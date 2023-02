Casas: os oito benefícios da construção com madeira maciça

O projeto Arolla chegou com a ousadia de querer tornar o mundo em que vivemos um lugar melhor, com casas e edifícios realmente sustentáveis, a partir da madeira, um material natural. Esta audácia foi reconhecida com a Menção Honrosa recebida no Prémio Nacional de Sustentabilidade 2022 do Grupo Cofina, na categoria "Descarbonização". Um dos principais objetivos da Arolla é a criação de espaços intuitivos, naturalmente integrados na sua envolvente, onde tudo está no seu devido lugar. Incluindo a natureza. Incluindo-o a si.

Arolla Way é um conjunto detalhado de princípios arquitetónicos, sistemas de engenharia e processos de construção que servem como base à criação de uma casa ou edifício. O coração de qualquer projeto de construção Arolla são os elementos de madeira – CLT (Cross Laminated Timber/Madeira Laminada Transversalmente) –, que permitem assegurar uma vida saudável e confortável.

Bem-estar no centro dos esforços da marca

A madeira tem sido utilizada como material de construção há milénios, sempre valorizada pelos nossos antepassados devido às suas características naturais. Contudo, os benefícios de viver e trabalhar em espaços criados em madeira só agora começam a ser compreendidos. Se a madeira é valorizada pela sua força, flexibilidade, beleza e praticidade, as suas propriedades naturais e estéticas afetam positivamente a taxa vibracional dos seres humanos a um nível mais profundo. Por isso, a promoção deste efeito está no centro da motivação da Arolla para construir em madeira maciça.

A excelência da madeira ao nosso serviço

Em tempos de alterações climáticas, em que as emissões de dióxido de carbono precisam de ser reduzidas, a capacidade das árvores de absorver carbono no processo de crescimento e criação de madeira parece quase milagrosamente benéfica. No Arolla Home Concept, a madeira é usada num conceito monolítico. Os painéis CTL expostos na construção de telhados, paredes e pavimentos irão ajudar a aumentar a eficiência energética do seu todo e, ao mesmo tempo, atenuar a transferência de ruído dentro da casa. A madeira torna-se um material de construção sustentável por excelência.

No interior, as linhas de arquitetura leves e elegantes transformam o edifício num espaço contínuo que, idealizadas e produzidas exatamente no mesmo material – a madeira –, criam a ilusão de mais espaço e harmonia. Abrindo-se o interior ao exterior e à natureza, a relação entre os dois espaços é de chamamento recíproco. O interior absorve o exterior, o exterior liberta o interior. O exterior é assim um espaço integrado na casa e interpretado para a versatilidade das várias vivências e da própria natureza.

Uma casa Arolla é um espaço para viver, um porto seguro e vários estudos demonstram que os benefícios da madeira são ainda mais profundos: ajuda a diminuir a atividade do sistema nervoso simpático, que nos seres humanos é responsável pelas respostas fisiológicas ao stress, reduz a pressão sanguínea e o ritmo cardíaco, bem como permite mais criatividade e produtividade.

Oito benefícios da construção com madeira maciça

1. Humidade estável

A madeira maciça contribui para um maior conforto. Tem uma condutividade térmica inferior à do betão, das estruturas de aço e da construção em alvenaria e é mais adequada a uma construção energeticamente eficiente. As soluções de madeira maciça podem melhorar o desempenho térmico, proporcionando um encaixe preciso que é testado e hermético.

Existe uma variação ideal para a humidade do ar em ambientes interiores (40% - 70% de humidade relativa) que é importante por razões de saúde. As alergias, as infeções respiratórias e mesmo a propagação de bactérias e vírus são mantidas a um nível mínimo se a humidade for conservada nestes valores. Isto significa que o Arolla CLT pode não só manter uma casa ou edifício quente durante o inverno, mas também mantê-lo fresco durante o verão.

2. Sistema imunitário mais forte

As pessoas expostas a ambientes naturais, como é o caso das florestas, onde o denominador comum é a existência de árvores em maior número, veem aumentada a atividade celular NK (células exterminadoras naturais). A ativação das células NK é um indicador de um sistema imunitário reforçado, já que são elas que combatem infeções virais e células tumorais.

3. Tensão arterial e ritmo cardíaco mais baixos

Vários estudos mostram que a tensão arterial e o ritmo cardíaco descem para as pessoas que vivem e trabalham em edifícios de madeira.

4. Mais foco

Apenas alguns minutos a olhar para um ambiente natural oferecem benefícios significativos — tempos de reação mais rápidos e ritmo cardíaco mais estável — quando comparamos com ambientes urbanos.

5. Menos stress

Os ambientes naturais, e a madeira em particular, ajudam a reduzir o stress e a melhorar o bem-estar.

6. Maior produtividade

Estudos mostraram que os colaboradores das empresas conseguem concentrar-se melhor quando estão rodeados de madeira. O humor e a produtividade dos colaboradores também melhoram. A madeira visível leva a uma ligação com a natureza e desencadeia associações positivas no local de trabalho. Os colaboradores afirmam mesmo que conseguem lidar melhor com os problemas, pensar mais claramente e ter uma maior capacidade de compreensão.

7. Impulso criativo

Nos últimos dez anos, diferentes grupos de investigação chegaram à mesma conclusão: o veio da madeira como textura influencia positivamente a criatividade. A atividade cerebral aumenta quando se olha para uma parede de madeira, em comparação com as paredes feitas de laminado branco.

8. Melhor humor

A maioria de nós sente que a madeira cria uma sensação de calor e que tem um efeito positivo sobre a nossa disposição. O cheiro e o toque são sensações consideradas como agradáveis e muitas pessoas têm geralmente pensamentos positivos em ambientes com madeira.

As evidências dos benefícios são muito abrangentes e têm mais de 20 anos. As pessoas sentem-se melhor, trabalham melhor e têm um melhor desempenho quando vivem e trabalham em contacto com a madeira maciça.

Por mais que tentemos descrever o efeito positivo das casas ou edifícios Arolla, as palavras não são suficientes, é preciso experimentar. É a viver os seus espaços que podemos sentir o apelo permanente da madeira aos nossos sentidos e psique, lembrando-nos de que, apesar de termos uma vida moderna e agitada, existe um espaço que nos dá uma sensação de simplicidade e tranquilidade, onde podemos respirar.

Para mais informações, pode consultar www.arolla.pt ou enviar um e-mail para info@arolla.pt.

Este conteúdo foi produzido integralmente pela Arolla