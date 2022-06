Conhece os banhos terapêuticos de água termal?

As propriedades milenares da água mineral sulfúrea e os seus efeitos em doenças respiratórias ou ósseas, conduzem anualmente milhares de termalistas do mundo inteiro às Termas de São Pedro do Sul. Com o Verão e o bom tempo, todos têm vontade de fazer algo diferente. Que tal um banho de água termal? Ou uma massagem de relaxamento individual ou a dois?

O nome deste local remonta ao século XI (época romana) e teve diversas designações ao longo dos séculos, como Balneum, Caldas de Alafões, Thermas Rainha D.Amélia e desde 1910 que é conhecido como as Termas de São Pedro do Sul, a principal estância termal do País e uma das maiores da Península Ibérica.

Os balneários dos reis

Dividido em duas grandes áreas, as Termas de São Pedro do Sulpossuem dois "balneários", que na realidade são edifícios totalmente remodelados localizados numa maravilhosa encosta e rodeados de natureza. Os nomes dos balneários visam homenagear D. Afonso Henriques, o primeiro Rei de Portugal que no século XII, em 1169, se alojou nestas termas para tratar de uma fratura na perna em consequência da Batalha de Badajoz. Já a última Rainha do País, D. Amélia, esteve várias vezes hospedada entre 1894 e 1910 nas Termas de São Pedro do Sul, em virtude de questões respiratórias.

O Balneário D. Afonso Henriques é um dos mais modernos e maiores da Europa, com equipamentos de última geração e instalações amplas e modernas e está vocacionado para doenças do foro respiratório, reumático, medicina de reabilitação e oferece banhos, duches, vapores, inalação e várias piscinas.

Os principais benefícios de uma cura nas Termas de São Pedro do Sul são o aumento de bem-estar e de qualidade de vida, a diminuição da dor e a redução do consumo de medicamentos.

Rainha D. Amélia

O Balneário Rainha D. Amélia engloba o Instituto AQVA, que proporciona tratamentos de relaxamento e bem-estar e é o lugar ideal para quem quer passar um fim de semana ou umas férias diferentes.O Balneário Rainha D. Amélia apresenta-se como a alternativa clássica de requinte e charme das Termas de S. Pedro do Sul. Apesar de também dispor de termalismo terapêutico, este edifício está vocacionado essencialmente para a prestação de serviços de bem-estar termal.

Relaxamento e bem estar

Nas Termas de São Pedro do Sul experimentam-se as propriedades únicas da água termal com uma oferta variada que inclui, entre outros serviços de relaxamento e bem-estar, o circuito AQVA (sozinho ou a dois), tratamentos de corpo entre os quais hidratação e rejuvenescimento, massagens com pedras quentes ou duches. Estes tratamentos privilegiam a utilização das diferentes gamas dos produtos dermocosméticos AQVA, uma inovadora marca 100% nacional constituída por produtos com elevada percentagem de água termal na sua composição e que estão disponíveis online.

Programa a dois

A pensar no relaxamento a dois, as Termas de São Pedro do Sul criaram o programa AQVA Premium que consiste num banho termal em jacuzzi, massagens relaxantes e um ritual de chá e aromoterapia. No entanto, se estiver sozinho pode optar pelo circuito termal que envolve um banho dinâmico na piscina termal, um duche cachão (aplicado essencialmente na parte dorsal, lombar e cervical) e uma sauna.

Descontos e comparticipação do SNS

As Termas de São Pedro do Sul, abertas durante o ano inteiro, são comparticipadas pelo Serviço Nacional de Saúde e têm protocolos e descontos com várias entidades públicas e privadas, na medida em que o objetivo é o de proporcionar uma melhor qualidade de vida e ao maior número possível de pessoas e a todos os portugueses e estrangeiros que por ali passam.