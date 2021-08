Deixe-se tentar pela sedução de um rosé

Têm a vantagem, em relação aos brancos, de possuir alguma estrutura devido a serem produzidos a partir de castas tintas. Os vinhos rosé combinam com uma grande variedade de pratos, desde saladas saborosas e inspiradas, que sabem tão bem no verão, a pizzas, pratos de massa, peixe, carnes vermelhas e brancas. As parcerias mais adequadas dependem do seu grau de doçura, corpo e acidez, porque não são todos iguais, longe disso.

Capacidade refrescante

Há os mais jovens, frescos e secos, que são excelentes parceiros numa pausa para petiscar a seguir à praia ou à beira da piscina. Isto acontece não só porque são servidos a uma temperatura mais baixa, mas também porque a própria acidez aumenta a sua capacidade refrescante. As melhores opções de parcerias para este tipo de rosés, que devem ser servidos entre os 6 e os 8 ºC, vão desde frutos secos a enchidos e fumados, e massas e saladas. Mesmo aqueles que são um pouco mais encorpados devem ser servidos, no copo, a temperaturas mais baixas, até aos 10 ºC, se tiverem alguma doçura. Estes são grandes companhias para sardinha e outros peixes grelhados na brasa, mesmo quando temperados com molho à espanhola, como acontece aos carapaus, e carnes vermelhas grelhadas com alguma gordura. Também são bons parceiros para comida condimentada, como a indiana, goesa e de outras origens, porque atenuam o seu efeito picante, contribuindo para melhorar o prazer proporcionado pelos sabores dos pratos.

Os rosés mais secos, estruturados e complexos são também grandes parceiros de pratos de carnes vermelhas grelhadas e de pratos mais condimentados com sabor a mar, como caldeiradas, cataplanas ou mesmo lulas fritas e recheadas. Devem ser servidos entre os 12 e os 14 ºC. Como quase todos os rosés, são boas companhias em casa, em todos os momentos de mesa, dada a sua versatilidade.

Os vinhos da Mercadona

Há três rosés da Mercadona que não vai querer perder neste verão. O Castelo de Moinhos, produzido pela Adega Cooperativa de Ponte de Lima, o Vaidade rosé, produzido na Península de Setúbal pela José Maria da Fonseca e o Pousada do Corvo rosé, produzido no Alentejo, pela Casa Relvas, são os companheiros ideais e refrescantes para os mais diversos pratos e para as mais diversas ocasiões. Descubra estes vinhos de referência, em bom português, para um verão inesquecível.

POUSADA DO CORVO ROSÉ

Este Rosé é obtido a partir de uvas de castas Aragonez, Castelão e Touriga Nacional. • Aroma: Fresco e frutado com aromas agradáveis de morango e flores brancas;

VAIDADE ROSÉ

• Aroma: frutos vermelhos e tropicais;

