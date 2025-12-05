Breitling abre primeira boutique em Portugal

Tradição, inovação e excelência relojoeira

Os relógios Breitling dispensam apresentações e os seus mostradores pedem pulso. Nas vitrinas de Lisboa, encontra coleções principais como Navitimer, Chronomat e Superocean Heritage. Três linhas icónicas que contam capítulos diferentes do mesmo romance (aviação, precisão e espírito atlântico) e têm gerado curiosidade entre os portugueses. “A boutique permitirá apresentar estas coleções na sua expressão máxima, a par de uma experiência de marca mais imersiva”, explica Kern.

"Iremos também introduzir peças exclusivas da boutique, incluindo criações especiais como a Breitling Gold Capsule, o nosso novo Calendário Perpétuo e outras edições limitadas disponíveis apenas nas boutiques Breitling em todo o mundo”, realça o CEO da marca suíça fundada em 1884. São estes destaques exclusivos que elevam a experiência da boutique e a tornam uma paragem obrigatória para colecionadores e entusiastas.

A viagem pelo universo Breitling não se esgota aqui. A marca é conhecida pelo aconselhamento personalizado de proximidade e pelo serviço de pós-venda ao cliente que privilegia a relação a longo prazo. “Queremos que as pessoas se sintam bem-vindas, não intimidadas. As boutiques Breitling são locais para explorar, experimentar relógios e interagir com a marca. Essa sensação de autenticidade e descontração é inconfundivelmente Breitling”, confirma Kern.

Navitimer: o icónico relógio

Nascido em 1952, o Navitimer era uma ferramenta indispensável para os pilotos e um ícone lendário da relojoaria. Atualmente, mais de 70 anos depois, combina a tradição com a inovação moderna, transmitindo o seu património às novas gerações.

Georges Kern: a bússola da Breitling

A identidade que hoje reconhecemos na Breitling não nasceu de um dia para o outro. Sob a liderança de Georges Kern desde 2017, a marca evoluiu além do universo da aviação pelo qual era conhecida. “Quando cheguei, a Breitling era associada principalmente a relógios de piloto grandes e chamativos. Mas a história da marca é muito mais ampla. Redescobrir coleções como Premier e Top Time mudou tudo”, confessa o CEO.

Atualmente, a Breitling é uma das marcas relojoeiras suíças de maior crescimento, reconhecida pela sua estratégia digital, compromisso com a sustentabilidade e visão moderna de luxo. Ao combinar designs do passado com relojoaria contemporânea, alinhando produtos, boutiques, comunicação e embaixadores sob a mesma linguagem, a Breitling duplicou o volume de negócios. “O nosso crescimento, especialmente nos Estados Unidos, confirma que essas decisões foram acertadas”, enaltece o líder.

De olhos postos no futuro, Georges Kern também iniciou a transformação da Breitling numa “House of Brands”, incorporando marcas históricas como a Universal Genève e a Gallet. O objetivo, diz Kern, é evitar esticar uma só marca em todas as direções e, em alternativa, clarificar identidades, públicos e segmentos de preço. “Mas há sempre mais a alcançar: fortalecer a House of Brands, expandir a autonomia de produção e continuar a inovar sem perder o nosso ADN. O sucesso nunca é estático”, conclui o CEO da Breitling.



Georges Kern, CEO da Breitling

Uma nova referência de luxo e precisão em Lisboa

Das caixas que roubam atenções aos mostradores que contam histórias, sem esquecer as braceletes que trocam formalidade por conforto, o foco da marca está no luxo descontraído. É essa a filosofia “menos cerimonial, mais real” que a Breitling tem vindo a defender, sem nunca abdicar de rigor técnico e acabamentos à altura dos mais exigentes.

Um statement que o próprio Georges Kern transportou para Portugal: para a inauguração oficial, o CEO da marca escolheu usar um modelo Premier que, nas suas palavras, “representa elegância, herança e sofisticação – qualidades que ressoam fortemente com Lisboa”. Se a Avenida da Liberdade já era montra de luxo, agora ganhou um espaço exclusivamente dedicado à arte relojoeira suíça onde o tempo se discute com calma.

Sem cerimónias, uma visita à nova Breitling de Lisboa começa na boutique e continua no pulso. A loja está aberta de segunda a sábado. Para si, seja um primeiro comprador que quer descobrir as coleções emblemáticas ou um colecionador que regressa pelos modelos de edição limitada, o convite é claro: entrar, ver e experimentar.