Dores e inchaço nas pernas? Descubra a causa e livre-se do problema

É verdade. A sensação de pernas pesadas pode ser muito mais do que cansaço… A Doença Venosa Crónica (DVC) é um problema de saúde pública mundial, que afeta um em cada cinco adultos, porém ainda é desconhecida por muitos.

A DVC corresponde a uma disfunção das paredes e válvulas das veias das pernas que dificulta a circulação do sangue para o coração, o que por sua vez se manifesta pela má circulação do sangue nas veias dos membros inferiores.

Esta acumulação de sangue nas veias tende, consequentemente, a provocar os sinais e sintomas que incomodam tanta gente, desde sensação de peso, inchaço e dor nas pernas — sobretudo no final do dia — e, em alguns casos, prurido.

Sintomas de DVC que jamais pode ignorar

Se sente as pernas pesadas e cansadas, sobretudo quando chega a casa depois de um dia de trabalho, deita-se, repousa as pernas e espera que passe? Errado. A DVC é uma patologia crónica e evolutiva e, como tal, é um assunto sério que exige tratamento especializado. Ao ignorar os sinais, a doença poderá evoluir e resultar em complicações graves, nomeadamente as tão inestéticas e incómodas varizes.

Os sintomas de DVC a ter em atenção:

→ Pernas cansadas

→ Dor nas pernas

→ Pernas e tornozelos inchados

→ Comichão

→ Dormência nas pernas

→ Cãibras noturnas

Mexa-se contra a DVC!

Para contrariar o desenvolvimento da doença venosa crónica, deve evitar permanecer muitas horas de pé ou sentado, particularmente de pernas cruzadas. Caso o seu dia a dia seja sedentário, muito em função do trabalho, é extremamente importante procurar realizar movimentos circulares com os pés ou caminhar nos tempos livres.

Aliás, a prática de exercício físico regular, ao estimular a contração muscular e o retorno venoso, pode fazer toda a diferença e prevenir e controlar a doença.

Como forma de tornar a prática desportiva acessível a todos, a SÁBADO lançou uma série de vídeos partilhados no site Dar as Pernas ao Manifesto, desenvolvidos com o apoio da farmacêutica Servier. São cinco aulas conduzidas pelo personal trainer Bruno Salgueiro, com exercício e dicas fáceis para seguir no dia a dia.

Para fazer logo de manhã, após o trabalho ou simplesmente quando tem um bocadinho de tempo, estes vídeos exclusivos permitem treinar todos os dias da semana de forma leve mas adequada, com movimentos precisos que não induzem pressão nas veias e que melhoram ativamente a circulação.

Aulas de Bruno Salgueiro a não perder

Episódio 1 Esta aula é perfeita para treinar (levemente) após acordar, ativar a circulação sanguínea das suas pernas e, assim, preparar-se da melhor forma para um dia com energia!

Episódio 2 Chega a casa com sensação de pernas pesadas e cansadas e só lhe apetece “aterrar” no sofá durante horas? Nada disso. A segunda aula desta série “é coisa rápida”. Venha daí treinar. Uns minutos de exercício é tudo quanto basta para mexer o corpo e manter as pernas em forma.

Episódio 3 Passa o dia todo sentado? Sabia que estar longos períodos sentado não contribui para a saúde das suas pernas? Na aula #3, Bruno Salgueiro convida a trabalhar a postura, a flexibilidade e a força.

Episódio 4 E se, pelo contrário, passa muitas horas de pé, ficam as melhores dicas na aula #4 desta série, com exercícios para acabar com as dores nas pernas. Siga para o chão. Sem medo!

Episódio 5 Antes de ir dormir, faça alguns exercícios rápidos para aumentar a mobilidade, promover a circulação sanguínea e preparar o corpo para relaxar.

Comece já a prevenir a DVC e atenue os sintomas com as aulas do PT Bruno Salgueiro, disponíveis aqui: daraspernasaomanifesto.sabado.pt/episodios.

Números alarmantes de DVC em Portugal

• 35% da população sofre de DVC

• 21% dos doentes solicitam uma mudança de posto de trabalho

• 8% reformam-se antecipadamente

• Mulheres a partir dos 30 anos tendem a estar mais suscetíveis à doença

Além do exercício existem outros hábitos que podem reduzir a probabilidade de sofrer de doença venosa crónica, a saber:

• Adote uma alimentação saudável e equilibrada, rica em alimentos como espinafres, frutos vermelhos, alho e nozes;

• Controle o peso;

• Evite o uso de roupa apertada e de saltos altos;

• Mantenha uma postura ativa, levante-se e movimente-se com frequência;

• Procure lugares frescos. O frio é benéfico para a contração das veias, já o calor contribui para a sua dilatação.

Está em risco de sofrer de DVC?

Tanto homens como mulheres podem sentir sintomas e sinais desta doença. No entanto, as mulheres grávidas, pessoas com excesso de peso ou com histórico familiar de doença venosa são mais vulneráveis. Também as pessoas com ocupações profissionais que exigem estar de pé por muito tempo, como professores, operadores de caixa, enfermeiros, cabeleireiros e hospedeiras, entre outras, correm maior risco.

Permanecer parado, em pé ou sentado, por longos períodos pode agravar as queixas comuns mais sentidas na zona dos gémeos e em torno dos tornozelos.

Os principais fatores de risco de DVC: • Envelhecimento

• Género feminino

• Gravidez

• Predisposição familiar

• Obesidade

• Tabaco

• Falta de exercício físico

• Obstipação

• Exercer uma profissão de risco

Cinco tratamentos para a DVC

Embora seja uma doença crónica, a DVC tem tratamento. A par da prática habitual de exercício físico, pode ser aconselhado o uso de medicamentos e inclusive cirurgias que aliviam a dor e incómodo nas pernas, além de outros sintomas. Consulte um médico e decida qual é o melhor tratamento para o seu caso específico.

1. Meias elásticas

As meias elásticas até ao joelho, até à coxa ou em collants exercem compressão que ajuda a reequilibrar as pressões venosas para amenizar os sintomas da doença venosa.

2. Medicamentos venoativos

Uma das formas de tratar a dor nas pernas associada à DVC é através de medicamentos venoativos, uma classe de fármacos usada para melhorar a saúde vascular. Alguns fármacos venoativos têm uma ação anti-inflamatória específica na veia, conseguindo uma redução da intensidade das queixas relacionadas com a DVC e uma melhoria da qualidade de vida dos doentes.

3. Aplicação de cremes ou géis

A automassagem é uma prática eficaz para promover a circulação venosa e melhorar a irrigação dos tecidos, diminuindo o cansaço e outros sintomas da patologia. Siga o guia da automassagem para aliviar o inchaço e a sensação de pernas pesadas.

4. Cirurgia

Existem várias técnicas de tratamento cirúrgico para tratar varizes salientes e possíveis complicações. Qualquer solução cirúrgica deve ser avaliada individualmente pelo médico.

5. Escleroterapia

Este tratamento consiste na secagem de pequenas varizes por via da injeção de um agente químico dentro da veia.

Se não for tratada, à medida que a doença venosa crónica evolui, pode levar ao aparecimento de varizes visíveis dolorosas, seguidas de complicações incapacitantes, tais como edema, eczema e alterações tróficas com variações na cor da pele.

Cuide das suas pernas. Procure aconselhamento médico e farmacêutico para encontrar e garantir um tratamento que é adequado para si.

