponível em materiais como o aço inoxidável, a malha milanesa ou a pele, pode conjugar tons elegantes – azul, prata ou vermelho – para criar um acessório à medida e memorável.

Funções: o melhor da tecnologia para controlar o que o rodeia

Com um simples toque na coroa, consegue ver a data e a hora de um fuso horário secundário – ideal para quem tem amigos e familiares além-fronteiras –, ou verificar se conseguiu atingir a meta de movimentos esperada para o dia diretamente no pulso. Com os botões, pode controlar a música que ouve através do telemóvel, guardar um local para futura referência – incluindo o local onde deixou o carro estacionado para evitar "desastres" –, localizar o telemóvel sempre que não o encontrar ou até tirar fotografias, o que significa que a partir de agora já não precisa de ser o fotógrafo de serviço e pode estar em todos os registos de memória!

Walk Me Home, please

Com os relógios da coleção Lotus Connected consegue ainda conectar-se remotamente através da função Walk Me Home, que permite não só nomear um contacto de emergência – com quem pode ficar conectado para monitorizar os passos que dá – como ainda enviar uma notificação no regresso a casa – semelhante a "eu levo-te a casa para não ires sozinho", mas totalmente à distância!

Inovação: app para maximizar o potencial do relógio

Basta conectar o relógio Lotus à app Lotus Connected para fazer uma configuração rápida e fácil através do designsimples e intuitivo da aplicação. Ao permitir adaptar as funções do relógio às necessidades particulares, a Lotus oferece a oportunidade de tirar o melhor partido do relógio.