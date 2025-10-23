Da luta ao imobiliário: o que o desporto ensina sobre sucesso

O que é que o judo, o kickboxing
e o mercado imobiliário têm em comum? A certeza de que o sucesso nasce
da disciplina, da análise, da coragem e da capacidade de recomeçar. Estas foram
algumas das mensagens partilhadas na mais recente edição do Zome Sprint, uma
iniciativa da imobiliária 100% portuguesa, dedicada a energizar os seus
colaboradores para o último trimestre do ano.
Esta edição juntou o especialista
em finanças imobiliárias Gonçalo Nascimento Rodrigues e o treinador de kickboxing
e Muay Thai Ricardo Quintela, entre outros convidados. O evento contou
ainda com um momento de reconhecimento dos consultores mais produtivos do
primeiro semestre de 2025, um ano em que a Zome prevê fechar o terceiro
trimestre com uma faturação na ordem dos 38 milhões de euros, o que corresponde
a um crescimento de 40,7% em relação ao período homólogo.
O evento também
contou com a presença de Telma Monteiro, medalhada olímpica, quatro vezes
vice-campeã mundial e seis vezes campeã europeia. Em conversa com Helder
Ferreira, diretor de Formação da Zome, a atleta destacou a importância de
saborear as pequenas conquistas e não viver apenas em função da grande vitória.
E a lição serve para qualquer área da vida: o sucesso é um processo, não apenas
um resultado.
Gonçalo Nascimento Rodrigues: “Ler
o mercado é ler o tempo”
Do tatami para os números, o
consultor de finanças imobiliárias e professor Gonçalo Nascimento Rodrigues
trouxe ao Zome Sprint uma perspetiva sobre o mercado imobiliário que vai além de
gráficos e taxas de juro. Em conjunto com Hélder Pereira, Development manager no grupo Zome Business, diagnosticou como o mundo mudou com a
pandemia COVID-19, exemplificando com a procura imediata de espaços exteriores
e o ritmo de resposta mais lento por parte da oferta e o que nos pode ensinar
sobre adaptação.
“Muitos agregados familiares
fixaram a taxa do crédito em 2023 e não aproveitaram a descida posterior. A
atenção aos sinais é fundamental”. Esta foi outra das lições transmitidas para quem
o segredo do sucesso no imobiliário está em combinar conhecimento técnico com experiência
prática.
Nesta área em
especial deve-se compreender as pessoas, ser proativo nos contactos,
monitorizar dados económicos e de países influentes como a França e a Alemanha,
além de conhecer as ruas porque ao fim do dia quem entende o mercado não reage,
antecipa.
Ricardo Quintela: “Coragem,
processo e atitude”
Do ringue veio Ricardo Quintela,
treinador de kickboxing e Muay Thai e presidente da Associação Norte
Forte, com lições que se aplicam a qualquer luta, seja no desporto, nos
negócios ou na vida.
Para o treinador, o medo é sinal
de que algo importante está em jogo. E o sucesso, explica, não se mede só em
vitórias, mas na forma como se honra o processo. Um dos seus atletas perdeu cerca de uma dezena de vezes antes de
chegar a vice-campeão mundial.
“Eu não aceito um ‘não consigo’.
Okay. Vamos arranjar soluções para conseguir. Mas ‘eu não consigo’ é proibido no
meu clube”, conclui o treinador, em conversa com João Chaves, diretor de
Produto e Estratégia da Zome.
Como sublinha João Morgado, chief people officer da Zome, os convidados desta edição do Zome Sprint
transmitiram da melhor forma a certeza de que “transformar desafios em soluções
é o verdadeiro espírito empreendedor”.
“E é isso que fazemos todos os
dias na Zome: ajudar as nossas equipas a superar limites, a celebrar conquistas
e a recomeçar com mais foco e energia. Colocamos isto em prática nas nossas
formações e iniciativas – como o Zome Sprint –, reconhecidas por serem pouco
convencionais e onde procuramos dar um acompanhamento permanente e adequado aos
objetivos de cada momento da carreira dos nossos colaboradores”, completou.
O Zome Sprint é um evento anual
dedicado a energizar toda a comunidade Zome para o último trimestre do ano,
através da partilha de conhecimento prático e das últimas tendências do mercado
imobiliário, momentos de networking, de reconhecimento e de motivação, e
com a visão inspiradora de convidados muito especiais. Em 2025, o evento
aconteceu em formato online, tendo todas as palestras sido lançadas em
simultâneo na Zome Academy, a plataforma digital de formação da rede
imobiliária.
O compromisso da Zome em colocar as pessoas no centro da sua cultura e
em promover iniciativas internas que reforçam o bem-estar e a motivação das
equipas tem sido amplamente reconhecido. Prova disso é o destaque alcançado
no estudo Happiness Works 2025, que identifica as empresas com maior
índice de felicidade em Portugal.
A Zome integra, assim, o grupo das 25 empresas onde os colaboradores
são mais felizes, reforçando a sua posição como uma organização centrada
nas pessoas e na criação de ambientes de trabalho positivos e inspiradores.
A imobiliária já tinha sido distinguida em 2024, pelo sexto ano
consecutivo, como Melhor Empresa para Trabalhar no setor imobiliário,
um reconhecimento que reflete uma cultura onde o crescimento profissional e a
felicidade caminham lado a lado.
Sobre a Zome
A Zome nasceu, em 2019, da fusão de duas empresas de
referência do setor imobiliário, no mercado há mais de 20 anos. Em 2024, mediou
um volume de negócios superior a 1800 milhões de euros em mais de 10.200
transações, que originaram uma faturação superior a 40 milhões. Colaboram
atualmente com a Zome mais de 2.000 pessoas, repartidas por 50 hubs imobiliários
na Península Ibérica.
Este conteúdo foi produzido pela Zome.