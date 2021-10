Bebé a caminho? Regras de ouro para uma viagem segura

É uma preocupação tão grande quanto legítima: como ter a certeza de que o meu bebé está em segurança quando estamos no carro? Escolher uma cadeira é muito mais do que uma preferência ou um impulso: é preciso perceber as necessidades da família, a utilização que se vai dar à cadeira em viagem no carro, mas também a versatilidade para transportar o bebé. Afinal, a regra de ouro da parentalidade é… nunca acordar o bebé. Mas, no caminho da parentalidade, há mantras que não podem ser esquecidos, mesmo antes do nascimento!

O novo SISTEMA MODULAR iSENSE da Britax Römer pode resumir-se a uma contagem simples:

1 base 2 cadeiras auto 4 anos de segurança

O sistema modular é constituído pela FLEX BASE iSENSE,uma base compatível tanto com o porta bebés BABY SAFE iSENSE – recomendado entre os 40 e os 83 cm e os 13 kg da criança – e a cadeira auto DUAL FIX iSENSE – recomendada entre os 61 e os 105 cm da criança e os 18 kg. Cada cadeira auto apenas deve ser substituída quando se esgotar, em segurança e em conforto, pelas dimensões do bebé – comprimento ou peso.

1. Testarás a segurança quotidiana

A ideia de se testar uma cadeira no banco de trás ainda antes do nascimento do bebé é ainda estranha a muitos pais, mas é a forma mais fácil e segura de perceber a adaptabilidade do sistema escolhido ao automóvel. Ao escolher o SISTEMA MODULAR iSENSE, não se deve coibir de esclarecer todas as questões para perceber como, onde e quando deverá instalar a base para a cadeira. Desta forma, mesmo que a viagem para a maternidade seja feita mais cedo que o planeado, tudo o resto está já pronto para a chegada do bebé e para a tão ansiada saída da maternidade.

A FLEX BASE iSENSE é a base da Britax Römer. Sim, as bases (também) não são todas iguais, e esta tem um patenteado sistema de reclinação que garante que a criança fica na posição mais ergonómica, sem descurar a segurança: o apoio da cabeça ajustável está sincronizado com o arnês de 5 pontos!

A FLEX BASE iSENSE instala-se facilmente em carros com assentos homologados iSize, Isofix e pé de apoio. Este é adaptável à altura do assento de cada carro. Para ter a certeza de que está na máxima segurança, tem um sistema de cor – do vermelho passa para preto, quando está perfeitamente instalado – e um sistema sonoro que avisa a incorreta instalação, para que nada falhe. Base instalada? Está na altura de acrescentar o porta-bebés e fazer-se à estrada em test drive!

2. Anteciparás desde a 1ª viagem

Com uma lista interminável de compras necessárias para a chegada de um bebé e com as emoções à flor da pele, é fácil esquecer-se de (grandes) necessidades. A verdade é que toda a gente planeia a ida para a maternidade, mas o entusiasmo é tanto que é fácil deixar passar… o regresso. Escolher a cadeira auto não deve ser feito com pressa. Para o transporte de recém-nascidos, o porta-bebés BABY-SAFE iSENSE é uma escolha que não só garante segurança no trajeto de carro, como também no transporte da criança desde o quarto da maternidade! Pode ser usado como cadeira auto, como ovo ou encaixar num carrinho SMILE III, para passeios em família!

3. Confiarás no sistema auto que escolheste

Quando o assunto é segurança rodoviária e transporte de crianças, a BRITAX RÖMER não brinca em serviço. Os seus produtos são postos às mais variadas e exigentes provas, para que cada criança esteja sempre segura quando em viagem. A FLEX BASE iSENSE, por exemplo, permite um ângulo de inclinação em seis posições! Cada carro é um carro e diferentes assentos têm diferentes inclinações, mas a base consegue ajustar-se à maioria deles, para a máxima segurança em todos os veículos. Tem ainda uma barra anticapotagem ajustável até à 8ª posição, que evita a inclinação da cadeira em caso de impacto – e que dá mais espaço para as pernas dos viajantes de 1ª!

4. Nunca descurarás o teu próprio conforto e segurança

Não importa se são de primeira, segunda ou terceira viagem: a preocupação com os filhos nunca se esvai, e os pais estão sempre alerta para os perigos mais subtis. Viagens a dois implicam normalmente um dos progenitores atrás e, em viagens a sós com o bebé, a ansiedade multiplica as paragens. A pensar no bem-estar de adultos e crianças, o novo sistema modular iSENSE inclui, nos seus três componentes, a tecnologia de iluminação inteligente iSENSE, que inclui luzes de instalação, luzes de segurança e luzes de presença interiores.

Quer seja para encaixar a cadeira na base ou só para ir verificando a criança pelo retrovisor, a iluminação é suficiente para descansar os pais mas não para incomodar as crianças – sim, mesmo que estejam a dormir!

A base do SISTEMA MODULAR iSENSE permite ainda rodar as cadeiras auto para o lado da porta, de forma que seja mais fácil para os pais pousar e retirar a criança ou encaixar o dispositivo, sem nunca descurar o conforto tanto das crianças – que são pousadas de maneira mais orgânica – como dos pais – que podem fazer um ajuste sem se debruçarem sobre o bebé ou andarem às voltas no carro.

5. Aprenderás a investir de forma sábia

Outra lição valiosa de parentalidade: deixam de se fazer escolhas com o fator primordial de decisão preço e passa-se a dar primazia a fatores como qualidade e durabilidade. Escolher o porta-bebés BABY-SAFE iSENSE é como escolher um três em um: cadeira auto, alcofa, cadeira para passeio, o que permite logo versatilidade, qualidade e durabilidade. Neste caso, o que é bom pode mesmo durar para sempre, mas os seus pequenos utilizadores… crescem. É por isso que a FLEX BASE iSENSE dá não só para o porta-bebés, como também para a DUALFIX iSENSE, a cadeira auto que se segue na vida da criança e que a acompanhará até aos 4 anos! Além de toda a segurança que a própria base traz, esta cadeira tem ainda orientação tanto de frente como em contramarcha – que é a mais aconselhada quando a criança é mais pequena e pelo máximo tempo possível.

A DUALFIX iSENSE garante ainda segurança extra a cada viagem, com segurança frontal – com um sistema de arnês de cinco pontos, e conectores Isofix com sistema Pivot Link, que ajudam a manter a posição da criança e reduzem o impacto em colisões frontais - e lateral – com o sistema de absorção de impacto lateral SICT inside, integrado na carcaça, está sempre preparado para atuar no caso de colisão, sem necessidade de ajustá-lo. O apoio de cabeça em forma de V permite também maior conforto e segurança à criança, seja qual for o sentido de marcha.