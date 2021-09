Entre Lisboa e Margem Sul, duas pontes com descontos imperdíveis!

Setembro, resumido numa palavra, seria regresso. Fim de férias, regresso às aulas, regresso ao escritório e, em 2021 – esperemos –, o ansiado regresso à normalidade. Depois de vários meses com o País em avanços e recuos, as medidas de confinamento vão-se esbatendo e a rentrée coincide com novos objetivos do Governo e das empresas.

Ainda que esta seja uma boa notícia do ponto de vista da saúde pública e para a economia, o regresso é sempre sinónimo de muita movimentação. Nos transportes públicos, volta o congestionamento inicial, nada aconselhável em tempos de – ainda – pandemia. Nos transportes privados, o tempo no trânsito alonga-se muito para lá do desejável. Para quem utiliza as pontes de entrada e saída de Lisboa, o ViaCard é a opção que diminui o tempo de trânsito, permitindo ainda economizar.

Duas pontes, uma única escolha

As travessias nas pontes Vasco da Gama e 25 de Abril são tão necessárias quanto indesejadas. Normalmente, o congestionamento do trânsito faz com que quem atravessa da Margem Sul para a capital, de manhã, e em sentido inverso, à noite, tenha de contar com mais de meia hora de tempo para atravessar as pontes.





O ViaCard é a única forma de obter descontos na ponte Vasco da Gama e a maneira mais económica de atravessar ambas as pontes!

Com o ViaCard, o tempo diminui drasticamente em relação às alternativas. Sendo certo e sabido que passar cada uma das pontes implica pagamento, é preciso procurar a opção mais económica, sobretudo se for utilizador diário. O Via Card é a opção mais económica para estas travessias. E a poupança não se resume só aos custos por passagem: ao optar por uma via com menos trânsito, os custos de combustível e de manutenção do veículo também vão, logicamente, decrescer. Poupança tripla: tempo, subscrição e combustível!

Aderir ao ViaCard, nesta rentrée, tem zero custos de adesão. E a burocracia fica também de fora! Para aderir, basta visitar viacard.pt, preencher o formulário, fazer o pré-carregamento e… começar a usar! O sistema tem, nas suas vias, reconhecimento de matrículas, evitando paragens e filas. Mesmo que, para outros acessos em autoestrada, utilize outros pagamentos automáticos, pode aderir ao ViaCard para as travessias nas pontes.