“É um trabalho de sonho!”: McDonald’s Portugal contrata o primeiro Chicken Bacon Officer

É difícil encontrar quem não gosta do icónico CBO, no entanto, para assumir a nova posição de Chicken Bacon Officer há que ir mais além. Por isso, a McDonald’s Portugal escolheu um candidato para o cargo, que cumpre todos os requisitos, nomeadamente: devora ambiciosamente CBO, tem vasta experiência a saborear CBO e, sobretudo, não é de todo um team player quando se trata de devorar CBO.

Pedro Barbosa Ribeiro, de apenas 20 anos, foi o grande vencedor deste processo, aliás é o seu primeiro emprego, e pode dizer-se que começa em grande! Escolhido por uma legião de fãs, o jovem conhecedor, natural de Coimbra, já assumiu as suas funções de CBO - Chicken Bacon Officer e passa, assim, a ser o protagonista da nova campanha da marca e a cara da mais recente inovação, o CBO Extra Cheddar, de edição limitada, que promete conquistar o paladar dos amantes de queijo e não só.

“A minha mãe viu o anúncio no TikTok e disse-me que era mesmo a minha cara. E, pelos vistos, tinha razão. Fiz o vídeo, dei tudo... e fui o escolhido”, conta Pedro.

“Foi uma loucura. Provas cegas de CBO, tinha de adivinhar qual era... pediram-me para tentar vender um CBO a um esquimó... mas safei-me bem”, afirma.

Todos querem ser CBO

As candidaturas à vaga de CBO – Chicken Bacon Officer, que decorreram no TikTok da McDonald’s Portugal, destinaram-se à alargada comunidade de fãs da sanduíche CBO. Numa primeira fase, os fãs interessados publicaram um vídeo com as cinco razões pelas quais deveriam de ser os escolhidos, utilizando #5factsaboutme, #ChickenBaconOfficer e identificando a conta de TikTok da marca (@mcdonalds.pt). Após selecionadas as candidaturas mais originais, seguiu-se um casting presencial em que os candidatos selecionados foram entrevistados e submetidos a diversos desafios, que testaram a sua criatividade e originalidade. Os melhores momentos deste processo foram registados e divulgados no Instagram e TikTok da McDonald's Portugal, mas, claro, só podia haver um vencedor.

“É um trabalho de sonho!”

Pedro recorda com paixão a primeira vez que provou um CBO, um momento que descreve como “inesquecível”. O que torna esta vitória ainda mais especial.

Dos sonhos à realidade, Pedro viaja agora pelos McDonald's de todo o país para garantir que cada CBO atinge o seu máximo potencial. Como? A prová-los, claro.

“Analiso a suculência do frango, estudo aquele bacon delicioso, exploro a crocância da cebola frita… mas também participo na criação e aprovação de novas receitas de CBO”, diz o Chicken Bacon Officer. “Para um fã de CBO, como eu, é um trabalho de sonho!”

Quanto a ver a sua cara na televisão e em anúncios, Pedro admite a sua surpresa: “Sempre sonhei com um bocado de fama, não vou mentir. Mas ainda assim, não estava nada à espera disto.”

Funções e regalias do Chicken Bacon Officer: • 1.º Chicken Bacon Officer da história.



• Ser o embaixador português desta sanduíche icónica. • Vai aparecer na TV, na rua e na cabeça de todos os portugueses. • Vai apoderar-se das redes sociais da McDonald’s. • Vai comer muitos CBO. • Pode e deve comer CBO remotamente.

Queijo e um pouco mais de… queijo

Irresistível, único e muito guloso. Sem dúvida de que o CBO é um dos menus preferidos dos portugueses: panado de frango, bacon, cebola estaladiça e “aquele” pão.

A nova sanduíche CBO Extra Cheddar, aprovada pelo CBO – Chicken Bacon Officer da McDonald’s Portugal, vem evidenciar a aposta da marca em inovar a sua gama de frango. A receita pretende elevar a experiência de todos os fiéis consumidores e fãs do tão apetecido CBO, ao juntar ao panado de frango, cebola frita, bacon, pão e alface uma fatia extra de queijo cheddar e, ainda, um cremoso molho cheddar.

“Com o lançamento do novo CBO Extra Cheddar, anunciamos também o novo CBO – Chicken Bacon Officer, o primeiro da história da marca, como forma de celebrar a iconicidade da sanduíche CBO”, refere Sérgio Leal, diretor de Marketing da McDonald’s Portugal.

Já está a salivar? Acompanhe a McDonald’s e o ilustre Chicken Bacon Officer nas redes sociais e esteja sempre a par de tudo do CBO e de todas as novidades do restaurante.