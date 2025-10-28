“Cuidar da saúde começa por hábitos simples e consistentes”

Num país onde a
esperança de vida aumenta, mas também os desafios de saúde crónica, a prevenção
tornou-se palavra-chave. E é precisamente aí que a Multicare quer fazer a
diferença. Ao longo dos últimos anos, a marca tem investido num ecossistema de
serviços que vai muito além do tradicional seguro de saúde – desde programas de
medicina preventiva com rastreios anuais, consultas online e soluções
focadas no bem-estar físico e mental.
Estivemos à
conversa com Maria Brandão de Vasconcelos, diretora de Produtos e Marketing da
Multicare, sobre a nova versão da app Multicare Vitality, o papel da
tecnologia na prevenção e o sucesso crescente da Corrida Multicare Vitality.
A Multicare tem
vindo a reforçar o seu posicionamento no ecossistema da prevenção. O que mudou
e como se dá esta transição da lógica de tratamento para a de prevenção ativa?
Esta transição começou
há já muito tempo, quando, em 2009, lançámos o Programa de Medicina Preventiva.
Desde então, temos vindo a consolidar esta estratégia, no sentido de dar acesso
ao autocuidado e de ativar a responsabilidade individual por nos mantermos
saudáveis. Recentemente, reforçámos a composição dos nossos rastreios e
expandimos as especialidades médicas na nossa medicina online, que conta,
atualmente, com 14 especialidades e atingiu já mais de 1,2 milhões de consultas
online. Demos também especial atenção à saúde mental e ampliámos a nossa
oferta, o que nos permite apoiar os nossos clientes de forma mais integrada. Em relação ao Multicare Vitality, implementámos
a modalidade freemium, que permite o acesso a não clientes à aplicação pelo
período de três meses, e lançámos uma nova versão da aplicação. Esta evolução e
a liderança na inovação refletem o compromisso em sermos mais do que um seguro
de saúde, assumindo um papel proativo na promoção do bem-estar e da longevidade
saudável.
O programa
Multicare Vitality é hoje uma das faces mais visíveis dessa estratégia. Que
impacto tem tido na promoção de hábitos saudáveis e quais os resultados mais
relevantes?
O Multicare
Vitality tem vindo a crescer significativamente no número de clientes
aderentes, o que mostra que esta abordagem tem sido bem recebida e valorizada. Importa
salientar que este programa vai além da prática desportiva, atuando também na
sensibilização e promoção de hábitos saudáveis no dia a dia. E tudo isto num
ambiente gamificado. Atualmente, mais de 40% dos nossos clientes registados no programa
Multicare Vitality acumularam pontos no último ano, o que demonstra um
compromisso real com os objetivos propostos. Temos observado não só um aumento
no número de participantes ativos, mas também um envolvimento mais consistente,
o que é fundamental para garantir que estes hábitos saudáveis são mantidos a
médio e longo prazo. Estes resultados demonstram que o programa está a cumprir
o seu propósito de incentivar as pessoas a cuidarem melhor da sua saúde, de
forma prática e sustentável.
A aplicação foi
recentemente atualizada. Que novidades traz esta nova versão?
A app Multicare
Vitality foi recentemente atualizada para oferecer uma experiência mais
envolvente e personalizada. Entre as principais novidades, destaca-se um design
renovado e mais apelativo e uma navegação mais simples e intuitiva. Foram
melhorados os questionários de saúde e saúde mental, de forma a identificar
prioridades de saúde personalizadas, adaptadas ao perfil e necessidades de cada
pessoa. Esta abordagem torna as recomendações mais relevantes e direcionadas,
ajudando os utilizadores a focarem-se no que realmente importa para o seu
bem-estar. Foram também introduzidos novos objetivos de estilo de vida, que
incentivam escolhas saudáveis no dia a dia, promovendo uma mudança de
comportamentos sustentada. Por fim, e de forma a reforçar ainda mais o
compromisso com a atividade física, a app passa agora a atribuir pontos
por treinos de alta intensidade (treinos de 20 min), reconhecendo o esforço dos
utilizadores que optam por este tipo de exercício.
A Corrida Multicare
Vitality já se tornou um símbolo desta filosofia. Que balanço faz das cinco
edições?
O balanço é muito
positivo, o que se reflete na crescente participação ano após ano. Mais do que
uma corrida, é uma forma de sensibilizar as pessoas para a importância da
atividade física e da forma como esta pode ser incorporada num ambiente
descontraído e familiar. Além do seu forte cariz social, esta corrida
distingue-se ainda por ser uma das provas que oferecem um dos maiores valores
em prémio aos atletas vencedores no segmento amador, valorizando o esforço, a dedicação
e o espírito de superação dos participantes. Este evento está, assim, totalmente
alinhado com a missão da Multicare e da Fidelidade de promover a longevidade
saudável. Sabemos que a adoção de hábitos de vida saudáveis não só contribui
para que as pessoas vivam mais tempo, mas, acima de tudo, para que vivam
melhor. Por isso, a nossa mensagem é que cuidar da saúde começa por hábitos
simples e consistentes no dia a dia – e a Corrida Multicare Vitality é um ótimo
exemplo de como esta filosofia pode ser posta em prática.
De que forma este
evento se liga ao posicionamento de responsabilidade social da Fidelidade e da
Multicare?
O cariz solidário da
Corrida Multicare Vitality cria um sentido de propósito maior e reforça o impacto
positivo da corrida, unindo a prática desportiva à responsabilidade social e ao
espírito de solidariedade, que são valores muito alinhados com a missão da
Multicare e da Fidelidade: cuidar das pessoas em todos os momentos e aspetos da
sua vida. Desde a primeira edição, 100% do valor das inscrições é revertido em
donativo para uma instituição. Este ano, o apoio foi destinado à Associação
Novo Futuro.
Olhando para o
futuro, quais são as próximas ações da Multicare no campo da prevenção e da
saúde digital?
Em 2026,
continuaremos a ser pioneiros. Estamos a construir um modelo integrado de
cuidados primários híbridos, baseado em telemedicina, cuidados domiciliários e
clínicas híbridas. Os cuidados médicos digitais serão cada vez mais a
realidade, não só pela sua maior acessibilidade, mas também pela escassez de
profissionais de saúde que sociedades como a nossa, cada vez mais longevas, já
estão a enfrentar. Teremos novidades brevemente.