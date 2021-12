Esta máquina de lavar roupa é o sonho de qualquer pessoa

Quem nunca deu por si sentado no sofá, a relaxar, depois de uma semana de trabalho cansativa, na tentativa de ver o episódio mais esperado da série do costume e… lá está a máquina de lavar roupa a provocar um barulho tremendo com o girar e o torcer da roupa.

Já não bastava ser uma tarefa pouco adorada para a maior parte do comum dos mortais, que nos faz acordar mais cedo na expectativa de ainda apanharmos sol suficiente para secar a roupa mais depressa, e ainda levamos com o som de ambiente profundo que nos lembra e relembra que daqui a um par de minutos ou horas está a tocar o sino para entrarmos novamente no turno das lides da casa, saltar do sofá e tratar dos passos seguintes. Descanso? Relaxamento? Onde?

Já para não falar dos dias em que programamos a máquina para começar o ciclo de lavagem nas horas de maior poupança no contador da energia, quando trabalhamos por casa – muitas vezes com a máquina a laborar entre reuniões de Zoom – ou nos dias de apoio aos miúdos, que tentam terminar os trabalhos de casa sem necessidade de mais distrações.

Não fosse o lançamento da nova gama Supreme Silence da Whirlpool e estaríamos a desesperar. Vá por nós e aproveite que estamos naquela altura do ano de realização de sonhos. Dê aí um toque ao Pai Natal do lado, porque esta máquina de lavar roupa é o complemento perfeito para qualquer pessoa e casa moderna!

Máquina de lavar roupa silenciosa

Com o lançamento da nova gama da Whirlpool – que inclui a máquina de lavar roupa mais silenciosa1 – pode praticar o autocuidado em casa, apreciando todo o silêncio. E não, esta máquina de lavar roupa não contribui apenas para o nosso bem-estar! Graças à inovadora tecnologia 6º SENTIDO e às funções WaterSave e AutoDose, este último lançamento da marca contribui também para o bem-estar do nosso planeta. Permite poupar até 45%2 de energia, 59%3 de água e 30%4 de detergente a cada lavagem.

Equilíbrio perfeito entre função e forma

Além de extremamente simpática para com o nosso bem-estar, a máquina de lavar roupa Supreme Silence pode ser deixada bem à vista. Já viu bem o design "da coisa"? Até dá vontade de mostrar! E agora só nos falta mesmo mencionar o quão fácil é de usar, graças à interface moderna e intuitiva que nos permite usufruir ao máximo de todas as capacidades revolucionárias desta nova máquina de lavar roupa, na qual se inclui o Programa Antialérgico.

Sabia que, na Europa, cerca de 80 milhões de pessoas sofrem de algum tipo de alergia? São dados divulgados pelo EUobserver, que refere o aumento da incidência de condições de pele como o eczema atópico ou a dermatite atópica, cujas causas – apesar de não claras – parecem estar ligadas a fatores ambientais associados à urbanização, de acordo com especialistas.

Todas as máquinas de lavar roupa Supreme Silence incluem um programa especial antialérgico, testado pela organização Allergy UK, especialmente indicado para peles sensíveis ou pessoas que sofrem de alergias. Foi desenhado para remover os alergénios principais – pólen, ácaros, pelo de gato ou cão – graças à tecnologia de elevadas temperaturas e ao enxaguamento extra.

Características Supreme Silence

• Máquina mais silenciosa1 da Whirlpool, que trabalha a apenas 65 dBA

• Conta com um programa adequado para cargas de roupa mista Extra Silence que nunca ultrapassa os 60 dBA

• Painéis laterais zen que minimizam o balançar vertical e horizontal

• Silêncio até nos detalhes com a gaveta de detergente de deslizar silencioso Push-to-Open (com filtro que pode ser facilmente limpo!)

• Sistema de AutoDose, que impede a sobredosagem e permite poupar até 30%3 de detergente

• Tecnologia STEAM Hygiene (Vapor), que remove 99,9%5 das bactérias

• Ciclo Steam Refresh, que elimina os maus odores

• Opção de ativar o FreshCare+, que cuida da roupa e garante 100% de frescura até ser retirada da máquina

• Tecnologia 6º SENTIDO, que adapta o uso de água e de energia de acordo com a carga

• Tecnologia Water Save para garantir uma poupança extraordinária de água usada em cada ciclo

• Mais de 87% da máquina Whirlpool pode ser reciclada

• Com luz no tambor que se acende para que nunca mais se esqueça daquela meia perdida!

1Referente à categoria de máquinas de lavar roupa de livre instalação de 8kg e 1400rpm ou superior. Baseado em dados da GFK (Março 2021), comparando o nível de ruído na centrifugação declarado pelos concorrentes. Referente ao modelo W7X W845WR SPT da Whirlpool.

2Testado nos programas Carga Completa 45 min, Algodão, Mistos e Eco 40-60 com vs sem 6º SENTIDO

3Testado nos Programas Carga Completa 45 min, Algodão, Mistos e ECO 40-60 com vs sem 6º SENTIDO.

4Comparado com a dosagem recomendada dos detergentes líquidos (concentrados) mais vendidos (Euromonitor, Alemanha 2019)

5Testado por Allergy UK nos programas Algodão 40ºC, Sintéticos 40ºC e Roupa de Cama 60ºC com a opção Vapor ativada.