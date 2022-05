Empresa vencedora do SME EnterPRIZE vai a Bruxelas representar Portugal

O SME EnterPRIZE | Prémio Europeu de Sustentabilidade para PME é uma iniciativa da Tranquilidade, em associação com o Correio da Manhã e a SÁBADO, e com a EY, como knowledge partner, responsável pela metodologia, receção e análise das candidaturas.

Na 1ª edição em Portugal deste prémio europeu, o foco é a sustentabilidade ambiental. A Tranquilidade pretende inspirar e incentivar modelos de negócio que aliem inovação e práticas de sustentabilidade com impacto positivo na sociedade, no ambiente e na economia real, e promover o debate público sobre a sustentabilidade.

VISIBILIDADE EM PORTUGAL E A NÍVEL INTERNACIONAL





Com este prémio, a Tranquilidade vai distinguir e dar voz às PME mais sustentáveis a atuar em Portugal. A empresa vencedora receberá seguros e serviços da Tranquilidade avaliados em 15.000€ e também uma forte exposição mediática e publicitária nos meios do Grupo Cofina Media.

O vencedor nacional irá a Bruxelas representar Portugal no evento final, a 26 de outubro, onde é eleito o Herói Europeu da Sustentabilidade.

O JÚRI é formado por individualidades independentes, reputados especialistas com provas dadas na área da sustentabilidade, oriundos das esferas académica, empresarial e associativa. Este terá a responsabilidade de identificar as melhores PME a distinguir. Sendo o Júri soberano, tomará as suas decisões informadas com base na análise das candidaturas preparada pela EY, podendo solicitar informação adicional sobre as empresas e respetivas candidaturas.

CANDIDATURAS





As empresas podem participar até 15 de junho com uma ou mais candidaturas, tantas quantos os bons projetos de sustentabilidade ambiental que tenham para apresentar.

O processo de candidatura é feito online e simplificado, devendo as candidaturas ser submetidas através da plataforma eletrónica disponível em www.tranquilidadepme.com

FATORES DE VALORIZAÇÃO





Todas as PME a atuar em território nacional poderão candidatar-se com projetos, iniciativas e produtos. Serão valorizados, entre outros, fatores como:

Atividade economicamente sustentável.

Escalabilidade e replicabilidade.

Modelos de negócio que combinam competitividade e respeito pelo ambiente.

Métodos de produção que reduzem o desperdício e promovem a reutilização de materiais.

Pesquisa e desenvolvimento de tecnologias inovadoras e que contribuam para a redução do consumo de energia ou a emissão de CO 2 .

. Implementação de práticas que respeitem a biodiversidade e os solos, por exemplo na agricultura.

Potencial de transformação e capacidade de aportar inovação e mudança ao setor de atividade.



Contacto para esclarecimento de dúvidas: tranquilidadepme@tranquilidade.pt

Toda a informação está disponível no site da iniciativa www.tranquilidadepme.com

Este conteúdo foi produzido integralmente pela Tranquilidade