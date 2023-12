Como liderar pela diversidade

A construção de uma empresa inovadora e competitiva é potenciada por políticas que favorecem a diversidade e a inclusão no recrutamento e tratamento dos seus colaboradores. Este é um dos principais motivos por que a BAT (British American Tobacco), empresa líder mundial em multicategoria, está a acelerar a transformação do seu negócio através de um forte investimento em ciência, tecnologia e inovação. O objetivo imediato é desenvolver mais e melhores produtos sem combustão, reduzindo o impacto do seu negócio na saúde.

A BAT tem uma enorme diversidade de clientes, fornecedores e outros stakeholders, pelo que é uma vantagem para o negócio ter uma grande diversidade de colaboradores, seja por via do género e da nacionalidade, seja por via da cultura e da experiência profissional. Atualmente, a diversidade é central à forma de estar da empresa, cuja estratégia de diversidade e inclusão está bem estabelecida em todo o mundo e foca-se em garantir que todos os seus colaboradores possam prosperar, independentemente do género, etnia, cultura ou outras diferenças.



Todos podem prosperar na BAT

As políticas avançadas de diversidade e inclusão da BAT fazem parte da jornada de transformação da empresa, que visa alcançar Um Amanhã Melhor através da redução do impacto do seu negócio na saúde e da construção de um modelo sustentável a longo prazo, oferecendo uma vasta gama de produtos sem combustão, que proporcionam outras alternativas aos consumidores adultos. Estes esforços têm merecido o reconhecimento por parte de entidades externasSó em 2023, a empresa passou a integrar o Índice de Igualdade de Género da Bloomberg, e foi distinguida como uma das Melhores Empresas Globais para Trabalhar, pelo sexto ano consecutivo, pelo Top Employers Institute.



Mais mulheres em ciência e tecnologia

Alguns números explicam este reconhecimento: em 2022, 41% dos responsáveis pela gestão eram mulheres. Nas lideranças de topo, a percentagem era 30%. Para 2025, o objetivo é elevar estas percentagens para 45% e 40% respetivamente. A BAT está também empenhada em ter uma maior participação das mulheres em funções tradicionalmente masculinas, com iniciativas como o "Women in STEM" (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), que utiliza parcerias externas e plataformas internas de aprendizagem e desenvolvimento com o objetivo de atrair, desenvolver e manter mais mulheres em funções científicas, tecnológicas, operacionais e informáticas dentro da BAT.

A estratégia de diversidade e inclusão da BAT está bem estabelecida em todo o mundo e foca-se em garantir que todos os seus colaboradores possam prosperar, independentemente do género, etnia, cultura ou outras diferenças.



Maior diversidade nas lideranças

Além do esforço para atingir a igualdade de género, as políticas e metas da BAT também estão focadas na diversidade étnica e de nacionalidade. Assim, atualmente integram a gestão da BAT colaboradores de 138 nacionalidades, e a empresa tem como objetivo ter pelo menos 50% dos dirigentes de diferentes nacionalidades nas lideranças regionais e na liderança de funções até 2025. Em 2022, este objetivo foi alcançado para todas as lideranças de topo. Refira-se que neste momento 20% do seu conselho de administração é oriundo de minorias étnicas.



Um ethos com cinco princípios

Na origem deste progresso está o compromisso continuado da BAT em fomentar uma cultura diversa e inclusiva na empresa, e que tem como base os cinco princípios da sua forma de estar (ethos), que incentiva os colaboradores a serem Audazes, Rápidos, Empoderados, Responsáveis e Diversificados. Uma forma de estar que foi desenvolvida com o envolvimento dos colaboradores, o ethos da BAT é o fio condutor que deve perpassar tudo o que a empresa faz e como o faz. A BAT acredita que isso capacita os seus mais de 52 mil colaboradores, promove um ambiente de trabalho vibrante e recompensador, e fomenta valor sustentável a longo prazo.