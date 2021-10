Esta nova máquina de café é tudo o que precisa para uma bebida perfeita em casa

Beber um café first thing in the morning, a meio da manhã, depois do almoço, algures na parte da tarde ou para dar o dia como terminado após o jantar é um ritual que muitos não dispensam. Não é por acaso que o café é uma das bebidas mais consumidas em todo o mundo, para muitos a bebida de eleição. É o melhor amigo da descontração, mas também da pressão, das pausas e das "corridas". E sabia que, quando consumido na quantidade recomendada – isto é, com um limite máximo de 400 mg de cafeína por dia –, o café parece ajudar a manter as funções cognitivas no envelhecimento? A Associação Industrial e Comercial do Café diz mesmo que beber três a quatro chávenas de café por dia reduz o risco de doenças cardiovasculares em 20% e com três a cinco chávenas por dia há menos 65% de probabilidade de desenvolver Alzheimer ou demência.

A título de curiosidade: o teor de cafeína não é igual em todos os cafés! Depende de fatores como a variedade, o método de preparação – se é instantâneo ou expresso, por exemplo –, a quantidade de café que utiliza na preparação e até o grau de torrefação e moagem.

Além de ser rico em cafeína, o café também apresenta vitaminas, minerais e substâncias antioxidantes que podem contribuir para a prevenção de algumas doenças como a Diabetes Mellitus tipo 2, doenças cardiovasculares e alguns tipos de cancro. Ao nível da performance física também parece melhorar o desempenho, o tempo de reação, o processamento mental e visual, a modulação da fadiga e a perceção da dor.

Isto tudo para dizer que o café tem os seus benefícios e sabe bem em todos os momentos. Só falta a máquina perfeita para um café de excelência em casa… ou será que está mesmo aqui "ao lado"?

Grazie, a nova máquina de café Continente Recentemente lançada, a Grazie é a adição perfeita para quem não dispensa uma chávena do melhor café em casa:

• Design moderno e elegante

• Baixo consumo energético

• Desliga automaticamente

• Mais silenciosa

• Fácil utilização com botão para três medidas de café

• Café de excelência à temperatura perfeita

Este é o novo modelo de máquina de café para o sistema exclusivo Continente, que está mais ecológico e sustentável, graças às cápsulas com nova embalagem. Sem falar nos blends para todos os gostos, com um sortido de cafés diferenciadores.

Cápsulas exclusivas com menos plástico

Não é propriamente desconhecido! Na verdade, este sistema de café exclusivo foi lançado em 2016. Desde então, não tinha sofrido nenhuma alteração ou modernização. Até hoje, claro, com um upgrade que traz um conjunto de atributos muito relevantes. A nova embalagem para o café do sistema exclusivo é uma das novidades. As novas cápsulas vêm agora numa embalagem mais sustentável, compacta e de cartão 100% reciclável proveniente de florestas geridas de forma responsável. Para trás ficou a embalagem antiga, o saco multimaterial de plástico e alumínio não reciclável. São menos 26 toneladas de plástico ao ano. Ao ser uma embalagem mais compacta, é ainda reduzida a quantidade de matéria-prima necessária para a produção das embalagens e a pegada de carbono associada ao transporte do café – são transportadas mais cápsulas por viagem.

Blends para todos os gostos

Sabia que os cafés do sistema exclusivo Continente são produzidos em Portugal? A gama, desenvolvida em parceria com um fornecedor nacional e especialista em cafés, dispõe de vários blends cremosos, com diferentes intensidades – entre o nível 5 e 10 – e diversos paladares e aromas, para que todos encontrem o café perfeito.

Há blends para quem prefere o café equilibrado e aromático do Originale (intensidade 7), o cremoso e floral do Classico (intensidade 8) ou o sabor intenso e exótico do Fortezza (intensidade 10). Ou o intenso Índia (intensidade 9), o aromático Colômbia (intensidade 7) e o exótico Etiopia (intensidade 6). Aqueles que preferem um café mais ligeiro ou descafeinado não foram esquecidos! Há três opções na nova gama de exclusivos Continente: Leggero, o blend delicado e perfumado (intensidade 6), Decaffeinato, mas com prazer por inteiro (intensidade 5) e o Intenso Decaffeinato, o blend do prazer intenso (intensidade 7).