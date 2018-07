Burrata: um queijo italiano belíssimo

Se é um verdadeiro apreciador de bons queijos, chegou o momento de degustar à mesa esta especialidade italiana: um queijo feito com leite de búfala, de sabor suave, extremamente fresco e delicioso. Uma bola recheada com creme de leite fermentado e massa fresca de mozzarella que é uma tentação.



Originária do Sul de Itália, mais concretamente da região de Puglia, a burrata nasceu no século XIX, na década de 40, e é um queijo saboroso que está disponível com a Marca Própria Pingo Doce.

Fresca ou à temperatura ambiente

A burrata, cujo nome deriva da palavra "burro", que em italiano significa manteiga, surpreende com o recheio cremoso e convida para uma viagem ao mundo dos sabores da queijaria italiana.



Simples com um fio de azeite, a burrata é protagonista de uma óptima refeição fresca. O segredo está em temperar bem, com azeite, flor de sal e folhas de manjericão. Quando aquecida, derrete e forma pequenos fios deliciosos.

Rica em cálcio e em fósforo, a burrata pode ser servida fresca ou à temperatura ambiente e combina na perfeição com saladas, pão ou tomate fresco com azeite. Servida como petisco e entrada, acompanhada de presunto, ou em receitas mais elaboradas e cheias de sabor, a burrata é uma verdadeira tentação.



Mais do que simplesmente mozzarella

Muito delicada, a burrata deve ser conservada na água branca da embalagem e ser consumida num prazo de dois a três dias. Se quiser conservar mais tempo em boas condições é conveniente que a guarde em ambiente refrigerado. Quando notar alteração na cor para tons mais amarelados, quer dizer que a burrata já não conserva as características naturais de frescura e cremosidade.

Só desta forma pode degustar a verdadeira e cremosa mozzarella recheada e apreciar aquele momento em que se corta ao meio e se vê o creme a cair lentamente no prato.



Se já está com água na boca, espreite esta receita de deliciosas espetadas de tomate com presunto e viva uma experiência de sabores surprendente.

Mamma mia, che burrata!