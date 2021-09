Capgemini reforça compromisso com o futuro sustentável

Com uma equipa que reúne 290 mil colaboradores em quase 50 países e mais de 50 anos de existência, há mais de uma década que as temáticas da sustentabilidade ambiental, diversidade e inclusão passaram a fazer parte das prioridades da Capgemini. De acordo com Cristina Castanheira Rodrigues, administradora-delegada, Capgemini Portugal, a tecnologia é feita por pessoas, para pessoas e o objetivo é transformar o que se cria em "soluções inclusivas, éticas e sustentáveis para todos, porque a transformação digital deve beneficiar toda a humanidade".

Uma marca virada para a inclusão

Há um ano, a Capgemini materializou o seu compromisso com a sustentabilidade na sua imagem de marca: "To unleash human energies through technology for an inclusive and sustainable future – Potenciar a energia humana através da utilização da tecnologia rumo a um futuro mais inclusivo e sustentável."

Diversidade, inclusão digital e ambiente são os três pilares da estratégia de responsabilidade social da Capgemini. A administradora não tem dúvida de que a colaboração de equipas diversificadas e multiculturais promove a criatividade e a inovação, originando uma cultura inclusiva em benefício de todos os colaboradores. A diversidade abrange a identidade cultural, etnia, origens sociais, orientação sexual, ideologias, métodos de trabalho, identidade de género e deficiência.

"Para integrarmos melhor o valor da diversidade na nossa cultura de empresa, concentramo-nos na inclusão para garantir que todos os colaboradores se sintam valorizados e incluídos. Criar e proporcionar um ambiente inclusivo não é apenas pensar de forma inclusiva, mas envolvermo-nos e agirmos de forma inclusiva", acrescenta Cristina Castanheira Rodrigues.

O programa de responsabilidade social e corporativa da Capgemini – Architects of Positive Futures, que define os princípios orientadores para todo o grupo, é adaptado a cada país. "As nossas prioridades centram-se na literacia digital, no lançamento de programas que promovam a diversidade e inclusão, como o Outfront, programa que tem como missão desenvolver uma cultura interna de inclusão e sensibilização para a comunidade LGBT+ e, claro, o ambiente", refere a responsável.

Atrair o melhor talento

O compromisso com o futuro sustentável passa também pela forma de estar no mercado, estando implícito nos sete valores que regem a cultura Capgemini e que estão presentes desde a constituição do grupo: Audácia, Honestidade, Liberdade, Confiança, Espírito de Equipa, Modéstia e Fun. "Estes valores são a base da nossa cultura e do nosso espírito empreendedor, que se refletem nos programas que lançamos, no modo como comunicamos, nos eventos que organizamos ou na forma como nos relacionamos", destaca Cristina Castanheira Rodrigues.

Para atrair e reter os melhores talentos que ajudam a, continuamente, inovar e entregar valor aos clientes, a Capgemini Portugal tem vindo a desenvolver o contexto de corporate social responsability, em cada uma das suas áreas. Cristina Castanheira Rodrigues acredita que, tal como se costuma dizer, é "em casa que se educa". Neste sentido, também as organizações podem ajudar a (re)educar, sensibilizando, incutindo novos hábitos, lembrando as boas práticas, os comportamentos adequados e enfatizando algumas das preocupações que todos os seus colaboradores devem ter presentes.