Esta gama é a ajuda extra que precisa no combate à queda de cabelo

O nosso cabelo faz parte da nossa identidade e é um traço marcante que reflete também a nossa saúde, de dentro para fora. Mantê-lo forte e saudável não é tarefa fácil, especialmente para aqueles que o têm mais fino, frágil, quebradiço e com tendência à queda. Por isso, é importante ter uma ajuda extra no que toca ao cuidado do cabelo durante a fase da queda.

Há várias causas associadas à queda de cabelo: estarmos mais preocupados ou mais cansados, consequência de uma alimentação desequilibrada, a toma de determinados medicamentos ou pós-cirurgias, alterações do couro cabeludo ou, no caso das mulheres, até a chegada de um bebé.

Klorane oferece uma gama exclusivamente focada em dar mais força, mais crescimento e menos queda de cabelo, através da combinação dos melhores ingredientes para resultados visíveis e duradouros. E há uma novidade nesta gama antiqueda de cabelo Sérum Antiqueda com Quinina e Edelvaisse BIO .



Cuidados naturais e eficazes

Há mais de 50 anos que a Pierre Fabre explora as propriedades antiqueda do Extrato de Quinina, planta patenteada pela Klorane. Recentemente, os especialistas descobriram que a associação deste ingrediente com Edelvaisse BIO oferece uma ação inédita e poderosa sobre o crescimento do cabelo. Para que a queda de cabelo não seja mais uma preocupação nas nossas vidas, aoferece uma, através da combinação dos melhores ingredientes para resultados visíveis e duradouros. E há uma novidade nestaque é uma força inigualável: o

Os resultados do Sérum Antiqueda

98% de ingredientes de origem natural, o Sérum Antiqueda cabelo mais fortificado desde a primeira aplicação, travando a queda desde o primeiro mês de utilização – com mais de 3.000 cabelos em apenas um mês. Em três meses, o cabelo fica mais denso e mais resistente.



Porque é mais eficaz? Com, opromete umdesde a primeira aplicação, travando a queda desde o– com mais de 3.000 cabelos em apenas um mês. Em três meses, o cabelo fica mais denso e mais resistente. A eficácia resulta da combinação de ingredientes – manganésio, vitamina B, cafeína, Extrato de Quinina e Edelvaisse BIO – que oferece melhor nutrição do bulbo, favorece o crescimento e ajuda à regulação do ciclo piloso do cabelo. Com esta ação global, o sérum da Klorane dá uma resposta única para todos os tipos de queda de cabelo.



Sérum Antiqueda 100 ml, €52,50 (PVPR), à venda em farmácia e parafarmácia

Como usar: dez pulverizações, três vezes por semana. Não precisa de enxaguar, já que este sérum não deixa o cabelo oleoso. Além disso, a fórmula é compatível com o período de amamentação, podendo ser usado por todas as pessoas em qualquer momento. Ao seguir esta rotina, um frasco cobre um ciclo completo de 12 semanas.

Benefícios do Sérum Antiqueda

→ Abranda a queda de cabelo



→ Fortalece o cabelo



→ Favorece o crescimento do cabelo

Três passos para uma rotina completa

Além do sérum, a Klorane oferece champô, condicionador e suplemento alimentar da mesma gama para manter o cabelo forte e saudável.

1. Champô, o aliado diário

Este champô fortificante e estimulante é um impulso necessário para um cabelo com falta de vitalidade. A fórmula – com vitamina B, Extrato de Quinina e Edelvaisse BIO e sem tensioativos sulfatos – limpa suavemente o cabelo, enquanto ajuda a favorecer o crescimento. Pode ser utilizado isoladamente, de forma regular como um cuidado diário, ou em conjunto com os restantes produtos antiqueda da gama para um resultado mais eficaz.

Champô com Quinina e Edelvaisse BIO 200 ml, €13,49 (PVPR) e champô com Quinina e Edelvaisse BIO 400 ml, €19,10 (PVPR)

2. Condicionador, o passo essencial para desembaraçar e fortalecer

Embora desembaraçar o cabelo seja um passo essencial no cuidado capilar, o cabelo desvitalizado tende a quebrar com as escovagens repetidas. Este condicionador é o passo essencial para incluir na rotina: facilita o desembaraçar do cabelo e diminui o número de cabelos na escova, além de conferir uma eficácia reforçada na proteção da fibra capilar. Resultado: o cabelo fica mais fácil de pentear e diminui em 84% o cabelo partido durante a escovagem.

Condicionador com Quinina e Edelvaisse BIO 200 ml, €16,80 (PVPR)

3. Suplemento alimentar, o complemento que atua de dentro para fora

Rico em micronutrientes e queratina, o suplemento alimentar KERATINCaps atua de dentro para fora e a o complemento certo para um rotina que combate a perda de cabelo e o cabelo sem vida e cansado. A toma de uma cápsula por dia promete revigorar o cabelo, proporcionando força e vitalidade. A sua fórmula completa conta com Extrato de Quinina, vitaminas B, zinco, selénio e queratina – macronutrientes essenciais para o crescimento de um cabelo forte e saudável. Nutre o cabelo e a raiz capilar a partir do interior, preserva a força e vitalidade do cabelo à medida que cresce e colmata as deficiências nutricionais, ajudando o corpo a funcionar corretamente.

KeratinCaps – suplemento alimentar, disponível em caixa de 30 cápsulas, €27,50 (PVPR) e trio pack de 30 cápsulas para três meses de utilização, €55 (PVPR)

Dicas para abrandar a queda de cabelo

→ Manter o couro cabeludo livre de resíduos de poluição, que sufocam e perturbam o crescimento do cabelo



→ Massajar o couro cabeludo no duche para ativar a microcirculação dos vasos sanguíneos e estimular o crescimento



→ Incluir na dieta alimentar alimentos ricos em micronutrientes

Sustentabilidade na base de tudo

A Klorane acredita que "cultivar as espécies é a melhor forma de preservar os recursos vegetais" e, por isso, desenvolveu uma série de ações no Equador, nas terras da quinquina.

Além de garantir que o cultivo da quinquina não põe em perigo a floresta da Amazónia, a Fundação Botânica Klorane escolheu comprometer-se no Equador com objetivos a nível ambiental – como replantar 15.000 árvores, especialmente espécies locais em risco –, objetivos económicos e sociais – melhor rendimento e uma dieta mais variada para as populações locais –, assim como objetivos educativos, com a formação de agricultores e intervenções em escolas para um desenvolvimento sustentável das terras.

Porque a terra já não é suficiente para alimentar as famílias no Equador, muitos camponeses que habitam a fronteira da floresta da Amazónia começaram a cortar árvores e a vendê-las para extrair alguns recursos da mesma. A Fundação Botânica Klorane, em parceria com a associação local Ishpingo, ajuda atualmente 75 famílias de agricultores, com o apoio de um projeto de reflorestação e de desenvolvimento de um setor camponês de produção de fruta e madeira.

Nos Picos Alpinos, a Klorane garantiu uma linha de produção local certificada para o Edelvaisse BIO, outro dos ingredientes utilizados pela marca na fórmula da gama antiqueda de cabelo, com recurso a uma investigação agrónoma liderada por parceiros suíços. Esta ação procurou garantir a proteção máxima do ingrediente cultivado no seu ambiente nativo nos Alpes Suíços, a 1.000 metros de altitude.

