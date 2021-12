Doença venosa crónica: não espere pelo verão. Combata a sensação de pernas cansadas e pesadas todo o ano

A Doença Venosa Crónica (DVC) é uma doença crónica e evolutiva, caracterizada por uma disfunção das paredes e válvulas das veias das pernas, que dificulta a circulação do sangue para o coração.

Estima-se que trinta e cinco por cento da população portuguesa sofra de DVC, sendo que a sua incidência é maior nas mulheres a partir dos 30 anos. A gravidez e a contraceção oral são dois fatores que podem agravar a doença.

Além da sensação de pernas cansadas e pesadas, outros sintomas associados à DVC são: dor nas pernas, pernas e tornozelos inchados, comichão, dormência nas pernas e cãibras noturnas.

A sensação de pernas cansadas e pesadas é o sintoma mais comum, mas a maior parte dos doentes desvaloriza os sinais e sintomas iniciais da doença. No entanto, a doença venosa crónica pode afetar negativamente a vida de quem vive com esta doença, pelo que nunca é demais alertar para o diagnóstico e tratamento atempado e adequado para evitar um maior desconforto no dia a dia.



É importante também chamar a atenção dos doentes para não descurarem o tratamento durante os meses mais frios, mantendo um tratamento continuado ao longo de todo o ano ao invés de apenas tratar no verão, altura em que a sensação de pernas cansadas e pesadas é mais intensa devido ao calor. O tratamento durante todo o ano é chave para que os doentes previnam o agravamento dos sintomas.

Como tratar a doença venosa crónica todo o ano

O tratamento da doença venosa crónica depende da presença e gravidade dos sintomas e deve ser adaptado caso a caso, podendo incluir fármacos venoativos, compressão elástica, bem como intervenções cirúrgicas.

As medidas higieno-dietéticas são uma das formas de prevenir e tratar a doença, promovendo a circulação venosa. Por isso, é importante a prática de exercício físico adequado (como marcha, corrida lenta, bicicleta ou natação), evitar estar muito tempo sentado ou de pé, não usar com frequência saltos altos ou rasos (o salto ideal é entre 3 e 4 cm) e evitar roupa apertada, bem como prevenir o excesso de peso e optar por lugares frescos.

Outra dica para o dia a dia: quando está a trabalhar, seja em casa ou no escritório, evite cruzar as pernas.



Uma massagem com um creme ou gel também é outra forma de aliviar os sintomas de pernas cansadas e pesadas. É recomendado massajar as pernas, de baixo para cima, o mais frequentemente possível por forma a melhorar a circulação do sangue para o coração.



Fale com o seu médico sobre como sente as suas pernas ao final do dia para que ele possa aconselhar o tratamento mais adequado à sua situação.



Não espere pelo verão A DVC é uma doença crónica e evolutiva e, por isso, deve ser tratada ao longo do ano e não apenas quando os sintomas se agravam.



Como tal, é importante alertar a população em geral para manter o tratamento para a doença venosa crónica com venoativos orais e medidas higieno-dietéticas durante todo o ano, de forma a prevenir a evolução da doença e promover uma maior qualidade de vida quando os meses mais quentes regressarem.



E, com eles, a exacerbação de sintomas como pernas pesadas, cansadas e com dor, sobretudo ao final do dia.

Para saber mais sobre a doença venosa crónica consulte a página digital www.dornaspernas.pt.