Descobrimos o sítio onde encontra os melhores frutos secos, aos melhores preços

Há duas verdades universais sobre os frutos secos: 1) são um ótimo snack para manter ao pé de nós na secretária e para ir petiscando; 2) são produtos bem mais caros do que os snacks não saudáveis. E se lhe disséssemos que esta última deixou de ser verdade?

Consciente da crescente importância que os portugueses dão à alimentação, dos ingredientes às pequenas refeições, o Continente revoluciona o mercado com… Os Originais. O objetivo? Democratizar o acesso aos frutos secos, nutricionalmente equilibrados, e não deixar que o preço seja o entrave para uma alimentação mais saudável. Os Originais não são só originais no preço. São-no na variedade, no sabor, e até na forma como os pode encontrar. O sistema é simples: a gama é dividida em quatro cores, cada uma representante de uma categoria de frutos secos. Nós deixamos a garantia: quer vá pela cor, pelo sabor ou pelo preço, não se vai arrepender da qualidade d’Os Originais.

Frutos secos sazonais

Por algumas coisas, é melhor esperar! Há alguns segmentos da gama que são tipicamente associados a épocas específicas e que por isso se representam pelo exclusivo dourado – o premium, limitado, mas muito desejado. Estas referências vão mudando ao longo do ano, mas por agora, pode encontrar frutos secos recheados, figo com noz ou amêndoa, ou ainda sortidos originais, requintados e elegantes – perfeitos para todas as mesas de Natal e de Ano Novo.

Frutos secos naturais

Encontrar o selo verde numa embalagem d’Os Originais significa que está perante um dos produtos da gama natural: frutos crus ou torrados, sem temperos, com todo o seu sabor natural. Amêndoa, caju, nozes ou pinhões. A escolha é sua! São ótimos para algumas receitas, como tartes doces, mas também como entrada ou para petiscar.

Frutos secos temperados

O twist que procurava quando quer sabor sem culpas! O grupo laranja é uma sinestesia de sabor na boca, com os melhores temperos a acompanharem cada referência. Avelã caramelizada, noz com chili e sal dos Himalaias, caju com mel e sal… O difícil, para nós, foi mesmo escolher! São combinações que podem parecer improváveis, mas que ficam bem com uma noite de cinema ou um brunch em família.

Frutos secos desidratados

É uma forma de comer fruta, mesmo fora da época, com todo o sabor, sem perecer! Ameixas no inverno? Desidratadas, sim! Alperces? Tâmaras? Figos? Sim, sim, sim, em qualquer época do ano! O sabor da fruta condensado e resumido num sublime roxo que vai querer procurar o ano inteiro.

Com a tradição e a irreverência de mãos dadas, Os Originais prometem trazer para a mesa e alimentação dos portugueses todo o sabor que procuravam, ao preço que procuravam. À venda exclusivamente nas lojas Continente e no site.