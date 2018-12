Entre na cozinha dos seus sonhos… antes de a remodelar

08:30

Dizem que os sentimentos passam para o que se confecciona. Se não se identifica com a sua cozinha, está na altura de uma grande mudança, com o mínimo risco. Para que cozinhar volte a ser um acto de amor.

É inegável. A cozinha é o coração de uma casa. É lá que se preparam e fazem as refeições e é também onde come o pequeno-almoço, muitas vezes numa correria, o lanche ao fim do dia, entre tarefas, o jantar, onde se reúne a família e se debate o dia.



A configuração das habitações e o próprio conceito de família evoluiu. Hoje, ao conceito de família tradicional – pais e filhos – acrescentam-se outras dinâmicas – solteiros a morar sozinhos, amigos que partilham casas, casais, famílias monoparentais e famílias numerosas. Os espaços tornam-se demasiado rígidos para dinâmicas tão distintas, ficam datados e desconfortáveis.



A cozinha que sonhou à distância de um olhar



Uma mudança radical em qualquer divisão da cada casa pode ser assustadora: o risco de criar uma imagem mental perfeita, que depois não se concretiza, pode ser um pesadelo para a estética e a funcionalidade do espaço. Quão bom seria poder entrar na sua nova cozinha, antes de se livrar da velha? Uma espécie de provador, em que podia ajustar tamanhos, cores, disposição e complementos. Era a cereja em cima do bolo da sua nova bancada?



Agora, é possível! Se o seu coração bate por uma cozinha nova, a Worten deixa-o visitá-la. Basta confiar na ajuda dos especialistas, que o ajudarão a criar uma cozinha à sua medida. A Worten eleva o conceito de "cozinha à medida" a outro patamar, ao apresentar soluções completas, que incluem electrodomésticos e mobiliário.



Nos quatro showrooms espalhados pelo País – Braga Minho Center, Maia Shopping, Norte Shopping e Forum Sintra – pode beneficiar do conselho especializado e explorar as mais de 1.500 combinações de modelos, cores e acabamentos disponíveis. No fim, pode ver in loco como ficou o modelo de cozinha que escolheu, através de um software 3D.



Em alternativa, pode explorar o site da Worten para perceber as combinações que mais se encaixam na sua cozinha de sonho. Online ou presencialmente, a Worten dá soluções para todos os gostos, com toda a comodidade: tudo o que tem de fazer é escolher a cozinha e agendar a montagem, consoante disponibilidade. O selo de qualidade da marca alemã Nolte está patente em todos os móveis e a mesma qualidade estende-se aos electrodomésticos, como a Worten já nos habituou.



Para que possa tirar partido das potencialidades da sua nova cozinha, a Worten criou o Worten Kitchens Club, onde os amantes de cozinha se podem inspirar em receitas de Filipa Gomes, a embaixadora da iniciativa. As receitas serão disponibilizadas no site da Worten, para que possa, também, partilhar amor com a família que escolheu. E como prova que a cozinha também pode ser diversão, a embaixadora e host Filipa Gomes convidou Carolina Patrocínio, Ricardo Pereira, Vanessa Martins, Pedro Sousa, Pimpinha Jardim e Pedro Granger para o Worten Kitchen Club. Os convidados, aos pares, cozinharam diferentes receitas, para no fim desfrutarem do prazer da refeição em conjunto.



Cada dinâmica familiar é diferente e cada cozinha deve, também, ser diferente. Adaptada às rotinas de cada núcleo, intuitiva nos rituais e nas dinâmicas familiares. O truque passa por investir numa remodelação à sua medida. Fazer da sua cozinha o coração de sua casa. E decidir por que cozinha bate o seu. Para começar, descubra qual o perfil que mais se encaixa na sua casa. Depois, é dar largas à imaginação.



Perfil 1: Há sempre lugar para mais um



São as casas onde a vida é uma festa. A família nuclear é, tipicamente, numerosa. A família alargada aparece ao domingo para o lanche, arrasta-se para o jantar, fica até os miúdos esfregarem os olhos de sono.







Há sempre alguma coisa na bancada: um bolo acabado de fazer, uma experiência de pão caseiro, as lancheiras em fila para preparar marmitas do dia seguinte. Fazem-se compras do mês de encher a despensa e falta sempre alguma coisa. Há sempre o calor do forno e o cheiro de algum pitéu.



Se o perfil da sua família se encaixa por aqui, uma cozinha tradicional, com longas bancadas, mesa de jantar e ilha, é ideal para acomodar várias pessoas e várias conversas em simultâneo. Se procura as mesmas características, mas um ar mais actual, uma cozinha moderna encaixa perfeitamente no seu perfil – e na sua casa.

Os pontos fulcrais neste perfil são o aproveitamento do espaço, mas também o factor estético. As refeições em casa limitam-se, durante a semana, a uma taça de cereais ao pequeno-almoço e "qualquer coisa rápida" para jantar. Ao fim-de-semana, a probabilidade é de nem utilizar a cozinha – há sempre a casa de um amigo para visitar.



Nestes casos, as cozinhas compactas ou minimalistas são a opção ideal para maximizar o espaço disponível. Optar por uma ilha, de forma a servir simultaneamente como mesa e bancada, economizará área utilizada. Mais espaços de arrumação, como sistemas rotativos nos armários de canto e divisórias nos restantes, ajudam a segmentar a divisão. Embutir todos os electrodomésticos possíveis é, também, uma preciosa dica.

Os jogos de cozinha reflectem a alma da casa: há uma mistura do contributo de todos, loiças descombinadas que reflectem as várias personalidades e as casas por onde passaram e de onde trouxeram pedaços da vivência e da história. As refeições são sem horas nem pessoas certas, podem ser feitas na sala, com a televisão, ou em grupo, em dias de horários combinados.

Para as casas onde a fusão de pessoas é uma constante, uma cozinha básica ou uma contemporânea são a opção na qual todas as personalidades têm o seu espaço. Armários sem portas, que deixam os jogos de cozinha fazer o papel decorativo, trazem cor e carácter ao espaço. A máquina da loiça à altura do balcão pode fazer a diferença para os mais preguiçosos e para os mais cansados. Nos armários, a arrumação é crucial para acomodar os diferentes gostos sem confundir. Uma boa iluminação ajudará o espaço a crescer.

Aqui, todo o centímetro conta. Famílias mais reduzidas, como jovens adultos solteiros ou casais sem filhos, procuram espaços mais reduzidos, por serem mais baratos. Aproveitam todos os recantos para acrescentar um pormenor útil.Um número razoável de pessoas a viver no mesmo espaço – que podem ser pais e filhos, mães e filhos, ou simplesmente um grupo de amigos que decidiu que não era hora da total emancipação e se decidiu juntar. É um caos organizado. Toda a gente pousa um computador na banca da cozinha para adiantar trabalho ou para seguir receitas em vídeo.Agora que já sabe qual é o perfect match de cozinha com o seu perfil, tem todos os ingredientes para uma relação duradoura. Escolha os pormenores que a personalizam, agende a entrega e a instalação, e comece a cozinhar. No fim, polvilhe com o amor das refeições partilhadas. Bom jantar!