Já sabemos que a esta hora está aí a torcer o nariz, a contorcer-se e a dizer em voz alta, ainda que a sós, "nem pensar!". Com certeza, não faz parte do terço da população mundial que consome insetos. E por que raio há pessoas que comem insetos?, pergunta. Porque são uma fonte de proteína sustentável, ricos em fibra, vitaminas, minerais e em ácidos gordos essenciais. Verdade, verdadinha. Este é o alimento do futuro para uma alimentação nutritiva e amiga do ambiente. Conseguimos captar a atenção plena de quem nos lê?

Antes de passarmos à descoberta e à experiência, queremos que saiba tudo o que há para saber sobre isto de comer insetos. Confiamos plenamente que vai ser apenas uma questão de tempo até se render à inovação. Antes, temos cinco perguntas e cinco esclarecimentos para ler.

1. Comer insetos é seguro?

Sendo os insetos novos alimentos que requerem uma autorização da Comissão Europeia, as espécies de insetos devem ser avaliadas quanto ao risco e autorizadas antes de poderem ser comercializadas e postas no mercado na União Europeia. É o que está definido no Regulamento dos Novos Alimentos – Regulamento (EU) 2283/2015. Isto significa que a Comissão Europeia, responsável por processar os pedidos e conceder as autorizações, pede um parecer à Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos de forma a determinar se o alimento é suscetível de afetar a saúde humana. Resumindo, se é autorizado para ser comercializado, significa que todas as análises ao produto resultaram num parecer positivo e, por isso, são seguros para consumo. Ainda tem dúvidas quanto à segurança e à legalidade da questão?

2. Comer insetos pode ser mais sustentável?

Se compararmos com outras fontes de proteína animal, a produção de insetos está associada a uma menor pegada hídrica(produção com menor gasto de água), menor emissão de gases com efeito de estufa, consumo de menos ração e exigência de menos solo fértil para produção. Surpreendente? Há mais vantagens. Com a diminuição do uso de pesticidas, diminuem também os encargos económicos para os agricultores, que têm de garantir a segurança das produções. Aliás, não é por acaso que a revista científica The Lancet aponta os insetos como a fonte proteica do futuro, tendo em conta que até 2050 seremos 10 mil milhões de pessoas e, não havendo recursos para todos, vai ser necessário estabelecer uma dieta e uma produção sustentável. É uma questão de tempo.

3. Os insetos têm bom sabor?





Os insetos são alternativas alimentares de elevada qualidade nutricional, que contribuem para a sustentabilidade do planeta e para o futuro da população mundial. "Mas será que isso é sequer possível?" Há quem equipare o gosto dos insetos ao gosto do marisco, dos frutos secos ou até das batatas fritas. Quem sabe, não vamos provar e dizer que sabe exatamente à nossa comida favorita! Uma coisa é certa: vamos estar a comer algo especial, disruptivo, único... Ou nem tanto assim, já que 2,5 mil milhões de pessoas no mundo consomem insetos . Pense assim, os portugueses comem orelha de porco, tripas, caracóis, fígado e miolos. Quão excêntrico será fazer dos insetos um hábito alimentar?

4. Comer insetos é possível em Portugal?

Ao abrigo do regulamento europeu de que falamos no ponto 1, a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária (DGAV) autorizou, em junho de 2021, a colocação no mercado, de forma transitória, do Tenebrio molitor, ou larva-da-farinha. A farinha de Tenebrio foi mesmo o primeiro produto derivado de insetos a ser aprovado pela Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos e a receber a autorização de comercialização para consumo humano pela União Europeia.

Se acha que estamos longe, muito longe, de vir a descobrir esta iguaria nas prateleiras dos hipermercados, está enganado. Vê-se mesmo que não conhece o Continente Food Lab. Este projeto do gigante do retalho alimentar antecipa o que se perspetiva vir a ser o futuro da alimentação e lança produtos inovadores e disruptivos com ênfase na saúde, bem-estar, sustentabilidade e em novos ingredientes, sabores e texturas. Claro que os insetos não poderiam ficar de fora!

O caminho da inovação soma e segue, sendo o Continente o primeiro retalhista a lançar produtos com insetos e totalmente disruptivos: farinha de inseto, snack de inseto desidratado com pimenta-de-caiena, snack de inseto desidratado com sal marinho, barra proteica de inseto com sabor de chocolate e amêndoa, barra proteica de inseto com sabor de figo e laranja, barra proteica de inseto com sabor de maça e canela e barra proteica de inseto com sabor de manteiga de amendoim e mel.

Para já as referências que vai encontrar são as de larvas da espécie Tenebrio molitor, mas há mais espécies aprovadas em termos legais. Só para que fique registado. Prepare-se para descobrir e experimentar (saiba onde na caixa mais abaixo).

5. Comer insetos tem vantagens?





Farinha



A farinha de Tenebrio molitor do Continente Food Lab tem 54% de proteína. Basta comparar com farinha de aveia, com cerca de 15%, farinha de centeio – 7%. Fibra? São 5 g por 100 g de produto. Estamos a falar de uma farinha 100% feita de inseto desidratado moído, sem mistura de outros ingredientes.



Pode ser usada para preparar e enriquecer bolachas, panquecas, bolos, biscoitos, batidos,... Siga a receita no verso da embalagem e disfrute. Sem medo! Dê asas à imaginação.





Snacks desidratados



O mesmo teor de proteína, o mesmo teor de fibra. Uma boa opção para quem procura um snack rápido, prático, saboroso e nutritivo. A escolha difícil será entre a pimenta-de-caiena e o sal marinho.



Estes snacks desidratados podem ser usados como tal ou adicionados como topping crocante em entradas, saladas, sopas, massas...

Barras proteicas



A percentagem de proteína varia consoante o sabor (entre 15% e 18%), assim como a fibra (entre 8,1 e 9,5 g por 100 g). Tendo em conta que os insetos representam cerca de 6% dos ingredientes e que não são visíveis na barra, são o lanche ideal para quem não gosta da sensação visual na experiência de consumo de insetos.



Convém referir que estas são barras proteicas feitas a partir de ingredientes 100% naturais, perfeitas para repor os níveis de energia em qualquer altura do dia. Há sabores para todos os gostos. Pode ficar descansado! Assim é mais fácil provar, degustar e ficar rendido.

Continente Food Lab, o ponto de encontro com a inovação alimentar

Como já dissemos, os insetos são uma fonte de proteína sustentável, com baixo impacto ambiental (na dúvida, volte ao ponto 2). Nutricionalmente, não custa reforçar a riqueza particular dos insetos: fibra, vitaminas, minerais e ácidos gordos essenciais. Há diferentes formas, versáteis, de aplicar os insetos na cozinha. Vamos às provas.