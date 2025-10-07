Cinco truques inteligentes para gastar menos

Entre as novidades mais
interessantes do momento está o lançamento do CLUBIS, um programa
gratuito da Rubis Gás que promete transformar a forma como gerimos
as despesas essenciais. O modelo é simples e direto: os membros do CLUBIS têm
acesso a descontos imediatos em combustíveis, eletricidade, gás, seguros,
manutenção automóvel, viagens, lazer, comunicações e até soluções financeiras,
graças a uma rede de parceiros de confiança.
Um cartão que dá vantagens no
dia a dia
Além das vantagens em compras e
serviços, o registo no CLUBIS oferece logo 25€ de saldo para
trocar por vouchers de oferta durante a campanha de lançamento. E à medida que
se vai utilizando o cartão em determinados parceiros, continua a acumular saldo
para resgatar em mais vouchers. Tudo sem custos de adesão e acessível a
qualquer pessoa.
Mas este é apenas um dos caminhos
para poupar mais. Eis cinco estratégias que podem fazer diferença no seu
orçamento.
1. Reduzir custos fixos sem
cortar qualidade
Muitas vezes, o peso maior no
orçamento familiar está nas chamadas “despesas invisíveis”: eletricidade,
combustíveis e seguros. É aqui que os descontos imediatos do CLUBIS se
destacam. Ao aderir, passa a ter acesso a reduções em setores onde os gastos
são inevitáveis. A diferença pode ser sentida mês após mês, sem abdicar do
conforto ou da segurança.
2. Transformar compras em
oportunidades
Cada vez mais consumidores procuram
tirar partido das compras de rotina. No caso do CLUBIS, além de poupar
diretamente no ato da compra, acumula saldo que pode depois ser convertido
em vouchers oferta do catálogo da campanha. Ao gastar em necessidades reais
recebe benefícios adicionais para lazer ou serviços.
3. Aproveitar programas
gratuitos
Há uma perceção generalizada de
que, para ter acesso a descontos, é preciso pagar quotas ou assumir
compromissos. O CLUBIS vem contrariar essa ideia: não tem custos de adesão e está
aberto a qualquer pessoa. Isso significa que só há vantagens.
4. Apostar no lazer sem culpas
Poupar não deve significar abdicar
do lazer. O equilíbrio é essencial para manter uma boa qualidade de vida. Uma
das vantagens do CLUBIS é precisamente permitir descontos também em viagens,
comunicações e entretenimento. Assim, a poupança não se limita ao que é
obrigatório e estende-se também ao que traz prazer e descanso.
5. Escolher parceiros de
confiança
Um dos pontos mais relevantes na
adesão a programas de benefícios é garantir que os parceiros envolvidos são
credíveis. O CLUBIS foi desenvolvido pela Rubis Gás em conjunto com empresas
sólidas de diferentes setores, assegurando que os descontos e vantagens se
aplicam a serviços de confiança, desde energia a mobilidade e finanças.
É uma forma de ter a certeza de que o que está a ganhar não compromete a
qualidade.
Uma nova forma de pensar a
poupança
Mais do que uma lista de truques, o
essencial está em perceber que a poupança pode ser prática, imediata e até
prazerosa. O CLUBIS representa uma dessas soluções inovadoras: gratuito,
simples de utilizar e com benefícios que se sentem logo desde o primeiro dia.
O claim da campanha não poderia ser
mais direto: “Quem tudo quer, CLUBIS tem”. E, no fundo, resume o
espírito da iniciativa: um programa pensado para dar vantagens reais às
pessoas, em diferentes momentos da vida.
Para quem quer aderir ao CLUBIS:
Aderir é simples: basta pedir o cartão
pessoal em rubisgas.pt/clubis.
É gratuito: não há custos escondidos.
Recebe 25€ no registo: para trocar por
vouchers de oferta durante a campanha de lançamento.
Benefícios imediatos: descontos em
combustíveis, energia, seguros, automóvel, lazer, viagens e muito mais.