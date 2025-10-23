Da luta ao imobiliário: o que o desporto ensina sobre sucesso

O que é que o judo, o kickboxing e o mercado imobiliário têm em comum? A certeza de que o sucesso nasce da disciplina, da análise, da coragem e da capacidade de recomeçar. Estas foram algumas das mensagens partilhadas na mais recente edição do Zome Sprint, uma iniciativa da imobiliária 100% portuguesa, dedicada a energizar os seus colaboradores para o último trimestre do ano.

Esta edição juntou o especialista em finanças imobiliárias Gonçalo Nascimento Rodrigues e o treinador de kickboxing e Muay Thai Ricardo Quintela, entre outros convidados. O evento contou ainda com um momento de reconhecimento dos consultores mais produtivos do primeiro semestre de 2025, um ano em que a Zome prevê fechar o terceiro trimestre com uma faturação na ordem dos 38 milhões de euros, o que corresponde a um crescimento de 40,7% em relação ao período homólogo.

O evento também contou com a presença de Telma Monteiro, medalhada olímpica, quatro vezes vice-campeã mundial e seis vezes campeã europeia. Em conversa com Helder Ferreira, diretor de Formação da Zome, a atleta destacou a importância de saborear as pequenas conquistas e não viver apenas em função da grande vitória. E a lição serve para qualquer área da vida: o sucesso é um processo, não apenas um resultado.

Gonçalo Nascimento Rodrigues: “Ler o mercado é ler o tempo”

Do tatami para os números, o consultor de finanças imobiliárias e professor Gonçalo Nascimento Rodrigues trouxe ao Zome Sprint uma perspetiva sobre o mercado imobiliário que vai além de gráficos e taxas de juro. Em conjunto com Hélder Pereira, Development manager no grupo Zome Business, diagnosticou como o mundo mudou com a pandemia COVID-19, exemplificando com a procura imediata de espaços exteriores e o ritmo de resposta mais lento por parte da oferta e o que nos pode ensinar sobre adaptação.

“Muitos agregados familiares fixaram a taxa do crédito em 2023 e não aproveitaram a descida posterior. A atenção aos sinais é fundamental”. Esta foi outra das lições transmitidas para quem o segredo do sucesso no imobiliário está em combinar conhecimento técnico com experiência prática.

Nesta área em especial deve-se compreender as pessoas, ser proativo nos contactos, monitorizar dados económicos e de países influentes como a França e a Alemanha, além de conhecer as ruas porque ao fim do dia quem entende o mercado não reage, antecipa.

Ricardo Quintela: “Coragem, processo e atitude”

Do ringue veio Ricardo Quintela, treinador de kickboxing e Muay Thai e presidente da Associação Norte Forte, com lições que se aplicam a qualquer luta, seja no desporto, nos negócios ou na vida.

Para o treinador, o medo é sinal de que algo importante está em jogo. E o sucesso, explica, não se mede só em vitórias, mas na forma como se honra o processo. Um dos seus atletas perdeu cerca de uma dezena de vezes antes de chegar a vice-campeão mundial.

“Eu não aceito um ‘não consigo’. Okay. Vamos arranjar soluções para conseguir. Mas ‘eu não consigo’ é proibido no meu clube”, conclui o treinador, em conversa com João Chaves, diretor de Produto e Estratégia da Zome.

Como sublinha João Morgado, chief people officer da Zome, os convidados desta edição do Zome Sprint transmitiram da melhor forma a certeza de que “transformar desafios em soluções é o verdadeiro espírito empreendedor”.

“E é isso que fazemos todos os dias na Zome: ajudar as nossas equipas a superar limites, a celebrar conquistas e a recomeçar com mais foco e energia. Colocamos isto em prática nas nossas formações e iniciativas – como o Zome Sprint –, reconhecidas por serem pouco convencionais e onde procuramos dar um acompanhamento permanente e adequado aos objetivos de cada momento da carreira dos nossos colaboradores”, completou.

O Zome Sprint é um evento anual dedicado a energizar toda a comunidade Zome para o último trimestre do ano, através da partilha de conhecimento prático e das últimas tendências do mercado imobiliário, momentos de networking, de reconhecimento e de motivação, e com a visão inspiradora de convidados muito especiais. Em 2025, o evento aconteceu em formato online, tendo todas as palestras sido lançadas em simultâneo na Zome Academy, a plataforma digital de formação da rede imobiliária.

O compromisso da Zome em colocar as pessoas no centro da sua cultura e em promover iniciativas internas que reforçam o bem-estar e a motivação das equipas tem sido amplamente reconhecido. Prova disso é o destaque alcançado no estudo Happiness Works 2025, que identifica as empresas com maior índice de felicidade em Portugal.

A Zome integra, assim, o grupo das 25 empresas onde os colaboradores são mais felizes, reforçando a sua posição como uma organização centrada nas pessoas e na criação de ambientes de trabalho positivos e inspiradores.

A imobiliária já tinha sido distinguida em 2024, pelo sexto ano consecutivo, como Melhor Empresa para Trabalhar no setor imobiliário, um reconhecimento que reflete uma cultura onde o crescimento profissional e a felicidade caminham lado a lado.

Sobre a Zome

A Zome nasceu, em 2019, da fusão de duas empresas de referência do setor imobiliário, no mercado há mais de 20 anos. Em 2024, mediou um volume de negócios superior a 1800 milhões de euros em mais de 10.200 transações, que originaram uma faturação superior a 40 milhões. Colaboram atualmente com a Zome mais de 2.000 pessoas, repartidas por 50 hubs imobiliários na Península Ibérica.

Este conteúdo foi produzido pela Zome.