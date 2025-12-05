NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
Enviar o artigo: Breitling abre primeira boutique em Portugal
Enviar o artigo: Breitling abre primeira boutique em Portugal
Breitling abre primeira boutique em Portugal
É a primeira boutique da marca em Portugal e já abriu portas. Situada na prestigiada Avenida da Liberdade, em Lisboa, tem 50 metros quadrados e oferece uma experiência imersiva dedicada à arte relojoeira suíça.
Entrar
no número 12A da Avenida da Liberdade é descobrir que agora o coração de Lisboa
tem um novo batimento suíço. É nesta morada prestigiada que a Breitling
inaugurou a sua primeira boutique em Portugal, num espaço exclusivo de 50
metros quadrados, desenvolvido em parceria com a David Rosas.
O
novo endereço traz para a capital portuguesa o design moderno-retro tão
característico da Breitling.
O tijolo exposto, a madeira de carvalho e a luz quente são detalhes que evocam
os três universos da marca (ar, terra e mar) para criar uma atmosfera de luxo
descontraído e informal. Aqui, pode finalmente explorar a relojoaria de forma
próxima e
descomplicada, tal como acontece nas principais cidades onde a Breitling está presente.
“Lisboa
é um passo natural e importante para nós”, afirma Georges Kern, CEO da
Breitling, que marcou presença na inauguração do espaço ao lado de Pedro Rosas,
CEO da David Rosas, e de Álvaro Morte, embaixador internacional da marca e ator
(mais conhecido como O Professor na série La Casa de Papel).
Para
Kern, a chegada a Lisboa é “uma questão de consistência e qualidade: queremos
que cada país ofereça a mesma experiência Breitling que se vive na Suíça,
Itália ou EUA”. O representante da marca destaca que, apesar de “Portugal ser um mercado mais pequeno”,
os clientes são “sofisticados,
viajados e sabem exatamente o que a marca representa”.
Lisboa
ganha, assim, um ponto de encontro para quem gosta de medir o tempo com
precisão, conhecer as últimas novidades e descobrir edições exclusivas num
ambiente pensado ao detalhe.
“Uma boutique significa essencialmente maior
visibilidade para a Breitling. Permite que as pessoas mergulhem no nosso
universo, descubram os nossos produtos e compreendam quem somos”, reforça
Georges Kern, CEO da Breitling.
Tradição,
inovação e excelência relojoeira
Os
relógios Breitling dispensam apresentações e os seus mostradores pedem pulso.
Nas vitrinas de Lisboa, encontra coleções principais como Navitimer,
Chronomat e Superocean Heritage.
Três linhas icónicas que contam capítulos diferentes do mesmo romance (aviação, precisão e espírito atlântico) e têm gerado curiosidade entre os portugueses. “A
boutique permitirá apresentar estas coleções na sua expressão máxima, a par de
uma experiência de marca mais imersiva”, explica Kern.
"Iremos
também introduzir peças exclusivas da boutique, incluindo criações especiais
como a Breitling Gold Capsule, o nosso novo Calendário Perpétuo e outras
edições limitadas disponíveis apenas nas boutiques Breitling em todo o mundo”,
realça o CEO da marca suíça fundada em 1884. São estes destaques exclusivos que
elevam a experiência da boutique e a tornam uma paragem obrigatória para
colecionadores e entusiastas.
A
viagem pelo universo Breitling não se esgota aqui. A marca é conhecida pelo
aconselhamento personalizado de proximidade e pelo serviço de pós-venda ao cliente que privilegia a
relação a longo prazo. “Queremos que as pessoas se sintam bem-vindas, não
intimidadas. As boutiques Breitling são locais para explorar, experimentar relógios e interagir com a marca. Essa
sensação de autenticidade e descontração é inconfundivelmente Breitling”, confirma Kern.
Navitimer:
o icónico relógio Nascido em 1952, o Navitimer era uma ferramenta indispensável para os pilotos e um ícone lendário da relojoaria. Atualmente, mais de 70 anos depois, combina a tradição com a inovação moderna, transmitindo o seu património às novas gerações.Nascido em 1952, o Navitimer era uma ferramenta indispensável para os pilotos e um ícone lendário da relojoaria. Atualmente, mais de 70 anos depois, combina a tradição com a inovação moderna, transmitindo o seu património às novas gerações.
Georges Kern: a bússola da Breitling
A identidade que hoje reconhecemos na Breitling não nasceu de um dia para o
outro. Sob a liderança de Georges Kern desde 2017, a marca evoluiu além do
universo da aviação pelo
qual era conhecida. “Quando cheguei, a Breitling era associada principalmente a
relógios de piloto grandes e chamativos. Mas a história da marca é muito mais
ampla. Redescobrir coleções como Premier e Top Time mudou tudo”, confessa o
CEO.
Atualmente,
a Breitling é uma das marcas relojoeiras suíças de maior crescimento,
reconhecida pela sua estratégia digital, compromisso com a sustentabilidade e
visão moderna de luxo. Ao combinar designs do passado com relojoaria
contemporânea, alinhando produtos, boutiques, comunicação e embaixadores sob a
mesma linguagem, a Breitling duplicou o volume de negócios. “O nosso
crescimento, especialmente nos Estados Unidos, confirma que essas decisões
foram acertadas”, enaltece o líder.
De
olhos postos no futuro, Georges Kern também iniciou a transformação da
Breitling numa “House of Brands”, incorporando marcas históricas como a
Universal Genève e a Gallet. O objetivo, diz Kern, é evitar esticar uma só marca em todas as
direções e, em alternativa, clarificar identidades, públicos e segmentos de
preço. “Mas há sempre mais a alcançar: fortalecer a House of Brands, expandir a
autonomia de produção e continuar a inovar sem perder o nosso ADN. O sucesso
nunca é estático”, conclui o CEO da Breitling.
Georges Kern, CEO da Breitling
Uma
nova referência de luxo e precisão em Lisboa
Das
caixas que roubam atenções aos mostradores que contam histórias, sem esquecer
as braceletes que trocam formalidade por conforto, o foco da marca está no luxo
descontraído. É essa a filosofia “menos
cerimonial, mais real” que a Breitling tem vindo a defender, sem nunca abdicar
de rigor técnico
e acabamentos à altura dos mais exigentes.
Um
statement que o próprio Georges Kern transportou para Portugal: para a inauguração
oficial, o CEO da marca escolheu usar um modelo Premier que, nas suas palavras, “representa
elegância, herança e
sofisticação – qualidades
que ressoam fortemente com Lisboa”. Se a Avenida da Liberdade já era montra de
luxo, agora ganhou um espaço exclusivamente dedicado à arte relojoeira suíça onde o tempo se
discute com calma.
Sem
cerimónias, uma visita à nova Breitling de Lisboa começa na boutique e continua
no pulso. A loja está aberta de segunda a sábado. Para si, seja um primeiro
comprador que quer descobrir as coleções emblemáticas ou um colecionador que
regressa pelos modelos de edição limitada, o convite é claro: entrar, ver e
experimentar.
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login.
Caso não esteja registado no site da Sábado, efectue o seu registo gratuito.