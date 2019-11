Brincar é um assunto sério

Já experimentou perguntar a uma criança o que pode fazer com legos? É provável que a resposta seja um "TUDO" gigante!

De facto, muito mais do que um brinquedo, LEGO® é um mundo a explorar, pronto a despertar inúmeros interesses e competências nas crianças de todas as idades, incentivando-as a pensar "fora da caixa".





Só o melhor é bom o suficiente



As possibilidades trazidas por estes blocos de construção inventados por Kirk Kristiansen em 1932 criam cenários que dão asas a narrativas cheias de vida e fazem com que a imaginação seja o único limite do jogo.

Não é por acaso que o nome da empresa vem da expressão dinamarquesa "leg godt", que significa "brincar bem", cujo lema é "só o melhor é bom o suficiente". Afinal, subjacente à filosofia da marca está o conceito de que a brincadeira é o elemento-chave no desenvolvimento das crianças.



Crescer é uma brincadeira



Aprender de forma lúdica a brincar com LEGO® tem benefícios a vários níveis:

Habilidades motoras finas. Quando uma criança manuseia as peças, está a desenvolver a destreza e a coordenação dos pequenos músculos dos dedos e das mãos.

Criatividade. Brincar com LEGO® exige imaginação e a aprendizagem acontece através da experimentação. Perante infinitas possibilidades de criação, a criança pensa, imagina, e inventa tudo o que quiser. Através da criatividade, consegue dar forma ao seu modo de ver o mundo.

Capacidade de concentração. Seguir as instruções para construir um modelo específico é processar várias informações em simultâneo, o que exige foco e concentração, tempo e paciência.

Habilidades de resolução de problemas, assim como de planeamento e organização. A criança precisa de ter um plano antes de começar a construir, devendo para isso raciocinar e organizar não só as peças como os seus pensamentos. Espontaneamente, põe em prática o método tentativa-erro.

Competências de matemática e ciência. Este jogo de construção estimula o raciocínio lógico e espacial. Operações matemáticas simples, como a adição ou subtração, ou mais complexas, como a divisão ou frações, são facilmente apreendidas ao brincar com LEGO®. Pensar em função do peso e equilíbrio das estruturas fomenta habilidades de física e engenharia, e os modelos mais engenhosos abrem portas às primeiras noções de mecânica e mecatrónica.

Desenvolvimento social e emocional. Definir objetivos, ultrapassar desafios, imaginar cenários, construir etapas. A brincar, a brincar, a criança fortalece a sua inteligência emocional, promove a sua independência e autoestima, ao mesmo tempo que trabalha capacidades fundamentais para a vida quotidiana. LEGO® pode auxiliar os pequenos a exteriorizar emoções, ajudando os pais a entender um pouco melhor os seus filhos. Quando em grupo, estimula a interação e a aquisição de competências sociais e de comunicação.



LEGO® é para todos



Less is more é o que melhor define LEGO®, cujos benefícios e diversão não terminam na infância ou adolescência. Prova-o um método inovador baseado no conceito de handstorming, que está a ser usado em contextos empresariais e académicos como forma de potenciar o desenvolvimento dos indivíduos e das equipas de trabalho.

