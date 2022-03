Dê tréguas ao stress!

Sabia que existe stress positivo? E que, na verdade, o stress pode ajudar o corpo a agir de maneira mais rápida, mais concentrada e mais eficiente? A forma como a palavra stress é utilizada é, contudo e sobretudo, negativa. Quando estamos em stress, poderá significar que já ultrapassámos a ténue linha entre o stress positivo e o stress negativo.

Não existem fórmulas milagrosas para se eliminar o stress da vida e do dia a dia, mas existem formas de tentar diminui-lo e, com isso, não permitir que o corpo e a mente entrem em fadiga física, mental e emocional. O primeiro passo é não normalizar o stress. Não o assumir como passageiro, necessário. Depois, deve procurar formas de o reduzir. Um suplemento alimentar pode ser uma forma eficaz de o ajudar a reduzir o cansaço e a fadiga.

O aliado de todos os momentos

Fatores como o trabalho em excesso, a ausência de rotinas de sono e uma alimentação não adequada, são potenciadores de fadiga intelectual. A somar, o contexto em que vivemos nos últimos anos, com a pandemia, novas rotinas e uma incerteza maior quanto ao futuro, contribuem para o aumento do stress.

Panvitol tem uma fórmula composta por glicina, Eleutherococcus senticosus (ginseng siberiano), zinco e alto teor em vitamina B12. É recomendado em estados de cansaço, fadiga e exaustão e de défice de vitamina B12, contribuindo para a redução do cansaço e da fadiga, para a formação normal de glóbulos vermelhos e para o normal funcionamento do sistema nervoso e normal função psicológica. Panvitol está disponível em farmácias e parafarmácias, sob a forma de ampolas bebíveis, fáceis de tomar e com um sabor agradável.



Quatro estratégias para reduzir o stress

Panvitol pode ser um adjuvante, ao contribuir para o normal funcionamento do sistema nervoso e normal função psicológica. Para complementar a ação do suplemento, deverá criar estratégias que, combinadas ou isoladamente, poderão fazer uma grande diferença no dia a dia.

Seja rigoroso com os horários: determine 7 a 8 horas para dormir, e 2 horas, pelo menos, para as grandes refeições. Ative alarmes, se necessário, e não salte nenhuma das duas tarefas;

Dedique tempo aos outros (e a si próprio): defina um número de vezes mínimo por semana para atividades de lazer, como exercício, convívio com amigos, leitura ou para ver televisão. Tire tempo para não fazer nada. Também poderá ser reparador;

Faça escolhas nutricionalmente inteligentes: independentemente do tipo de alimentação que prefere, deve sempre planear refeições e ponderar ingredientes. Não ceda à tentação de um snack em substituição de uma refeição só pela rapidez;

Delegue e divida: no trabalho ou em casa, ninguém consegue fazer tudo sozinho sem ficar exausto. Divida tarefas e responsabilidades, para dar espaço ao cérebro para pensar.

Panvitol é um suplemento alimentar. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado e de um estilo de vida saudável. A vitamina B12 contribui para a redução do cansaço e da fadiga, para a formação normal dos glóbulos vermelhos, para o normal funcionamento do sistema nervoso, para a normal função psicológica e para o normal metabolismo produtor de energia. Para mais informações consultar a rotulagem do produto ou o responsável pela colocação no mercado. 2202PDPAN013

