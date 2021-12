Como fazer um sucesso à mesa (sem gastar uma fortuna)

O Natal escreve-se de abraços, encontros, alegria e muitas (mesmo muitas) horas passadas à volta da mesa. Os jantares também fazem parte do bolo das tradições nesta quadra festiva. Porque Natal não é Natal sem mesas cheias do bom e do melhor — para comer e para beber, claro.

Servir bem e bem servir

Se a corrida aos presentes já começou, o tema "o que é que eu vou servir à mesa" tarda, mas não falha. Afinal, e como o Natal é tudo de especial, refeições apressadas ou pratos que não encham as medidas não estão no menu. Quando a máxima é fazer com que a tradição se cumpra repleta de gosto, ergue-se a gama Continente Seleção, que oferece produtos exclusivos feitos com os melhores ingredientes e com sabores únicos.

Escolhidos e produzidos segundo os critérios mais rigorosos, preservados e embalados com cuidado extra, são um prato cheio de qualidade, autenticidade, inovação e sofisticação, que leva o melhor de Portugal e do mundo até à mesa, ao melhor preço.

O resultado são receitas sem igual que prometem surpreender e "cozinhar" as melhores histórias em família ou entre amigos. E isto vale para os jantares natalícios, quaisquer ocasiões especiais ou aqueles momentos de indulgência que todos merecemos (porque Natal também é quando quisermos). Cereja no topo deste rol de coisas boas? A qualidade premium está ao alcance de todos.

Manual de instruções para um jantar feliz

O segredo está (quase sempre) nos detalhes.

1. Faça uma lista de convidados. Se este é o "seu" Natal, os amigos à mesa também vão ser os melhores. Convide quem o/a faz feliz.

2. Decore a casa (e a mesa). Tire o melhor partido das decorações natalícias, aposte nas velas para criar um ambiente acolhedor e prime pelo bom gosto na forma como compõe a mesa. Alguns pormenores – como um guardanapo enrolado com corda e azevinho, marcadores de lugar com pequenas pinhas ou um centro de mesa original – fazem toda a diferença.

3. Para o menu a escolha é farta! Estas são apenas algumas das iguarias que pode encontrar nesta gama — o difícil mesmo será escolher:

Entradas: tábua de quejos com queijo camembert de búfala e salsichão de porco preto do Alentejo; croquetes de alheira e pastéis de Chaves; camarão Gamba Rosa ao alho e limão.

Prato principal: lombo de bacalhau com crosta de bora e ervas aromáticas (receita detalhada no "manual" Continente Seleção); risotto de trufa, risotto de cogumelos e risotto de legumes.

Sobremesa e lanche: crumble de maçã com chocolate de leite, pepitas de caramelo, flor de sal e gelado moles de Aveiro; parfait de chocolate com mousse de manteiga de amêndoas e biscoitos triplo chocolate; mini-tartes de chocolate de leite com pepitas de caramelo e flor de sal e com fios de chocolate de lima e pimenta.

4. Prepare uma playlist de Natal e dê música aos convidados. Até podem não admitir, mas todos adoram.

5. Por fim, vista o melhor outfit, combine-o com o melhor sorriso e prepare-se para fazer um sucesso, em todos os sentidos.

Et voilà, neste Natal habemus chef. Porque para colecionar momentos, só mesmo com os sabores mais irresistíveis. Conheça aqui todos os produtos da gama Continente Seleção.