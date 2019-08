Imaginemos que vai comprar uma casa e se assusta com todos os imóveis que tem de visitar para encontrar aquele que, realmente, satisfaz todas as necessidades. Ou que está a vender um imóvel, mas não quer nem pensar na quantidade de pessoas que tem de receber até encontrar o comprador certo.



Se já passou por isto, ou está em vias de, saiba que a realidade mudou e a Zome Real Estate tem a resposta para estes problemas. Ao abraçar a transformação digital e as novas plataformas tecnológicas, colocando-as ao serviço do ramo imobiliário, a compra e a venda de casas tornou-se altamente aprazível.

Muito mais do que um kit



O Zome Tool Kit, a ferramenta tecnológica própria da Zome, desenvolvida com tecnologia inovadora, diminui em cerca de 37% o tempo médio do processo de compra e venda de imóveis. Já imaginou o que é ter uma ferramenta que, de forma automática, faz corresponder as características de determinado imóvel à venda com as necessidades expressas por um determinado cliente? Já não precisa mais imaginar… a isto chamamos de aceleração de processos.



Com este conjunto de ferramentas, passa a ser possível, por exemplo, encontrar automaticamente um cliente com o perfil certo para determinado imóvel, potenciando assim um encontro de vontades entre comprador e vendedor.

Aposta nas pessoas



A Zome tem nas pessoas o maior ativo. Uma equipa de profissionais experientes que contam com formação diferenciada de base neurocientífica, única no mercado. Desta forma, garante que os consultores ajudam a resolver, com eficiência e rapidez, as maiores "angústicas" dos clientes no que toca ao processo de compra e venda de casa e à perceção que têm das imobiliárias.



Todos sabemos que o processo de compra e venda de imóveis implica várias dezenas de tarefas diferentes, entre áreas de marketing, finanças, jurídico-fiscais, administrativa e comerciais. Minimizar este quadro não é problema para a Zome, que conta com o suporte humano de equipas técnicas especializadas (advogados, marketeers, fiscalistas, etc.), potenciadas pela agregação de informação e de processos numa única plataforma tecnológica ao serviço do cliente.

Base de dados global



Para trabalhar a informação, a Zome Real Estate dispõe de uma base de dados exclusiva que contempla todos os imóveis à venda em Portugal (da Zome e das restantes agências imobiliárias). Altura certa para entrar em campo a inteligência artificial e o big data, resultando numa resposta analítica e segmentada. Com isto, o cliente obtém, num curtíssimo espaço de tempo, um estudo detalhado que valida o real valor de mercado do imóvel.

Informação a um clique de distância



E como a tecnologia é o presente de todos os negócios que se querem de sucesso no futuro, também neste caso, a comunicação entre consultor e cliente é apoiada na plataforma tecnológica exclusiva da Zome que permite ao cliente, de forma simples, estar a par de todas as fases do processo. O cliente é informado, de forma personalizada, automatizada e permanente, da evolução do processo e das eventuais ações necessárias ao desenvolvimento do mesmo.

A aplicação que faz a diferença



A app (Google Play e App Store) ajuda a desmontar um processo demasiado burocrático e a conferir um sentimento de maior acompanhamento ao cliente, que com uma breve consulta ao seu smartphone consegue seguir, a par e passo, tudo o que está a acontecer.

Um novo paradigma

A Zome Real Estate nasceu já este ano a partir da fusão de duas empresas de referência do setor imobiliário – Business e Pr1me. O projeto Zome surge da necessidade de evoluir e criar um serviço diferente e inovador, com total liberdade para implementar modelos de trabalho mais evoluídos e disruptivos, sem ter de esperar por aprovação global. Assume-se como a maior agência imobiliária, 100% nacional e que conta com quase mil colaboradores. O objetivo passa por mudar por completo o paradigma do ramo imobiliário e a perceção dos clientes em relação ao mesmo.

Como?

Com recurso à tecnologia inovadora e pondo o foco nas pessoas e não nos imóveis. Suportada por um estudo neurocientífico que elencou as principais "preocupações" dos cliente, a Zome desenvolveu a plataforma tecnológica, o plano de formação dos consultores e os espaços físicos para dar resposta aos mesmos, garantindo uma experiência imobiliária com mais acompanhamento, mais simples e mais feliz.