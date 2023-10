“Começa com cada pessoa e um pequeno gesto, e uma empresa tem de pensar ainda maior”

Portugal recebeu, pela primeira vez, a Global Wave Conference (GWC), evento internacional que é realizado de dois em dois anos e que cumpriu a sétima edição, num encontro que decorreu em três dos pontos mais icónicos de surf do mundo – Peniche, Ericeira e Nazaré – e que reuniu as melhores mentes e vozes nacionais e internacionais, trazendo para cima da mesa temas essenciais, como a conservação e a inovação, para enfrentar os problemas mais desafiantes do mundo relacionados com os oceanos.

Foi neste registo que tivemos a oportunidade de conversar com Julia Raizner, porta-voz de Brand Awareness & Sustainability na Mercedes-Benz AG, um dia depois de ter feito parte de uma das mesas-redondas da GWC com o tema Transição Energética. O encontro aconteceu no local que melhor acolhe o propósito desta entrevista, o Mercedes-Benz Surfing Lounge, numa manhã de sol intenso, em pleno mês de outubro, na Nazaré. Esta entrevista não é apenas um registo de objetivos e de metas sustentáveis, mas sim a visão próxima de quem trabalha diariamente para construir e fazer crescer uma ambição. Falámos de sustentabilidade, de luxo, mas também de paixões e de respeito.

Esteve em Peniche, na GWC, a falar sobre algo que é muito importante para esta comunidade e para Portugal no seu todo – o oceano, as ondas... Qual é a conexão da Mercedes-Benz com a natureza? E porque é que esta relação é importante para a marca?

Bem, eu acredito que tudo começou com o nosso embaixador de marca, Garrett McNamara. E eu acho que [esta conexão] é muito importante. Somos fabricantes de automóveis, mas temos de começar pelos elementos básicos. Temos de entender do que estamos a falar. E penso que esta colaboração com o Garrett ajudou muito a Mercedes-Benz a compreender isso. E o que fizemos [até agora] foi sublinhar o nosso compromisso com a sustentabilidade.

Criámos o Mercedes-Benz Surfing Lounge em 2021, em que a estratégia é reutilizar, reduzir e reciclar, também para enfatizar este compromisso e mostrar que estamos aqui [na Nazaré]. Depois, criámos o Mercedes-Benz Oceanic Lounge, [que surgiu] em Lisboa, no ano passado, [que tem] mais enfoque no sentido de informação e de educação – "O que significa se eu atirar um saco de plástico ao mar?". É necessário começar de forma pequena para levar o tema a um público mais diversificado e fazer com que todos entendam o que significa realmente salvar o oceano.

Foi speaker na mesa-redonda Transição Energética, num dia dedicado às alterações climáticas e ao oceano. Porquê a presença nesta conferência para falar sobre este desafio?

Penso que é um objetivo que todos temos, cada um de nós. Porque temos de limitar o aquecimento global para 1,5 graus Celsius. E cada pequeno passo conta. Mesmo que seja uma pessoa individual – que comece a viajar menos, a conduzir menos, a pensar em condução inteligente em grupos, ou em condução elétrica, que é precisamente o que estamos a desenvolver –, é muito importante começar por mudar o nosso mindset e as empresas têm de mudar também, sem dúvida.

E foi por isso que apresentámos [na GWC] o nosso projeto Ambition 2039, de sermos neutros em carbono até 2039 em toda a frota de veículos novos, com todos os veículos de passageiros ligeiros a tornarem-se elétricos até ao final desta década [2030], se as condições de mercado permitirem – que é a nossa solução para uma mobilidade mais sustentável.

É muito importante, enquanto empresa, que adotemos todos os níveis para promover a mobilidade sustentável com inovação, espírito pioneiro, tudo o que for necessário para sermos engenheiros da mobilidade elétrica. Como disse, começa com cada pessoa e um gesto pequeno, e uma empresa tem de pensar ainda maior. Todos, de mãos dadas, a lutar por esta limitação de 1,5 graus Celsius no aquecimento global.

O que significa sustentabilidade para a Mercedes-Benz?

É parte da nossa estratégia. Tornámo-la parte da nossa estratégia no projeto Ambition 2039, com todos os objetivos estratégicos que estabelecemos para nós próprios, porque sabemos que o planeta é importante para nós e que todos têm de fazer a sua parte. Por isso, tornámos a sustentabilidade no nosso principal tópico, um dos nossos principais tópicos estratégicos.

Há quem pense que luxo significa "mais", "ter mais". Mas pode o luxo ser sustentável? A Mercedes-Benz é a prova disso mesmo?

Acredito que o luxo pode ser sustentável por toda a inovação que estamos a introduzir nos nossos automóveis, todo o investimento que está a ser feito para usar materiais reciclados, porque se forem reciclados de forma adequada têm a mesma qualidade que os materiais convencionais. Se os nossos consumidores estão a vir até nós e a dizer que a sustentabilidade é um tópico importante para eles e que querem conduzir um veículo elétrico, então a sustentabilidade e o luxo combinam perfeitamente. Acredito que sim [que a Mercedes-Benz é prova de que o luxo pode ser sustentável], porque os nossos clientes estão a pedir-nos isso.

Os consumidores esperam que as empresas e as marcas sejam sustentáveis não só no futuro, mas no presente. O que é que a Mercedes-Benz está a fazer agora, neste momento, para responder a este pedido?

Quando começamos a projetar um automóvel, quando o pomos na nossa lista de projetos, estamos a pensar desde o início "o que pode ser sustentável e reciclável neste automóvel". E começa desde a nossa cadeia de abastecimento. Temos de descarbonizar a nossa cadeia de abastecimento. Basicamente, isso significa que estamos a utilizar materiais eficientes em recursos, energias renováveis, aço sem emissões CO2 e alumínio com redução de CO2 nos automóveis, uma melhor tecnologia de bateria, tal como é esperado de nós, e uma boa infraestrutura de carregamento. Tudo tem de funcionar em conjunto. E isto é o que chamados de abordagem holística, circularidade, que é pensar realmente em todos estes passos antecipadamente e, de seguida, reuni-los a todos. E isto é o que os nossos clientes esperam de nós. E que é também luxo. Ter um automóvel elétrico e uma estrutura de carregamento funcional, que proporciona a melhor experiência aos nossos clientes.

Somos os inventores do automóvel. Sempre estivemos na vanguarda das inovações e do espírito pioneiro. E estamos a trabalhar com os nossos engenheiros para chegar lá, com o que chamamos de design para o ambiente e design para a circularidade.

Podemos afirmar que a Mercedes-Benz é tão sustentável quanto possível com a tecnologia e o conhecimento que existe hoje?

Somos os inventores do automóvel. Sempre estivemos na vanguarda das inovações e do espírito pioneiro. E estamos a trabalhar com os nossos engenheiros para chegar lá, com o que chamamos de design para o ambiente e design para a circularidade. Estamos a pensar desde o verdadeiro início como podemos tornar estes automóveis sustentáveis, quando os projetamos e quando os construímos. Que materiais podemos usar, como podemos torná-lo sustentável, como podemos tornar este veículo melhor. É um processo e estamos a lançar cada vez mais novidades. Dou como exemplo a arquitetura modular da Mercedes-Benz (MMA), que lançámos agora e que é uma antevisão da nossa futura frota de veículos. O Concept CLA é baseado nesta arquitetura. Aqui, por exemplo, não temos apenas uma produção de células de baterias neutra em carbono, mas também uma produção de cátodos neutra em carbono que reduz a pegada de carbono das células da bateria em 40%. É muito, é algo, certo?

Temos também uma estratégia de local para local [na produção de baterias], que reduz os custos de transporte, aumenta a resiliência e também nos permite monitorizar os padrões sociais e ambientais nos locais. E temos ainda a estratégia de reciclagem [que opera sob os princípios de reciclar, recuperar e reintegrar] na nossa fábrica de baterias em Kuppenheim.

Portanto, há vários níveis a considerar. Não é apenas o automóvel, é toda a cadeia de abastecimento. E é pensar em todos os passos antecipadamente. E, nesse sentido, acho que a Mercedes-Benz está no caminho certo e a melhorar constantemente.

Precisamente uma das questões que temos para fazer. Os consumidores esperam crescimento também. De que forma a Mercedes-Benz está a antecipar as necessidades do consumidor do futuro e a evolução da sustentabilidade? Porque não podemos nomear algo como 100% sustentável a este ponto. É um processo. A Mercedes-Benz está a "pensar à frente"?

É definitivamente um processo e é um processo de aprendizagem. Começámos com a ideia de que estamos no Acordo de Paris e estamos a cumprir essa necessidade, em que nos pedem para atingir a neutralidade carbónica, para fazê-lo 10 anos antes. Estão a pedir-nos isso. E para isso temos o desenvolvimento dos veículos elétricos e a transição para sermos totalmente elétricos até ao final desta década, e colocar todos estes modelos no mercado – em praticamente todos os segmentos já se pode escolher uma alternativa elétrica. Tudo isto feito num espaço de tempo muito curto. É um processo e inclui todos os níveis que mencionei em cima.

A Cofina está a trabalhar num projeto de branded content com a Mercedes-Benz com base numa mensagem que considera muito importante e que é o respeito. Respeito pelo outro e por nós, respeito pelo oceano, respeito pelas futuras gerações. O que significa "respeito" para a Mercedes-Benz?

Respeito significa o nosso projeto Ambition 2039, para ser honesta, porque é tudo o que acabámos de falar. Pensar antecipadamente, ter esta mobilidade sustentável constantemente em mente, estabelecer metas ambiciosas – e que são verdadeiramente muito ambiciosas e por isso é que este projeto se chama Ambition. Mas tomamos todas as alavancas para atingir a neutralidade em carbono em toda a cadeia de valor e frota de veículos novos e isso é um compromisso incrível. Eu diria que esta é a nossa forma de mostrar respeito. O respeito por tudo.

Estou impressionada com o que estão a fazer, com o que lançaram em tão pouco tempo, com todos os níveis que estão a considerar e a pensar na sustentabilidade, de forma holística. A Mercedes-Benz, para mim, é realmente uma empresa incrível em termos de sustentabilidade, porque é baseada em factos.

Como parte deste projeto, a Cofina teve a oportunidade de falar com as pessoas por detrás dos dois Lounges Mercedes-Benz de que falámos e que têm algo em comum. A paixão. Qual é a força motora da Mercedes-Benz? E, pessoalmente, qual é a paixão mobilizadora que a levou a estar presente aqui em Portugal a falar sobre estes tópicos?

O tópico da sustentabilidade, para mim, é muito interessante, porque, como disse, todos têm de começar a pensar em si próprios, em como podem tratar o ambiente de forma mais responsável. E eu estou a aprender todos os dias. Entrei na Mercedes-Benz porque estava interessada em perceber como uma grande empresa está a lidar com a sustentabilidade. E, para ser honesta, no início pensei "como é que fazem isto? São fabricantes de automóveis... Posso mesmo acreditar no que estão a dizer?". E, depois, comecei a trabalhar na Mercedes-Benz e penso que o que temos de dizer é que é mesmo uma grande jornada, não é fácil e surgem muitos obstáculos, muitos desafios. Mas estou totalmente convencida do que a Mercedes-Benz está a fazer, que tem como um dos slogans "Todas as ações contam" (Every action counts). Vi a paixão destas pessoas aqui e é realmente incrível ver como vivem o que estão a dizer.

Estou impressionada com o que estão a fazer, com o que lançaram em tão pouco tempo, com todos os níveis que estão a considerar e a pensar na sustentabilidade, de forma holística. A Mercedes-Benz, para mim, é realmente uma empresa incrível em termos de sustentabilidade, porque é baseada em factos. Para nós [Mercedes-Benz], é muito importante baseá-la em factos, dar todos os pequenos passos para ser transparente. Foi por isso que "ataquei" as pessoas na GWC com números, figuras, para lhes mostrar (risos). É tudo baseado em factos. Temos os números e as figuras por detrás disso. E queremos ser verdadeiramente sustentáveis.