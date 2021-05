Bee Day: junte-se a esta iniciativa para proteger a natureza

São três dias de uma iniciativa única pelas abelhas. Entre 20 e 22 de maio celebra-se o Dia Mundial da Abelha e o Dia Internacional para a Diversidade Biológica. E é durante este período que temos a possibilidade de participar ativamente no programa de conservação Guerlain For Bees. Comecemos pelo mais imediato: por cada partilha da imagem de Instagram da Guerlain relativa ao Dia da Abelha (20 de maio), com os hashtags #GuerlainForBees e #WorldBeeDay, a Guerlain vai doar 20 euros. Mas há mais: durante estes três dias, a casa francesa vai doar também 20% das vendas mundiais.

Estas iniciativas compõem uma angariação de fundos internacional para obter até um milhão de euros, que vão ser diretamente encaminhados para apoiar o programa de conservação Guerlain For Bees. Está nas nossas mãos a proteção da natureza.

A abelha, que é a guardiã da biodiversidade, enfrenta um dos maiores desafios: a mortalidade anual de abelhas melíferas encontra-se atualmente nos 30%. É preciso atuar já. E porquê? Porque este desaparecimento das abelhas é um fenómeno mundial que ameaça a biodiversidade, sendo que as abelhas desempenham um papel fundamental no equilíbrio da natureza.



"Como sentinelas ambientais, é natural que as abelhas se tenham tornado uma das maravilhas mais preciosas da natureza que, atualmente, necessita de proteção. Hoje encontram-se sob uma grande ameaça" Veronique Courtois, CEO Guerlain

"Uma angariação de fundos desta dimensão é algo novo para a Guerlain. As abelhas colocam um desafio central para a nossa maison e temos feito da sua preservação parte do nosso propósito" Cécile Lochard, diretora de Sustentabilidade da Guerlain

Inspiração e compromisso

As abelhas são as maiores alquimistas da natureza e o mel que produzem carrega em si propriedades excecionais de reparação. E é por isso que a Guerlain tem as abelhas como símbolo, presentes nos icónicos e mais raros frascos das criações da maison e cujo mel e respetivas propriedades são componente essencial das linhas de cuidado de pele – já ouviu, falar da epónima linha Abeille Royale?



Abeille Royale Double R - Renew & Repair Serum

Abeille Royale Eye R Serum

Nem os perfumes da casa francesa escaparam à inspiração: os aromas dos eau de toilette Aqua Allegoria foram extraídos dos mais belos jardins do mundo. As abelhas têm vindo, de forma natural, a tornar-se mais do que um símbolo para a Guerlain, ao guiar o compromisso para com a sustentabilidade da marca.

Programa de conservação: seis parcerias dedicadas às abelhas

Desde 2011, a Guerlain patrocina e financia a Associação para a Conservação da Abelha Negra da ilha de Ouessant na Bretanha (ACANB), um apoio que suporta dois pilares complementares: apoio financeiro e apoio para a investigação e comunicação. Em 2015, estabeleceu uma parceria, que mantém até hoje, com o Observatório de Apidologia Francês (OFA) e que permite ajudar na constituição de colmeias em toda a Europa e na promoção da rara e valiosa profissão de apicultor. O caminho seguiu-se com a criação do Bee School, um programa para a sensibilização de crianças da escola primária que permite aos jovens aprender mais sobre o papel das abelhas e a proteção devida e necessária. Este projeto começou com um modelo-piloto em França e foi lançado, este ano, a nível internacional.

Mais recentemente, a Guerlain criou um programa de empreendedorismo em apicultura para mulheres, o Women for Bees, dirigido em parceria com a UNESCO e em colaboração com o OFA. Angelina Jolie tornou-se, em 2021, a madrinha deste projeto. Não ficam de fora desta lista de parcerias o patrocínio à GoodPlanet Foundation – criada pelo fotógrafo, realizador e ecologista mundialmente conhecido Yann Arthus-Bertrand – nem o apoio à ELYX Foundation, cocriada com a artista Yacine A’it Kaci como parte da FACE Foundation, cuja personagem ilustrada é embaixadora digital da ONU.

Sustentabilidade: proteger uma das maravilhas da natureza

Durante mais de 14 anos, a Guerlain colocou a preservação da natureza no epicentro do trabalho desenvolvido pela marca, um compromisso que é impulsionado pelo dever de agir e de transmitir o legado da maison às gerações futuras. É desta forma que a casa francesa procura garantir a qualidade de todas as criações e a longevidade dos conhecimentos especializados, dando simultaneamente algo em troca à natureza por tudo aquilo que proporciona.

Inovar de forma sustentável, satisfazer as expetativas da sociedade e dos clientes Guerlain, preservar a biodiversidade, agir em prol do clima e criar um impacto social positivo são objetivos ambiciosos, sob os quais assenta o compromisso da marca para com o desenvolvimento sustentável. Mas, acima de tudo, está a proteção de uma das maravilhas mais preciosas da natureza: as abelhas.

Junte-se à iniciativa da Guerlain e participe ativamente para moldar um mundo mais bonito e sustentável. Parte deste compromisso é também o nosso propósito. #WorldBeeDay