Cinco truques inteligentes para gastar menos

Entre as novidades mais interessantes do momento está o lançamento do CLUBIS, um programa gratuito da Rubis Gás que promete transformar a forma como gerimos as despesas essenciais. O modelo é simples e direto: os membros do CLUBIS têm acesso a descontos imediatos em combustíveis, eletricidade, gás, seguros, manutenção automóvel, viagens, lazer, comunicações e até soluções financeiras, graças a uma rede de parceiros de confiança.

Um cartão que dá vantagens no dia a dia

Além das vantagens em compras e serviços, o registo no CLUBIS oferece logo 25€ de saldo para trocar por vouchers de oferta durante a campanha de lançamento. E à medida que se vai utilizando o cartão em determinados parceiros, continua a acumular saldo para resgatar em mais vouchers. Tudo sem custos de adesão e acessível a qualquer pessoa.

Mas este é apenas um dos caminhos para poupar mais. Eis cinco estratégias que podem fazer diferença no seu orçamento.

1. Reduzir custos fixos sem cortar qualidade

Muitas vezes, o peso maior no orçamento familiar está nas chamadas “despesas invisíveis”: eletricidade, combustíveis e seguros. É aqui que os descontos imediatos do CLUBIS se destacam. Ao aderir, passa a ter acesso a reduções em setores onde os gastos são inevitáveis. A diferença pode ser sentida mês após mês, sem abdicar do conforto ou da segurança.

2. Transformar compras em oportunidades

Cada vez mais consumidores procuram tirar partido das compras de rotina. No caso do CLUBIS, além de poupar diretamente no ato da compra, acumula saldo que pode depois ser convertido em vouchers oferta do catálogo da campanha. Ao gastar em necessidades reais recebe benefícios adicionais para lazer ou serviços.

3. Aproveitar programas gratuitos

Há uma perceção generalizada de que, para ter acesso a descontos, é preciso pagar quotas ou assumir compromissos. O CLUBIS vem contrariar essa ideia: não tem custos de adesão e está aberto a qualquer pessoa. Isso significa que só há vantagens.

4. Apostar no lazer sem culpas

Poupar não deve significar abdicar do lazer. O equilíbrio é essencial para manter uma boa qualidade de vida. Uma das vantagens do CLUBIS é precisamente permitir descontos também em viagens, comunicações e entretenimento. Assim, a poupança não se limita ao que é obrigatório e estende-se também ao que traz prazer e descanso.

5. Escolher parceiros de confiança

Um dos pontos mais relevantes na adesão a programas de benefícios é garantir que os parceiros envolvidos são credíveis. O CLUBIS foi desenvolvido pela Rubis Gás em conjunto com empresas sólidas de diferentes setores, assegurando que os descontos e vantagens se aplicam a serviços de confiança, desde energia a mobilidade e finanças. É uma forma de ter a certeza de que o que está a ganhar não compromete a qualidade.

Uma nova forma de pensar a poupança

Mais do que uma lista de truques, o essencial está em perceber que a poupança pode ser prática, imediata e até prazerosa. O CLUBIS representa uma dessas soluções inovadoras: gratuito, simples de utilizar e com benefícios que se sentem logo desde o primeiro dia.

O claim da campanha não poderia ser mais direto: “Quem tudo quer, CLUBIS tem”. E, no fundo, resume o espírito da iniciativa: um programa pensado para dar vantagens reais às pessoas, em diferentes momentos da vida.

Para quem quer aderir ao CLUBIS:

Aderir é simples: basta pedir o cartão pessoal em rubisgas.pt/clubis.

É gratuito: não há custos escondidos.

Recebe 25€ no registo: para trocar por vouchers de oferta durante a campanha de lançamento.

Benefícios imediatos: descontos em combustíveis, energia, seguros, automóvel, lazer, viagens e muito mais.