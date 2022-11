Conheça o top 10 de extras no ordenado para 2023

As expectativas para 2023 são, para já, cautelosas. Com a inflação em valores sem precedentes, e um impacto real no orçamento familiar, é altura de começar a fazer contas e a planear formas de compensar a perda do poder de compra.

Antecipar e prevenir são as melhores formas de não haver surpresas. Há alguns gestos que podem fazer a diferença, como tentar reduzir os gastos supérfluos ou poupar nas contas de casa. Mas agarrar o futuro com as suas próprias mãos e apostar em trabalhos em part-time, em que as suas capacidades são valorizadas, pode fazer uma diferença substancial ao fim do mês. Na Fixando, encontra serviços para todos os especialistas, com estimativas de preços. O processo é simples: criar um perfil profissional, no qual explica quais as áreas de especialidade, localização e preços, estabelece um plano de pagamentos, e depois, é só gerir os pedidos!

Conheça o top 10 de categorias com maiores ganhos, veja em quais se encaixa e comece já hoje a ganhar para o ano que se avizinha!

1. Mudanças

Se tem uma carrinha, esta é uma das formas mais fáceis de ganhar algum dinheiro. Ajudar alguém nas mudanças, quer seja de uma casa inteira quer de uma ou outra compra, é um serviço bastante procurado, uma vez que nem todas as pessoas têm transportes adequados a esta situação.

Ganhos estimados: média de 287€

2. Pinturas

No interior, no exterior, de móveis ou de murais. Se envolve pinturas, envolve um investimento em material, nomeadamente tinta e rolos, mas também envolve ganhos exponenciais. É um trabalho que poucos fazem na perfeição e, por isso, valorizado.

Ganhos estimados: desde 620€ por projeto

3. Explicações

Nos tempos de escola, sempre houve mais apetência para umas disciplinas do que para outras. Há quem perceba melhor disciplinas como a Matemática, a Física e a Química; de línguas, de Filosofia… Se tem jeito para ensinar e uma disciplina na qual se desenrasque de forma fácil, ou se se especializou em alguma área que se enquadre, não desperdice a oportunidade em tornar-se um explicador.

Ganhos estimados: desde 15€ por aula

4. Fotografia

O que para muitos é um hobbie, para outros é profissão ou extra! Ter olho para fotografia é um dom, mas também uma aprendizagem. Existem inúmeros eventos, como casamentos, batizados ou mesmo sessões profissionais que necessitam de um fotógrafo. É também um extra com grande liberdade de horários e com ganhos avultados apenas com um cliente.

Ganhos estimados: desde 300€ por serviço

5. DJ

Talvez seja uma das profissões – ou dos extras – mais divertidas. Pôr música em eventos é sinónimo de muita diversão, tempo bem passado e grande interação com outras pessoas. A única regra é gostar de trabalhar à noite e, claro, tentar perceber o gosto musical de quem o contrata.

Ganhos estimados: 270€ por serviço

6. Jardinagem

Cuidar da relva, podar árvores, limpar terrenos… São tarefas que demoram tempo, e que muitas pessoas estão dispostas a pagar para resolver. Serviços pontuais ou regulares, que facilmente podem ser encaixados no fim de semana e que podem trazer um ganho fixo extra ao final do mês.

Ganhos estimados: desde 20€ por hora

7. Montagem de televisão

É uma tarefa simples, mas que exige conhecimento e segurança: a montagem de uma televisão precisa de ser feita com rigor e qualidade, para não correr riscos que ponham em risco o aparelho ou quem habita a casa. Por isso, é considerado um serviço especializado, de grande procura e com pouco tempo despendido.

Ganhos estimados: média de 42€ por serviço

8. Bricolage

Cada vez mais, a mobília comprada vem sem montagem incluída. Ler os livros de instruções é um quebra-cabeças que muitos não conseguem deslindar, e muitas pessoas preferem pagar por um serviço bem feito, do que arriscar uma montagem com problemas. Móveis para as mais variadas divisões e suportes para TV são os mais procurados.

Ganhos estimados: 40€ por serviço

9. Pet sitting

Os animais são uma preocupação constante para os donos, e cada vez mais os tutores procuram soluções personalizadas para os momentos em que não podem acompanhá-los. Quer seja um serviço esporádico ou regular, o pet sitting é uma forma fácil de ganhar algum dinheiro extra, ajudando os animais nas suas necessidades diárias quando os tutores não podem estar presentes.

Ganhos estimados: 12€ por serviço

10. Decorador

No mesmo espectro das mudanças e das obras em casas, está o planeamento das divisões para essas mudanças. O serviço de decoração de interiores funciona tanto para particulares, que querem dar uma nova vida a alguma divisão, como para empresas, como agências imobiliárias, que procuram formas de valorizar os imóveis. É um serviço de excelência, que traz ganhos de grande peso.

Ganhos estimados: desde 290€ por projeto

De especialista a cliente, num só clique!

Se há áreas nas quais é especialista e pode pôr o seu talento a render, outras há em que, provavelmente, precisa de uma ajuda. Na Fixando, pode encontrar especialistas à medida para qualquer desafio que tenha! Basta, para isso, anunciar qual é o projeto para o qual precisa de orçamento, a localização, adicionar algumas fotos e esperar que os especialistas lhe enviem orçamentos! Para além de ter, numa só plataforma, o comparativo de vários preços, ao escolher um especialista Fixando está também a ajudar outras pessoas que procuram rendimentos extras!