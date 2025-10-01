Cervejaria Liberdade: clássico lisboeta renovado

No coração da avenida da Liberdade, no icónico Tivoli, a
Cervejaria Liberdade volta a afirmar-se como uma referência da gastronomia
lisboeta, agora com um espaço renovado que respeita o passado e aponta ao
futuro. Aqui, a tradição da excelência do peixe e marisco nacional ganha nova
vida num ambiente sofisticado, acolhedor e repleto de história.
A renovação da Cervejaria Liberdade não é apenas estética. É
uma afirmação de identidade. O restaurante recupera o espírito das cervejarias
clássicas de Lisboa, com uma carta que homenageia a portugalidade sem
nostalgia, apostando em produtos frescos, cozinha de sala e um serviço atento e
personalizado. A nova montra de peixe e marisco à entrada, bem como o aquário
vivo, não deixa dúvidas. O mar está presente e ao alcance de quem entra.
O restaurante divide-se em três áreas distintas, mas
harmoniosamente ligadas: a receção, o bar (agora com petiscos disponíveis ao
longo do dia) e a sala principal. Esta disposição assegura uma circulação
natural e adapta-se a diferentes momentos de refeição e convívio.
Renovado, o ambiente assume uma elegância contemporânea que
não esquece as suas raízes. O projeto de interiores, assinado pelo atelier
Vibbes Design, cruza tradição e modernidade com materiais nobres, cerâmicas
artesanais, têxteis sustentáveis e peças da Vista Alegre.
Na sala principal, a peça “Os Signos do Zodíaco”, produzida
pela Manufactura de Tapeçarias de Portalegre a partir do desenho de Jean Lurçat,
continua a ser a alma artística da casa. A curadoria de Felipa Almeida reforça
este diálogo, com 50 peças de cerâmica portuguesa – antigas e novas – que
interagem com a tapeçaria e evocam o universo astrológico e marinho.
Arroz de marisco, camarão com alho e malagueta,
sapateira, bacalhau...
A carta, assinada pelo chef Miguel Silva – que soma
mais de dez anos de casa –, é um desfile de sabores clássicos com
interpretações cuidadas: arroz de marisco, bacalhau à Brás, recheio de
sapateira, camarão com alho e malagueta, entre outros.
O bife tártaro, preparado na sala, e as sobremesas
emblemáticas, como os crepes Suzette ou o bolo de bolacha servido à mesa, são
experiências que atravessam gerações e continuam a conquistar fiéis.
A modernização da carta de vinhos, liderada por Jorge Silva,
introduz uma seleção cuidada de referências nacionais e internacionais, com
foco em harmonizações surpreendentes, incluindo com sobremesas, e uma nova
aposta em cervejas artesanais portuguesas. Entre os exemplos estão a Patinho
Pale Ale e a Barbary Wonder Pilsner, que reforçam o espírito descontraído e
nacional do espaço. Já a carta de cocktails propõe criações exclusivas
como o Lurçat, o Pirata do Tejo e o Astro-Rei, que ligam o mar, a arte e a história
do restaurante de forma criativa e inesperada.
A equipa, na qual convivem nomes históricos como o Sr.
Ribeiro, o Sr. Belém e o Sr. Felizardo, todos com mais de 40 anos de casa, é o
fio condutor desta história de continuidade. Um legado vivo que se sente no
cuidado com os pormenores, no conhecimento profundo do produto e na genuína
hospitalidade que se respira em cada sala.
A Cervejaria Liberdade renasce, assim, fiel a si própria.
Uma casa de memórias, sabores e encontros, em que o luxo é a simplicidade bem
feita. Mais do que um restaurante, é um destino onde a Lisboa clássica e a
contemporânea se encontram à mesa, com o mar por perto.