Dentes brancos e saudáveis? Este é o segredo para um sorriso bonito

Sabia que a higiene oral é fundamental para evitar aftas, tártaro, gengivite e até cancro oral? Dentes saudáveis não só contribuem para que tenha uma boa aparência, como contribuem também para o bem-estar e para a atenuação do risco de desenvolver doenças potencialmente graves.

Os cuidados diários preventivos, tais como uma boa escovagem e o uso correto do fio dentário, ajudam a evitar que os problemas dentários se tornem mais graves. Devemos ter em mente que a prevenção é a maneira mais económica, menos dolorosa e menos preocupante de cuidar da saúde oral.

Uma boa higiene oral é uma das medidas mais importantes que pode adotar pela saúde da sua boca.



Problemas orais que resultam de uma má higiene oral

Tártaro Sensibilidade dentária Aftas Mau hálito Cáries Gengivite Periodontite

Sorriso perfeito e saudável com os produtos certos

Lavar frequentemente os dentes é o passo-chave para manter uma boca saudável. Também a escolha da pasta de dentes mais acertada, segundo as necessidades individuais, faz toda a diferença.

A pensar em produtos cada vez mais eficazes e naturais, a Elgydium, marca especialista em cuidados de higiene oral, continua a desenvolver soluções para cuidados específicos, desde os primeiros dentes do bebé à prevenção de cáries e gengivas. A nova gama inclui produtos com certificação bio – a pensar na higiene oral, sem esquecer o impacto no ambiente – que respondem às diferentes necessidades.

Cuidados para toda a família A prestigiada marca francesa recomendada por dentistas e farmacêuticos lança uma vasta gama de produtos de higiene oral a pensar em toda a família, mantendo o compromisso de ecorresponsabilidade e, em simultâneo, oferecendo soluções de higiene produzidas de acordo com as normas farmacêuticas atuais.

Três pastas de dentes que vão revolucionar a sua saúde oral

1. Elgydium Bio Gengivas

Se as suas gengivas tendem a inflamar ou mesmo sangrar com frequência durante a escovagem, esta novidade é para si. Com extrato de ginseng indiano e 99,6% de ingredientes de origem natural, a pasta dentífrica orgânica Elgydium Bio Gengivas é a grande novidade da marca para 2023. Este novo dentífrico contribui para o cuidado das gengivas sensíveis, limitando a formação da placa bacteriana e ajudando a fortalecer gengivas, além de atenuar os sinais de irritação.



Estudo mostra resultados diferenciadores com o uso de Elgydium Bio Gengivas

Redução do índice gengival em três semanas (em 76% dos indivíduos)2 Gengivas suavizadas sentidas em 93% dos indivíduos3 Redução da vermelhidão das gengivas em 90% dos indivíduos3 Gengivas menos irritadas em 88% dos indivíduos3



Fonte: Pierre Fabre 2 Teste de tolerância e eficácia em 44 indivíduos (3 utilizações por dia durante 2 minutos.) 3 Percentagem de satisfação obtida em 44 indivíduos após 3 semanas de utilização 3 vezes por dia durante 2 minutos.

2. Elgydium Bio Dentes Sensíveis

Para aqueles que sentem desconforto ao mastigar determinados alimentos ou ingerir, por exemplo, bebidas frias ou demasiado quentes, é vital encontrar uma pasta dentífrica que alivie o mal-estar. A Elgydium Bio Dentes Sensíveis é a opção ideal para ajudar a reduzir a sensibilidade dentária, que ocorre devido às agressões diárias, protegendo os dentes sensíveis a longo prazo.

Com arginina e citrato de potássio e 99,6% de ingredientes de origem natural, esta pasta de dentes com textura em gel limita a sensação de mal-estar causada por agentes quentes e frios ao favorecer a redução da sensibilidade dentária a partir de duas semanas. A fórmula suave e pouco abrasiva ajuda a reduzir o desconforto e protege (imediatamente e a longo prazo) os dentes sensíveis.

3. Elgydium Bio Branqueamento

Sonha em ter aquele sorriso de capa de revista? A Elgydium Bio Branqueamento é uma pasta dentífrica suave e eficaz que previne as manchas dentárias superficiais causadas por agentes externos. O principal ingrediente, o bicarbonato de sódio, ajuda a manter a cor branca natural dos dentes, mostrando resultados visíveis após duas semanas de utilização regular.

Bom para os dentes, bom para o ambiente

Estas três pastas de dentes destacam-se pelas embalagens em formato “doypack” reciclável e com certificação bio, concebidas a pensar na redução da pegada ambiental dos consumidores. Com menos 49% de plástico do que um tubo de pasta dentífrica convencional, as embalagens consomem também menos 69% de CO2 e menos 85% de água, garantindo ser uma solução mais sustentável e que reflete a missão e valores da marca.

O impacto ambiental de Elgydium Bio representa uma poupança anual estimada de 52 toneladas de emissões de CO2, o equivalente a 20 voos ida e volta de Paris a Nova Iorque.

Dentes fracos e suscetíveis a problemas? Entenda as causas

Se sofre de aftas, gengivite, halitose ou tem os dentes amarelos, tal pode dever-se a vários fatores. Enquanto o mais comum é simplesmente uma má higiene oral, geralmente a falta de escovagem, existem outros elementos que podem afetar a saúde da sua boca e que estão sob o seu controlo. Tenha em atenção.

1. Má higiene oral: na presença de má higiene oral a acumulação de placa bacteriana aumenta, originando a formação de tártaro.

2. Tabaco: o hábito de fumar aumenta o risco de doenças orais e pode provocar mau hálito, manchas nos dentes, perda de paladar e olfato e perda prematura de dentes.

3. Ingestão de uma dieta rica em açúcares: o risco de desenvolver cáries dentárias aumenta se o consumo de açúcar for superior a 50 gramas por dia.

4. Consumo de álcool em demasia: o consumo excessivo de bebidas alcoólicas pode provocar cáries, aumentar o risco de infeção e o risco de se desenvolverem doenças na boca.



Hábitos simples e fáceis de adotar no dia a dia Estes cuidados reduzem substancialmente a possibilidade de desenvolvimento de cáries, gengivite e outros problemas orais.

Escovar bem os dentes e usar o fio dentário diariamente. Ingerir alimentos pobres em açúcar e evitar comer entre as principais refeições. Bochechar com um elixir oral com flúor. Ir ao dentista regularmente.

Se tem dúvidas quanto à pasta de dentes e rotina certa para si, a Elgydium disponibiliza online um teste de diagnóstico. Descubra os cuidados adequados para si, para proteger a sua saúde e sorrir sem medos!