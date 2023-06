Estas são as seis melhores soluções de pagamento para negócios

Quer tornar o seu negócio mais simples e eficiente? Temos a solução ideal. Hoje em dia, com a generalização de transações entre empresas e consumidores, resultado da digitalização massiva, é impossível viver sem o acesso a um bom serviço de pagamentos.

Com o embate da pandemia, assistimos a uma mudança abrupta nas formas de distribuição de bens, nos canais de venda, nos hábitos do consumo e, acima de tudo, nos métodos tradicionais de pagamento, que foram substituídos por soluções digitais. Isto exige que as empresas reavaliem o seu modelo de funcionamento e procurem atualizar os meios de pagamento de que dispõem.

A Eupago, uma instituição de pagamento supervisionada pelo Banco de Portugal e especializada em soluções de pagamento, tem as melhores soluções para si. Pode contar com conveniência, simplicidade e segurança nas transações.

Conheça as seis melhores soluções de pagamento

Seja para empresas ou consumidores, estes são os seis serviços que visam simplificar as transações financeiras, proporcionando aos utilizadores opções mais flexíveis e seguras. Conheça-as e descubra a solução que mais se adequa a si e ao seu negócio.

1. Gateaway de pagamentos (Eupago Way)

Esta opção permite receber pagamentos via referências multibanco, MB Way, cartões de crédito e débito, transferências bancárias, débitos diretos, TPA ou soluções de pagamento móvel. E ainda disponibiliza soluções para cobranças recorrentes como assinaturas, mensalidades e planos de pagamento fracionados. Gerir pagamentos de forma automatizada e segura nunca foi tão fácil.

2. Open banking (Eupago Eye)

É direcionado para comerciantes e empresas, permitindo uma gestão mais dinâmica com os bancos e um maior controlo das finanças.

Com o Eupago Eye, a Eupago permite que os clientes tenham acesso, através do seu backoffice, a todo o seu historial financeiro. Podem aceder a todas as suas contas mesmo que de bancos diferentes, ao mesmo tempo que verificam em tempo real os seus pagamentos.

Além disto, oferece ainda a possibilidade de iniciar pagamentos em nome dos seus clientes, sem recurso a homebanking.

3. Facilitação de Serviços de Crédito (Eupago Now)

Disponibiliza a possibilidade de pagamentos fracionados, mediante instituições de crédito autorizadas.

4. Integração e E-commerce

Tem integração com as plataformas de comércio eletrónico mais utilizadas, permitindo que os utilizadores integrem facilmente os meios de pagamento disponibilizados pela Eupago nas suas lojas online. Isto resulta na simplificação do processo de pagamento para os clientes e a consequente expansão das vendas das empresas em ambiente digital.

5. Serviços de Reembolsos e Failover

É possível ter um serviço de reembolsos prático e intuitivo? Sim. A Eupago disponibiliza-o através do seu backoffice. Existe ainda o Failover, o serviço que permite enviar uma notificação, via SMS ou email, para relembrar que um determinado pagamento está em atraso. Desta forma, não há como se esquecer.

6. Ferramentas de Gestão e Relatórios

São ferramentas abrangentes que permitem que as empresas acompanhem os seus pagamentos, analisem dados e obtenham insights sobre as suas operações financeiras. Facilita o controlo e a tomada de decisões baseadas em informações precisas.



As vantagens da Eupago...

• Diversidade de soluções de pagamento • Segurança e proteção • Integração simples e backoffice intuitivo • Suporte aos clientes de excelência

Ao fim de quase nove anos, a área dos pagamentos continua a ser aquela na qual a Eupago tem investido mais e concentrado grande parte da sua atividade. No entanto, foca-se em simultâneo no estabelecimento de parcerias com empresas de e-commerce, de software e tecnologia e de instituições financeiras.

De vento em popa...

Foi uma das primeiras instituições de pagamento a atuar no mercado português e a que registou o maior e mais rápido crescimento. Tem contribuído para o desenvolvimento do setor de pagamentos no País, impulsionando a economia, promovendo inovação e a adoção de soluções financeiras e tecnológicas inovadoras.

Na Eupago, o melhor serviço, suporto e apoio estão garantidos. Saiba mais em eupago.pt.