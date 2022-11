Com férias à vista, rume a este destino

Fazer planos em família não é tarefa fácil, bem sabemos. Seja pela idade distinta das crianças, seja pelas agendas preenchidas que não dão abébia para grandes saídas, seja pela falta de inspiração para criar uma escapadinha que agrade a todos. Com as férias de Natal aí à porta, esta é a altura perfeita para planear novas aventuras, daquelas que prometem fazer sorrir muito e deixar nas memórias um pequeno (grande) rasto feliz. Siga as nossas sugestões de atividades em família no Centro de Portugal e deixe-se encantar por uma região que une o melhor do património histórico e natural com a diversão.

1. Museu do brinquedo Literalmente, bem-vindo ao mundo encantado dos brinquedos. Este museu em Seia vai fazer as delícias tanto de miúdos como de graúdos. Com mais de 10 mil brinquedos de Portugal e do mundo, dos mais antigos aos mais modernos, esta é uma atividade que promete um dia verdadeiramente de encantar. Aproveite a visita para levar para casa uma pequena recordação.

2. Oficina do Doce Esta é a sugestão perfeita para quem adora doçaria e, em especial, os ovos-moles de Aveiro. Se nunca provou (não sabe o que está a perder!), este é o convite para o fazer com uma visita bem doce que dá a conhecer tudo, mesmo tudo, sobre a iguaria gastronómica da região Centro.

3. Mata do Buçaco É o oásis da região Centro. Considerado um local único em Portugal, conta com mais de 700 espécies vegetais e animais, algumas raras e exóticas. Para descobrir esta área protegida localizada na serra do Buçaco, sugerimos percorrer um dos seis caminhos pedestres, bem sinalizados e muito fáceis de encontrar. Deixe-se mergulhar pela magia de um local excecional.

4. Dino Parque Este parque temático dedicado à história dos dinossauros, na Lourinhã, é o maior museu ao ar livre em Portugal. Sabia? Prepare-se para entrar numa verdadeira viagem pelo tempo, até à época dos dinossauros e dos animais pré-históricos. São cinco percursos temáticos, que percorrem diferentes períodos da História da Terra e da evolução da vida, e mais de 180 mil espécies de dinossauros à escala real (comprovados cientificamente!).





5. Grutas de Mira de Aire São uma das sete maravilhas naturais de Portugal. Conhecidas como as maiores grutas turísticas de Portugal, estas grutas prometem surpreender tudo e todos – um sinal disso mesmo é que não deixam de surpreender os investigadores. São conhecidos 11 quilómetros desta obra-prima da natureza em Porto de Mós, mas só 600 metros estão abertos ao público. Uma pena, concordamos, mas ainda assim vale a pena descobrir este "pedaço" que conta uma história repleta de segredos.