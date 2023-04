Está a chegar a maratona mais bonita e verde de Lisboa. Os treinos já começaram!

Pelos seus benefícios para saúde física e mental, correr é o desporto favorito de muitos portugueses, sobretudo quando chega o bom tempo. A Lisbon Eco Marathon está de volta para mais uma edição, com o apoio do eco partner Sociedade Ponto Verde (SPV), e está aberta a todos os que queiram participar.

O segundo treino de preparação para esta prova aconteceu no dia 22 de abril, num evento que juntou entusiastas do desporto para percorrer uma distância de 8 km pelas mais bonitas trilhas do Parque Florestal de Monsanto.

"A corrida é uma modalidade que defende princípios de sustentabilidade. O desporto é isso mesmo. Encerra em si um espírito saudável, um espírito que defende os princípios ambientais", explicou Joana Mota, responsável da Sociedade Ponto Verde(SPV) que marcou presença no treino, aproveitando a ocasião para explicar a associação da organização à corrida.

"Para a Sociedade Ponto Verde é muito importante sermos eco partner desta eco maratona e estar junto de todos estes maratonistas, para juntos defendermos a sustentabilidade no desporto e a sustentabilidade todos os dias, onde estivermos. É sempre importante lembrar a necessidade de reciclar e de fazer a separação das embalagens", salientou ainda a gestora de marketing e comunicação da SPV.

Maratona está de regresso

A sétima edição desta corrida decorre já no próximo dia 7 de maio (domingo) e tem parte do percurso pelo Parque Florestal de Monsanto, aquele que é o maior parque florestal urbano da Europa. Para participar, basta inscrever-se online até dia 5 de maio, podendo ainda fazê-lo presencialmente, no secretariado até 6 de maio.

O objetivo da Eco Marathon é incentivar a população a mexer-se, sem esquecer as melhores práticas ecológicas e a importância de preservar o meio ambiente.



Quando? 7 de maio



Onde? As provas partem e terminam no centro de Lisboa, na Alameda Cardeal Cerejeira, com parte do percurso pelo Parque Florestal de Monsanto Inscreva-se 7 de maioAs provas partem e terminam no centro de Lisboa, na Alameda Cardeal Cerejeira, com parte do percurso pelo Parque Florestal de Monsanto Inscreva-se aqui





Joana Mota, gestora de marketing e comunicação na Sociedade Ponto Verde

Correr ou caminhar

A prova anual inclui três distâncias diferentes, adaptadas a atletas de todos os níveis, sejam amadores ou profissionais. A corrida mais popular tem 42 km com partida marcada para as 8h30. Já a meia maratona de 21 km tem início uma hora depois.

Percursos:

Lisbon Eco Marathon - 42 km Meia Maratona - 21 km Mini Maratona -12 km Caminhada - 8 km

Aqueles que apenas se querem divertir e praticar exercício com calma, podem optar pelo trajeto de 12 km, uma corrida que arranca às 10 horas.

E como correr não é para todos, a Lisbon Eco Marathon propõe ainda uma caminhada de 8 km, cuja partida será dada às 10h30, pelos trilhos de Monsanto, ideal para um passeio em família e com grupos de amigos, juntando o desporto ao convívio.

"Vamos levar as pessoas a descobrir partes do percurso e a viver a experiência de correr em Monsanto. Aliamos a corrida à natureza (...) e a uma parte mais ecológica da cidade", afirmou Bruno Claro, fundador do grupo Correr Lisboa, durante o treino de preparação.

Do que está à espera? Venha até à Lisbon Eco Marathon, dia 7 de maio, com a Sociedade Ponto Verde, por um mundo melhor!

Veja aqui o regulamento e inscreva-se. Visite também as redes sociais do evento: Facebook e Instagram.