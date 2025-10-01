Cervejaria Liberdade: clássico lisboeta renovado

No coração da avenida da Liberdade, no icónico Tivoli, a Cervejaria Liberdade volta a afirmar-se como uma referência da gastronomia lisboeta, agora com um espaço renovado que respeita o passado e aponta ao futuro. Aqui, a tradição da excelência do peixe e marisco nacional ganha nova vida num ambiente sofisticado, acolhedor e repleto de história.

A renovação da Cervejaria Liberdade não é apenas estética. É uma afirmação de identidade. O restaurante recupera o espírito das cervejarias clássicas de Lisboa, com uma carta que homenageia a portugalidade sem nostalgia, apostando em produtos frescos, cozinha de sala e um serviço atento e personalizado. A nova montra de peixe e marisco à entrada, bem como o aquário vivo, não deixa dúvidas. O mar está presente e ao alcance de quem entra.

O restaurante divide-se em três áreas distintas, mas harmoniosamente ligadas: a receção, o bar (agora com petiscos disponíveis ao longo do dia) e a sala principal. Esta disposição assegura uma circulação natural e adapta-se a diferentes momentos de refeição e convívio.

Renovado, o ambiente assume uma elegância contemporânea que não esquece as suas raízes. O projeto de interiores, assinado pelo atelier Vibbes Design, cruza tradição e modernidade com materiais nobres, cerâmicas artesanais, têxteis sustentáveis e peças da Vista Alegre.

Na sala principal, a peça “Os Signos do Zodíaco”, produzida pela Manufactura de Tapeçarias de Portalegre a partir do desenho de Jean Lurçat, continua a ser a alma artística da casa. A curadoria de Felipa Almeida reforça este diálogo, com 50 peças de cerâmica portuguesa – antigas e novas – que interagem com a tapeçaria e evocam o universo astrológico e marinho.

Arroz de marisco, camarão com alho e malagueta, sapateira, bacalhau...

A carta, assinada pelo chef Miguel Silva – que soma mais de dez anos de casa –, é um desfile de sabores clássicos com interpretações cuidadas: arroz de marisco, bacalhau à Brás, recheio de sapateira, camarão com alho e malagueta, entre outros.

O bife tártaro, preparado na sala, e as sobremesas emblemáticas, como os crepes Suzette ou o bolo de bolacha servido à mesa, são experiências que atravessam gerações e continuam a conquistar fiéis.

A modernização da carta de vinhos, liderada por Jorge Silva, introduz uma seleção cuidada de referências nacionais e internacionais, com foco em harmonizações surpreendentes, incluindo com sobremesas, e uma nova aposta em cervejas artesanais portuguesas. Entre os exemplos estão a Patinho Pale Ale e a Barbary Wonder Pilsner, que reforçam o espírito descontraído e nacional do espaço. Já a carta de cocktails propõe criações exclusivas como o Lurçat, o Pirata do Tejo e o Astro-Rei, que ligam o mar, a arte e a história do restaurante de forma criativa e inesperada.

A equipa, na qual convivem nomes históricos como o Sr. Ribeiro, o Sr. Belém e o Sr. Felizardo, todos com mais de 40 anos de casa, é o fio condutor desta história de continuidade. Um legado vivo que se sente no cuidado com os pormenores, no conhecimento profundo do produto e na genuína hospitalidade que se respira em cada sala.

A Cervejaria Liberdade renasce, assim, fiel a si própria. Uma casa de memórias, sabores e encontros, em que o luxo é a simplicidade bem feita. Mais do que um restaurante, é um destino onde a Lisboa clássica e a contemporânea se encontram à mesa, com o mar por perto.