Esta empresa foi destacada com o 2º Melhor Lugar para trabalhar em Portugal

À procura do melhor sítio para trabalhar? Não precisa de procurar mais. Há uma empresa a operar em Portugal que acaba de ser distinguida com o 2º Melhor Lugar para Trabalhar em 2023 de acordo com a auditoria da Great Place to Work, na categoria 201-500 colaboradores. Trata-se da Kaizen Gaming, uma das empresas game tech de crescimento mais rápido a nível internacional, com presença em 12 países. Em Portugal, a Kaizen Gaming opera com a Betano, a marca de apostas desportivas e casino online.

Quando o foco é tecnologia e pessoas, o resultado é o que está à vista de todos. Não é a primeira vez que a Kaizen Gaming é distinguida com um prémio. Em 2021, foi considerada a nona melhor empresa para trabalhar na Europa. Em 2022, foi considerada a Operadora do Ano nos EGR Awards, os óscares da indústria de jogo online. É o resultado da procura para melhorar continuamente produtos e serviços de modo a fornecer a melhor experiência aos colaboradores e aos clientes.

Na Kaizen Gaming, os colaboradores são a componente mais importante do nosso sucesso e, por esse motivo, investimos substancialmente e a longo prazo na criação de um ambiente de trabalho saudável, no qual a diversidade, o respeito e espírito de equipa são cultivados. O facto de este reconhecimento vir dos nossos próprios colaboradores torna tudo mais significativo e confirma que estamos a caminhar na direção certa. Stella Voulgaraki, CPO da Kaizen Gaming (Chief People Officer)

As quatro razões para escolher trabalhar na Kaizen Gaming

1. Crescimento

É a principal característica que distingue a Kaizen Gaming. Aqui, todos têm oportunidade de crescer, tanto profissionalmente como ao nível da extensão do próprio conhecimento.

2. Diversão

A forma como se trabalha na Kaizen Gaming faz parte da cultura da empresa. São muitas as pessoas que trabalham e vivem o ambiente de descontração e dinamismo. Na Kaizen Gaming, os colaboradores podem ser quem são e expor as suas ideias sem receio.

3. Inclusão

São mais de 1.800 trabalhadores espalhados por 12 países diferentes. Cada um com a sua história, cultura e ponto de partida. A política de inclusão da Kaizen Gaming elimina barreiras ou distinções entre cada uma das pessoas e promove a conexão e o bem-estar entre todos.

4. Foco nas pessoas

Na Kaizen Gaming, as pessoas estão em primeiro lugar, com a aposta no desenvolvimento pessoal e profissional e ainda na excelência do trabalho. O trabalho é, sobretudo, em conjunto, num ambiente colaborativo, enérgico e gratificante, para levar a empresa ainda mais longe e inspirar outras pessoas a juntarem-se a este núcleo.

Os números do inquérito Great Place to Work

• 99% dos colaboradores em Portugal dizem que todos são tratados com justiça independentemente da sua raça ou etnia.

• 98% dos colaboradores em Portugal dizem que todos são tratados de forma justa independentemente do seu género.

• 92% dos colaboradores em Portugal dizem que podem ser eles próprios no lugar de trabalho.

• 94% dos colaboradores em Portugal têm orgulho em dizer que trabalham na Kaizen Gaming.

• 95% dos colaboradores em Portugal dizem que a Kaizen Gaming é um lugar divertido para se trabalhar.

A comunicação aberta e transparente, constante com os colaboradores, as ativações e os eventos acessíveis a todos, assim como as políticas e as iniciativas em torno da diversidade, compõem o conjunto de características que permitem que a Kaizen se distinga no mercado de trabalho nacional e seja reconhecida como um dos melhores sítios para trabalhar em Portugal. Tudo começou na Grécia, há 11 anos, com apenas 20 pessoas. Hoje, está perto de alcançar os 500 colaboradores só em Portugal.





Kaizen Gaming opera em 12 países com as marcas Stoiximan (Grécia e Chipre) e Betano nos restantes mercados – Portugal, Brasil, Roménia, Alemanha, Bulgária, República Checa, Chile, Peru, Equador e Canadá (Ontário). No total, soma mais de 1.800 colaboradores e espera alcançar globalmente os 3.000 funcionários até 2024. Para tal, a Kaizen tem em marcha um forte plano de expansão, com previsão de alargar a operação a 26 países até 2026.

Ficou com vontade de integrar a equipa e fazer parte desta #oneteam? Não perca tempo. Há um lugar à sua espera no hub da Kaizen Gaming em Lisboa. Candidate-se. Afinal, este é um dos melhores locais para trabalhar em Portugal em 2023.