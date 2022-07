Descubra o melhor sítio para umas férias descontraídas no Algarve

Se estiver a pensar em passar as próximas férias no Algarve, sugerimos a reserva de umas férias descontraídas em Alvor, no Pestana Delfim. Este é o hotel ideal para passar uns dias em família, com uma envolvência única e uma localização privilegiada, perto da vila pitoresca de Alvor.

O hotel 4 estrelas em Alvor está rodeado por um extenso jardim, que oferece uma sensação de frescura nos dias em que o tempo se faz sentir mais quente. Possui ainda uma piscina irresistível a uns bons mergulhos, um acesso direto à Praia dos Três Irmãos e um passadiço que liga as praias de Alvor.

A par com a piscina e os jardins, o hotel oferece ainda aos clientes mais novos atividades divertidas, no Kids Club.

Quartos com vista imperdível Os quartos do Pestana Delfim estão preparados para receber famílias até quatro pessoas, uma vez que são espaçosos e versáteis. Todos têm uma varanda, possuindo, a maioria delas, uma vista maravilhosa para as águas cristalinas e para as falésias da Praia dos Três Irmãos.

Animação todo o dia

No espaçoso restaurante Atlantic Gardens, os buffets são variados e há show cooking. Durante o dia, o Bar Tucano serve refeições ligeiras. À noite, o ambiente do Bar Sunset anima qualquer serão.

Férias ativas

E porque férias são também sinónimo de bem-estar, os clientes alojados neste hotel em Alvor com piscina podem usufruir de um ginásio e de um campo de jogos multiusos. A uma curta distância, encontram campos de ténis e golfe para os aficionados nestes desportos.

A chegada ao hotel Pestana Delfim é muito acessível, havendo um amplo parque de estacionamento gratuito à disposição dos clientes.

Motivos não faltam para reservar as suas férias no Pestana Delfim! Aceda ao site pestana.com para fazer a sua reserva e rume ao Algarve, para desfrutar de umas férias descontraídas.

Este conteúdo foi produzido integralmente pelo Pestana Hotel Group