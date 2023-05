Corredores da maratona mais verde de Lisboa quebram recordes

A sétima edição da Lisbon Eco Marathon, que se realizou no dia 7 de maio, foi garantidamente a maratona mais verde e bonita de Lisboa. Com encontro marcado no Parque Eduardo VII, os participantes tiveram a oportunidade de promover a prática de atividade física rodeados pela natureza da capital portuguesa.

A prova anual contou com a participação de cerca de 2.000 participantes de todas as idades, vários níveis de aptidão física, diversos graus de competitividade e diferentes nacionalidades. O percurso começou e terminou no centro de Lisboa, na Alameda Cardeal Cerejeira, com parte do trajeto a passar pelo Parque Florestal de Monsanto, o maior parque florestal urbano da Europa.

A corrida mais popular, a maratona de 42 km, teve partida às 8h30, seguida da meia-maratona de 21 km uma hora depois. Aqueles que preferiram uma corrida mais curta tiveram a opção da minimaratona de 12 km ou de uma caminhada de 8 km. Sejam amadores ou profissionais, todos os atletas relembraram a importância de pôr o corpo a mexer e cumprir as metas de atividade física semanais. Os corredores aproveitaram as condições climáticas favoráveis e conquistaram novos recordes pessoais numa atmosfera de entusiasmo e superação.

Além dos recordes, a Lisbon Eco Marathon destaca-se pela promoção da prática de exercício físico. A Multicare, seguradora de saúde da Fidelidade, como patrocinadora oficial do evento, proporcionou aos participantes e restante público uma ativação e recuperação nas suas passadeiras de corrida. Durante um minuto, todos foram incentivados a correr para ganhar prémios — à semelhança do programa Multicare Vitality, que premeia a atividade física e os hábitos de vida saudável.

Uma vida mais ativa é uma vida mais saudável

“O programa Multicare Vitality promove uma vida mais ativa e hábitos mais saudáveis em troca de recompensas”, explica Bárbara Faria, head of Business Development da Multicare, que marcou presença no evento. “Através de um seguro de saúde da Multicare e também alguns seguros de vida da Fidelidade, os clientes terão acesso a este programa em que podem receber recompensas, descontos e vouchers em parceiros como também um desconto no seu seguro”, acrescenta.

Para aderir só tem de descarregar a aplicação, adotar hábitos saudáveis e ganhar recompensas. “É importante incentivar a população a mexer-se. A Multicare tem feito um caminho nesse sentido porque nós queremos que os nossos clientes não fiquem doentes e, por isso, a prevenção é essencial. Sabemos que um dos elementos-chave na prevenção das doenças passa por manter um estilo de vida saudável e é aqui que o programa Multicare Vitality entra em ação”, afirma Bárbara Faria após concluir a minimaratona de 12 km. “Eventos como este ajudam-nos a passar a mensagem de que podemos todos ser mais saudáveis e ter mais saúde”, partilha.



Conheça os grandes vencedores O grande vencedor da corrida principal foi o atleta norte-americano Matthew Urbanski, com um tempo de 2h57min54s. Na categoria feminina, a consagrada vencedora foi a portuguesa Maria Severino, com um tempo de 3h54min25s. Destaque ainda para o resultado estabelecido na meia-maratona masculina pelo português João Protasio, com um tempo de 1h18min41s, e na meia-maratona feminina pela norte-americana Liz Ozeki, com um tempo de 1h33min60s. Já o vencedor da minimaratona masculina foi Nuno Rocha, com um tempo de 48min20s. No feminino, a vencedora foi Priscila Gonçalves, com um tempo de 1h01min31s

“Todas as iniciativas que convençam as pessoas a fugirem da sua zona de conforto e a mexerem-se um bocadinho são positivas”, aplaude a participante Maria Almeida, enquanto acusa o cansaço depois de subir à passadeira. “As passadeiras aqui são puramente simbólicas nesta ótica de incentivar todos a saírem do sofá”, confirma Adriana Gouveia, Business Developer, responsável pela dinamização de Multicare Vitality para empresas. “Uma vida mais ativa é sem dúvida uma vida mais saudável. Portanto, vamos mexer-nos pela nossa saúde”, acrescenta.

No âmbito da sua política de promoção de hábitos saudáveis, a Multicare não incentiva apenas uma vida ativa mais saudável mas também aposta naquilo que é uma maior consciência sobre a saúde. “Através do programa Vitality temos um conjunto de questionários que procura devolver ao utilizador feedback sobre os hábitos que impactam a sua longevidade e qualidade de vida no futuro. Queremos cada vez mais viver mais tempo, mas também queremos viver mais tempo com mais qualidade”, adianta a responsável de desenvolvimento de negócio.

O sucesso da maratona na primeira pessoa

Ao terminar a prova, todos os participantes da Lisbon Eco Marathon receberam uma medalha e um convite para cumprir as metas de atividade física semanais. “Considero que esta maratona foi um sucesso porque este tipo de eventos procura mobilizar a população nas suas diferentes dimensões”, conclui Adriana Gouveia, acrescentando ainda que, se “por um lado, temos as pessoas que já praticam desporto com alguma regularidade, por outro, temos outro grande grosso da população que se quer mexer pela sua saúde e para isso basta caminhar, não é? Por isso é que o programa Multicare Vitality também recompensa quem faz passos.”

Bárbara Faria, head of Business Development da Multicare Adriana Gouveia, Business Developer, responsável pela dinamização de Multicare Vitality para empresas

Segundo Bárbara Faria, head of Business Development da Multicare, faz todo o sentido continuar a apoiar e promover este tipo de iniciativas no futuro. “Acho que o enorme sucesso da Lisbon Eco Marathon e a mancha de participações falam por si. Esta maratona é um exemplo de superação. Apesar de ser um percurso difícil, veem-se muitas pessoas a puxarem umas pelas outras. Veem-se atletas mais em forma e veem-se outras pessoas que estão a sair da zona de conforto por um bem maior: a sua saúde”, partilha.

O norte-americano Matthew Urbanski, vencedor da maratona de 42 km na categoria masculina, concorda. “Lisboa é a cidade das sete colinas e já considero que os portugueses são mais ativos em comparação a outros países porque caminham para todo o lado, mas é importante encorajar a população a mexer-se, em família ou em grupos de amigos”, defende o maratonista. “É a primeira vez que venço uma maratona em Portugal e sou o exemplo de que é possível atingir os resultados se lutarmos por eles”, afirma.

“Estas iniciativas devem ocorrer mais vezes para pôr as pessoas a mexer e devia haver mais postos por toda a cidade onde as pessoas possam fazer exercício físico”, defende Maria Severino, vencedora na categoria feminina. “Eu, como treinadora de ténis, considero-me responsável por incutir o desporto aliado a uma boa alimentação em camadas mais jovens. Um estilo de vida saudável faz muita diferença e previne imensas doenças”, partilha a portuguesa. Aos 34 anos, não esconde a felicidade de ser consagrada vencedora: “Eu, enquanto defensora de um estilo de vida saudável e de uma dieta alimentar ligada ao vegetarianismo, fico muito feliz por hoje ter saído vencedora numa ecomaratona. A sensação é sempre de superação porque o desporto, para mim, representa vida.”