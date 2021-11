Encanto: leve a família numa viagem de magia

Mesmo a entrar no espírito de Natal, em que a imaginação dos mais novos está ao rubro, chega a 25 de novembro a Portugal o novo filme da Disney, Encanto. Como em todos os filmes da Disney, o sonho e a aventura andam de mãos dadas com poderosas mensagens de esperança. O filme é protagonizado por uma família colombiana na qual todos têm poderes mágicos, tal como a casa onde vivem – todos, à exceção de Mirabel.

Uma casita excecional, surreal, mágica!

A magia começou pela casa – sim, mesmo a casa – através de uma vela mágica. O chão é música. O bule de chá serve-se sozinho. As gavetas não se abrem com um toque, mas a pedido. Com o tempo, a magia da casa passou, também, para os elementos da família. Todos ganharam dons: o de falar com animais, o da força, até mesmo o da perfeição. Todos se tornaram excecionalmente extraordinários, menos Mirabel, que é apenas excecionalmente normal.

Mas quando a magia deixa de funcionar – ou, ainda pior, quando começa a funcionar de maneira não desejada – é em Mirabel que residem as esperanças para salvar a casita, bem como toda a família. Não tendo poderes, o desafio torna-se uma aventura, mas Mirabel encontrará aliados que a ajudarão na luta pela magia e pela felicidade de todos.

"Mesmo nos momentos mais sombrios,

há luz onde menos esperas" Mirabel © 2021 Disney

A inspiradora e divertida história tem, como todas as histórias da Disney já nos habituaram, alguns elementos relacionáveis, que põem o público a refletir e, sobretudo criam uma corrente empática com as personagens do filme, mas também com as nossas próprias pessoas. Afinal, a multiplicidade de personalidades é idêntica à de tantas famílias, a felicidade comum e a frustração comum também. Encanto é uma versão encantada de todas as famílias, e vai conquistar adultos e crianças.

A carregar o vídeo ... Encanto

© 2021 Disney

Produção de luxo

Encanto é a produção com o protagonismo de ser o 60º filme Disney. A trama tem um elenco de luxo no original inglês, em espanhol e, claro, em Portugal não poderíamos ficar atrás: Carina Leitão dá voz à protagonista Mirabel, e a abuela tem a inconfundível Custódia Gallego como voz, com as músicas na voz de Helena Montez. Heitor Lourenço, Mariana Pacheco, Pedro Bargado, Ana Cloe, Sissi Martins, Alexandre Carvalho e Vânia Pereira completam o elenco principal.

O filme tem grandes nomes da realização na sua produção: Jared Bush, correalizador de Zootrópolis, e Byron Howard, de Zootrópolis e Entrelaçados, juntam-se agora para uma animação que não deixará ninguém indiferente.

A composição da banda sonora original esteve a cargo de Germaine Franco e as canções inéditas do filme são da autoria de Lin-Manuel Miranda, vencedor de Emmy, Grammy e Prémios Tony, os mais prestigiados prémios da indústria nos EUA. © 2021 Disney

O filme encanto está em várias salas de cinema, de norte a sul do país. Não esqueças das pipocas!