Educação, arte e inclusão juntam-se em mestrado inovador no Politécnico de Setúbal

Experiência, personalidade, skills abrangentes, versatilidade e determinação são apenas algumas das caraterísticas que os empregadores procuram. No entanto, a qualidade da educação continua a ser chave: o ponto de partida rumo ao topo da profissão escolhida.

A verdade é que nem todos os cursos são iguais e existem formas de sobressair entre a multidão de licenciados, mestres e doutorados.

Cada vez mais, e face à crise económica dos últimos anos, o contínuo desenvolvimento dos talentos individuais deve contribuir para o progresso económico, social e cultural de Portugal.

Não fique para trás

O Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) reconhece a educação como fator basilar no desenvolvimento da sociedade e como ferramenta para colmatar o défice nacional no que diz respeito à formação ao longo da vida. Para o IPS é urgente recuperar Portugal através de uma qualificação de excelência em áreas estratégicas.

A instituição de ensino superior dá resposta aos desafios do século XXI sentidos na formação de professores, com o novo mestrado em Educação, Práticas Artísticas e Inclusão (MEPAI), ministrado pela Escola Superior de Educação (ESE/IPS). O curso inovador, que conta com o apoio financeiro do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), propõe explorar e aprofundar pontes entre estas três áreas.



Como me posso inscrever? As candidaturas são efetuadas exclusivamente online até ao dia 6 de julho de 2023.

O que pode esperar

“O mestrado em Educação, Práticas Artísticas e Inclusão assume-se como uma oferta formativa inovadora, de conhecimento interdisciplinar, para a compreensão profunda e dinâmica das relações entre educação, desenvolvimento, artes e inclusão”, resumem à SÁBADO os professores e coordenadores do MEPAI, Ana Luísa de Oliveira Pires e António Ângelo Vasconcelos.

O mestrado, único em Portugal, tem como objetivos promover:

A compreensão das interdependências entre Educação e Desenvolvimento na Sociedade Contemporânea;



A participação cívica e comunitária, pelo conhecimento e usufruto das ofertas artísticas e culturais;

Créditos: Hugo Barata

A construção de projetos de natureza artística e cultural com escolas, organizações sociais e outras entidades, envolvendo equipamentos da comunidade;

O desenvolvimento do pensamento crítico e da criatividade como instrumentos fundamentais para a compreensão e construção do mundo;

O desenvolvimento de projetos/dinâmicas educativas inclusivas e intergeracionais, mobilizando práticas artísticas e pedagógicas;

A construção de projetos de investigação/intervenção com vista a desenvolver comunidades profissionais, cívicas e de aprendizagem de natureza transdisciplinar.

O mestrado, que avança para uma segunda edição, é dirigido a educadores, professores e titulares do grau de licenciado em outras áreas das ciências sociais, humanas e artes, enquadrando-se na estratégia de diversificação de ofertas formativas do Instituto Politécnico de Setúbal. Aposta na transversalidade da formação, de forma a qualificar profissionais que possam intervir nas diferentes realidades sociais, culturais e artísticas da região e do País.

Créditos: Hugo Barata



A quem se destina o mestrado em Educação, Práticas Artísticas e Inclusão? Licenciados em Educação Básica, Ciências da Educação, Educação e Formação, Animação Cultural, Animação Sociocultural, Serviço Social, Educação Social, Artes; Educadores, Professores, e titulares do grau de licenciado em outras áreas das ciências sociais, humanas e artes; Titulares de um grau académico superior estrangeiro, reconhecido pelo órgão científico do estabelecimento de ensino superior como grau de licenciado nas áreas acima referidas. Detentores de um currículo académico, científico, artístico ou profissional que seja reconhecido como atestando capacidade para a realização deste ciclo de estudos pelo órgão científico do estabelecimento de ensino superior.

Os testemunhos dos alunos:

João Baptista (44 anos)

Motivo de inscrição

“O principal motivo foi profissional, por ser assistente social e ter sempre trabalhado na área da ação social. Comecei a sentir a necessidade de envolver as práticas artísticas e a educação no trabalho desenvolvido com as pessoas e este mestrado representou uma oportunidade única nesse sentido”.

Expetativas

“Tenho adquirido conhecimentos e competências que serão certamente úteis para o trabalho de intervenção social porque as três vertentes que o mestrado alia - Educação, Práticas Artísticas e Inclusão - enriquecem substancialmente a minha área de formação de base: o Serviço Social”.

Ana Fernandes (50 anos)

Motivo de inscrição

“Decidi inscrever-me por uma necessidade profissional e pessoal. O meu trabalho, numa autarquia local, desenvolveu-se durante muitos anos na área da educação. Atualmente integro a área da cultura, pelo que senti a necessidade profissional de adquirir novos e mais conhecimentos”.

Expetativas

“Profissionalmente pretendo alcançar mais conhecimentos, aprofundar outros, estimular e desenvolver competências profissionais e de qualificação académica. Este mestrado tem permitido envolver-me num processo de aprendizagens diversas que extravasam o conhecimento que vem nos livros. Temos emergido no saber-fazer e no saber-experimentar”.

Créditos: António Ângelo Vasconcelos

Quais são os novos desafios dos professores e dos educadores?

“Os professores, bem como todos os profissionais relacionados com a educação, cultura, artes e inclusão, como partes integrantes da sociedade contemporânea, são interpelados por um conjunto diversificado de problemáticas que passam não só por questões de natureza científica e académica, mas também política (como a proliferação de “pós-verdades” alicerçadas nas fake news, por exemplo, ou na Inteligência Artificial)”, explicam os coordenadores do mestrado.

“Do ponto de vista científico, somos confrontados com a necessidade de construir conhecimento transdisciplinar, de forma a compreender a natureza dos fenómenos sociais e a emergência de novos campos de práticas profissionais”, acrescentam os responsáveis.

Só assim será possível intervir, respondendo aos problemas atuais de uma sociedade que se quer mais inclusiva e cosmopolita, bem como a questões relacionadas com as complexidades de viver em conjunto e com a necessidade de representação e de respeitar e celebrar as diferenças dos indivíduos.

“Neste contexto, a investigação e a intervenção do corpo docente deste curso, assim como de outro tipo de profissionais, afiguram-se fundamentais no contributo que podem dar para a compreensão das diferentes realidades, em que o conhecimento de si e do outro são peças fundamentais nas aprendizagens de saberes diferenciados e articulados”, afirmam os professores.

Créditos: Rita Roberto

Ensinar e preparar para o mercado de trabalho

A segunda edição do mestrado, mantém os princípios e a estrutura da primeira, com a diferença de, por um lado, ter um grupo de estudantes no segundo ano do curso, que irá desenvolver e partilhar com a comunidade académica e regional, em diferentes tipos de seminários, as suas investigações e reflexões no contexto de uma Ciência Cidadã de que o IPS é subscritor. Por outro lado, estimula uma maior interligação com as estruturas artísticas, como por exemplo museus, companhias de teatro, associações culturais, existentes nos distritos de Setúbal e de Lisboa.

Os coordenadores do MEPAI, Ana Luísa de Oliveira Pires e António Ângelo Vasconcelos, reforçam a necessidade de incentivar o desenvolvimento sustentado da sociedade e formar profissionais polivalentes, “não apenas desta região, mas também de outras, tanto a nível nacional como internacional, como foi evidenciado pelo tipo de estudantes que o procurou no seu primeiro ano”.

Para 2023/2024, o IPS dispõe adicionalmente de uma vasta oferta de mestrados e pós-graduações, abarcando as áreas de saúde, educação, ciências empresariais e engenharia e tecnologia.

Consulte o site do Instituto Politécnico de Setúbal e candidate-se até dia 6 de julho no mestrado Educação, Práticas Artísticas e Inclusão.