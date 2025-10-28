“Cuidar da saúde começa por hábitos simples e consistentes”

Num país onde a esperança de vida aumenta, mas também os desafios de saúde crónica, a prevenção tornou-se palavra-chave. E é precisamente aí que a Multicare quer fazer a diferença. Ao longo dos últimos anos, a marca tem investido num ecossistema de serviços que vai muito além do tradicional seguro de saúde – desde programas de medicina preventiva com rastreios anuais, consultas online e soluções focadas no bem-estar físico e mental.

Estivemos à conversa com Maria Brandão de Vasconcelos, diretora de Produtos e Marketing da Multicare, sobre a nova versão da app Multicare Vitality, o papel da tecnologia na prevenção e o sucesso crescente da Corrida Multicare Vitality.

A Multicare tem vindo a reforçar o seu posicionamento no ecossistema da prevenção. O que mudou e como se dá esta transição da lógica de tratamento para a de prevenção ativa?

Esta transição começou há já muito tempo, quando, em 2009, lançámos o Programa de Medicina Preventiva. Desde então, temos vindo a consolidar esta estratégia, no sentido de dar acesso ao autocuidado e de ativar a responsabilidade individual por nos mantermos saudáveis. Recentemente, reforçámos a composição dos nossos rastreios e expandimos as especialidades médicas na nossa medicina online, que conta, atualmente, com 14 especialidades e atingiu já mais de 1,2 milhões de consultas online. Demos também especial atenção à saúde mental e ampliámos a nossa oferta, o que nos permite apoiar os nossos clientes de forma mais integrada. Em relação ao Multicare Vitality, implementámos a modalidade freemium, que permite o acesso a não clientes à aplicação pelo período de três meses, e lançámos uma nova versão da aplicação. Esta evolução e a liderança na inovação refletem o compromisso em sermos mais do que um seguro de saúde, assumindo um papel proativo na promoção do bem-estar e da longevidade saudável.

O programa Multicare Vitality é hoje uma das faces mais visíveis dessa estratégia. Que impacto tem tido na promoção de hábitos saudáveis e quais os resultados mais relevantes?

O Multicare Vitality tem vindo a crescer significativamente no número de clientes aderentes, o que mostra que esta abordagem tem sido bem recebida e valorizada. Importa salientar que este programa vai além da prática desportiva, atuando também na sensibilização e promoção de hábitos saudáveis no dia a dia. E tudo isto num ambiente gamificado. Atualmente, mais de 40% dos nossos clientes registados no programa Multicare Vitality acumularam pontos no último ano, o que demonstra um compromisso real com os objetivos propostos. Temos observado não só um aumento no número de participantes ativos, mas também um envolvimento mais consistente, o que é fundamental para garantir que estes hábitos saudáveis são mantidos a médio e longo prazo. Estes resultados demonstram que o programa está a cumprir o seu propósito de incentivar as pessoas a cuidarem melhor da sua saúde, de forma prática e sustentável.

A aplicação foi recentemente atualizada. Que novidades traz esta nova versão?

A app Multicare Vitality foi recentemente atualizada para oferecer uma experiência mais envolvente e personalizada. Entre as principais novidades, destaca-se um design renovado e mais apelativo e uma navegação mais simples e intuitiva. Foram melhorados os questionários de saúde e saúde mental, de forma a identificar prioridades de saúde personalizadas, adaptadas ao perfil e necessidades de cada pessoa. Esta abordagem torna as recomendações mais relevantes e direcionadas, ajudando os utilizadores a focarem-se no que realmente importa para o seu bem-estar. Foram também introduzidos novos objetivos de estilo de vida, que incentivam escolhas saudáveis no dia a dia, promovendo uma mudança de comportamentos sustentada. Por fim, e de forma a reforçar ainda mais o compromisso com a atividade física, a app passa agora a atribuir pontos por treinos de alta intensidade (treinos de 20 min), reconhecendo o esforço dos utilizadores que optam por este tipo de exercício.

A Corrida Multicare Vitality já se tornou um símbolo desta filosofia. Que balanço faz das cinco edições?

O balanço é muito positivo, o que se reflete na crescente participação ano após ano. Mais do que uma corrida, é uma forma de sensibilizar as pessoas para a importância da atividade física e da forma como esta pode ser incorporada num ambiente descontraído e familiar. Além do seu forte cariz social, esta corrida distingue-se ainda por ser uma das provas que oferecem um dos maiores valores em prémio aos atletas vencedores no segmento amador, valorizando o esforço, a dedicação e o espírito de superação dos participantes. Este evento está, assim, totalmente alinhado com a missão da Multicare e da Fidelidade de promover a longevidade saudável. Sabemos que a adoção de hábitos de vida saudáveis não só contribui para que as pessoas vivam mais tempo, mas, acima de tudo, para que vivam melhor. Por isso, a nossa mensagem é que cuidar da saúde começa por hábitos simples e consistentes no dia a dia – e a Corrida Multicare Vitality é um ótimo exemplo de como esta filosofia pode ser posta em prática.

De que forma este evento se liga ao posicionamento de responsabilidade social da Fidelidade e da Multicare?

O cariz solidário da Corrida Multicare Vitality cria um sentido de propósito maior e reforça o impacto positivo da corrida, unindo a prática desportiva à responsabilidade social e ao espírito de solidariedade, que são valores muito alinhados com a missão da Multicare e da Fidelidade: cuidar das pessoas em todos os momentos e aspetos da sua vida. Desde a primeira edição, 100% do valor das inscrições é revertido em donativo para uma instituição. Este ano, o apoio foi destinado à Associação Novo Futuro.

Olhando para o futuro, quais são as próximas ações da Multicare no campo da prevenção e da saúde digital?

Em 2026, continuaremos a ser pioneiros. Estamos a construir um modelo integrado de cuidados primários híbridos, baseado em telemedicina, cuidados domiciliários e clínicas híbridas. Os cuidados médicos digitais serão cada vez mais a realidade, não só pela sua maior acessibilidade, mas também pela escassez de profissionais de saúde que sociedades como a nossa, cada vez mais longevas, já estão a enfrentar. Teremos novidades brevemente.