Enxaqueca: a dor invisível que continua a ser ignorada em Portugal

Enquanto a ciência avança e novos tratamentos transformam vidas, milhares de portugueses com enxaqueca continuam a viver entre a dor e o silêncio. O estigma5, a falta de comparticipaçãoe a demora no acesso a consultas especializadas3 mantêm esta doença neurológica crónica na sombra do sistema de saúde.5

Uma dor que rouba dias e vidas

Segundo a MiGRA Portugal, “50% da população mundial sofre com cefaleias” e “as cefaleias são a 2ª maior causa de anos vividos com incapacidade”. Em Portugal, “1 em cada 7 pessoas sofre de enxaqueca, sendo mais frequente do que doenças como a asma ou a diabetes”.1

A doença atinge sobretudo pessoas em idade ativa e “80% dos portugueses que sofrem de enxaquecas sentem-se limitados para cumprir tarefas diárias durante a crise”.1 Para muitos, o impacto vai muito além da dor física – “o sofrimento causado pela enxaqueca é individual, acarretando custos intangíveis e um impacto significativo, mesmo quando os doentes não estão em crise”.6

O estigma e o silêncio

A European Migraine & Headache Alliance (EMHA) lembra que “a enxaqueca não é apenas uma dor de cabeça”, mas “uma doença neurológica complexa e debilitante (…) que continua a ser subdiagnosticada e subtratada”.5

Este desconhecimento alimenta o estigma: “as pessoas que lidam com enxaqueca são fortes. Sabemos que nem todos nos veem desta forma. Para alguns, podemos parecer pessoas fracas, talvez pensem que gostamos de nos queixar de tudo e que exageramos em tudo. Podemos ser vistos como obstáculos no nosso local de trabalho, tanto pelos empregadores como pelos colegas. Sentimo-nos incompreendidos milhares de vezes, até por aqueles que nos são mais próximos”.7

A Migraine Trust reforça: “a enxaqueca pode ter um enorme impacto na vida, incluindo a vida familiar, educacional e profissional. E pode ter um efeito negativo na saúde mental também. Pode ser considerada uma incapacidade quando tem efeitos substanciais nas atividades diárias”.8

Diagnóstico tardio e desigualdades gritantes

De acordo com a MiGRA Portugal e a Sociedade Portuguesa de Cefaleias, “são necessários entre 6 a 15 anos para que o doente consiga aceder à consulta de especialidade de neurologia e, consequentemente, ao profissional de saúde mais habilitado para o diagnóstico”.2

O subdiagnóstico e o acesso limitado a terapêuticas específicas têm “um impacto social e económico muito negativo”, traduzido em absentismo e perda de produtividade.2

A Ordem dos Médicos alertou recentemente que a exclusão da Neurologia do regime de comparticipação especial “está a deixar milhares sem tratamentos essenciais”, classificando a medida como “discriminatória”.3

Também a Sociedade Portuguesa de Neurologia afirmou que esta exclusão “pode levar a uma enorme assimetria e desigualdade no acesso à saúde, especialmente das pessoas com doenças do sistema nervoso”.4

É tempo de agir

A MiGRA Portugal apela à criação urgente de “um Programa Nacional para as Cefaleias”, reforçando que “a enxaqueca é um grave problema de Saúde Pública, pouco valorizado em Portugal, que afeta cerca de dois milhões de portugueses, sobretudo jovens e jovens adultos”.2

Mais do que uma dor, a enxaqueca é um alerta coletivo. O reconhecimento, o diagnóstico precoce e o acesso equitativo ao tratamento são passos essenciais para devolver qualidade de vida a quem vive todos os dias com esta doença invisível.

