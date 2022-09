Conheça a forma mais fácil de causar boa impressão

Com o fim das férias e o regresso ao trabalho, há que ir pensando em renovar o guarda-roupa. Afinal, o look também conta na hora de reuniões importantes, quer sejam presenciais ou online. Com as novas propostas da temporada, há mais do que uma mão-cheia de sugestões de camisas e blusas, que tão bem resolvem todos os teus working looks. Quer tenhas de voltar presencialmente ao escritório, quer continues em teletrabalho, uma camisa é sempre o que te salva quando tens de te conectar. Porque te dá o toque formal perfeito, mas em que podes personalizar a tua escolha e eleger a que melhor se adapta ao teu estilo: para ele, uma gola clássica ou tipo Mao, lisa ou estampada, colorida… para ela, detalhes românticos, mangas abaloadas, laços…

Um dos maiores problemas é sempre “o que escolher”, mas agora há uma solução simples, online, para todos os problemas de guarda-roupa: o website da Springfield, que agora conta com uma seleção de marcas convidadas escolhidas especialmente para ti: as Guest Brands.

Além da Tiffosi, Pepe Jeans, Hugo Boss, Only, Jack&Jones e JDY, várias das tuas marcas favoritas estão agora à venda em MySpringfield.com: marcas sempre atualizadas e que combinam com o teu estilo. Os seus designs condizem muito bem com as roupas da Springfield, por isso vais adorar saber que podes fazer uma encomenda inteira de uma só vez, num único clique. Boas notícias, certo? Então continua a ler, porque encontrámos as camisas e as blusas perfeitas para voltar ao trabalho em grande.

Para ela:

Das blusas românticas, com flores ou folhos, às camisas mais formais, em tons azuis, a escolha não é difícil. O truque é conjugar com partes de baixo clássicas, sem padrões - mas que podem ser coloridas! Uns sapatos, rasos ou de saltos, dão o toque final para um look formalmente descontraído, que transmite confiança, profissionalismo, mas à vontade na posição. As calças de ganga não estão fora da equação, se apostares em sapatos mais formais que equilibrem o outfit.

Blusa com detalhe de folhos | Only | 21.99€

Camisa às riscas | JDY | 19.99€

Blusa ombros descobertos | Pepe Jeans | 89.90€

Blusa romântica com laço | Pepe Jeans | 69.90€

Camisa Oversize | JDY | 29.99€

Para ele:

Os looks masculinos são tendencialmente menos arrojados, mas longe vai o tempo em que a camisa branca era a única opção! Apostar em cor ou em padrões é uma escolha válida para um conjunto jovial, e não menos profissional. Com calças clássicas de cores neutras ou com gangas, um relógio no pulso e uns sapatos formais, o sucesso vai ser garantido, ainda antes da primeira intervenção.

Camisa algodão | Pepe Jeans | 59.90€

Camisa Slim Fit | Tiffosi | 29.99€

Camisa lisa | Jack&Jones | 29.99€