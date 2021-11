Assista ao concerto exclusivo dos The Gift

Os The Gift vão dar um concerto especial online transmitido em exclusivo nos sites da SÁBADO, da Flash! e da Seguro Directo. Para assistir a este grande momento musical só precisa de aceder no próximo dia 5 de novembro, à 21h30, a um destes sites.

O concerto é oferecido pela Seguro Directo, que com esta iniciativa celebra o seu 25.º aniversário. A ligação da seguradora à inovação é longa. Um dos marcos da empresa foi o lançamento do primeiro seguro verde em Portugal. Foi considerada uma das melhores empresas para trabalhar em 2012 e em 2013, pelo estudo da revista Exame e da consultora Accenture. Foi distinguida como a melhor seguradora direta em Portugal, no estudo “Escolha do Consumidor”, em 2014, 2015, 2017 e 2018.



Fruto de todo o sucesso do seu caminho e conquistada a confiança dos portugueses, a Seguro Directo mudou de nome, imagem e posicionamento de mercado, durante o seu percurso, mantendo a proximidade que a distingue com o cliente. É uma marca que se mantém no top 3 das seguradoras diretas, com uma posição sólida.

Falámos com Gustavo Barreto, Chief Commercial Officer do Grupo Ageas Portugal, para abordar como mudou o mercado segurador ao longo destes 25 anos, da evolução da mobilidade em Portugal e, claro está, das comemorações do aniversário de uma marca que podemos afirmar ter uma história de sucessos.

Gustavo Barreto, Chief Commercial Officer do Grupo Ageas Portugal

Quando a Seguro Directo surgiu no mercado, o que apresentou de novo para se diferenciar da concorrência?

É importante sublinhar que a Seguro Directo foi pioneira em Portugal a comercializar seguros automóvel, primeiro por telefone, depois online, e posteriormente através de uma app televisiva. Ao longo dos tempos, fomos lançando e adaptando os nossos serviços sempre de acordo com as principais necessidades dos portugueses. O objetivo passa por reforçar a proposta de valor da Seguro Directo sempre alinhada com o objetivo da marca, que passa por ter uma proteção mais completa e relevante para os Clientes. Hoje temos uma companhia na vanguarda da inovação, não apenas na forma como se relaciona com o seu Cliente, mas também como gere o seu negócio. Acreditamos que a liderança vem da capacidade de fazer diferente, de acrescentar valor, de facilitar o dia a dia e de estar disponível. Para isso, contamos com uma equipa motivada e atenta, a quem vamos continuar a dar todas as ferramentas tecnológicas. E é esta aposta nas pessoas e na inovação que nos permite hoje assegurar um nível de crescimento de 14% potenciando as vendas através de canais remotos (online e telefónico) que se revelaram de enorme potencial numa conjuntura de risco e propagação da covid-19.

Qual a campanha de comunicação que maior impacto teve junto dos portugueses?

Confesso que distinguir uma só campanha de comunicação pode ser um pouco ingrato. Desde o seu nascimento que a Seguro Directo mantém ativas sistemáticas campanhas de comunicação, seja na vertente de lançamento de novos serviços ou produtos, seja no posicionamento de marca. Em todo o caso, e se nos focarmos neste último ponto, não podemos deixar de sublinhar a mudança de nome e imagem. Em 2014, mudámos de nome de Seguro Directo para Direct, mudando também a imagem e posicionamento no mercado. Em 2016, passámos a integrar o Grupo Ageas Portugal e, em 2019, voltámos ao nome Seguro Directo, com uma forte campanha publicitária baseada na proximidade e atendimento ao Cliente, com a participação da equipa de profissionais que diariamente dá voz à marca. Apesar de ambicionarmos ser uma plataforma digital, nesta campanha de comunicação pretendíamos revelar aos Clientes que existem pessoas do outro lado que se importam e que os acompanham nos momentos em que precisam. Em 2021, capitalizámos a nova imagem de marca numa nova abordagem de proximidade ao Cliente, afirmando a proposta de valor através de uma assinatura forte e que espelha a nossa forma de atuar "tão simples, tão inteligente".

Créditos Pepe Brix

Quais os principais marcos da Seguro Directo ano longo destes 25 anos? Corria o ano de 2014 quando a Seguro Directo inovava na comercialização de seguros, permitindo aos clientes escolher algumas das coberturas e assistências, sem ficar limitados aos pacotes predefinidos. Fomos distinguidos como a melhor empresa para trabalhar no setor financeiro e segurador, desenvolvemos estudos, integrámos o Grupo Ageas Portugal e vencemos Prémios Escolha do Consumidor. Renovámos a identidade visual, lançámos um chatbot permitindo de forma inovadora a realização da compra de um seguro automóvel e com ele recebemos a menção honrosa na categoria de produto digital e experiência cliente dos Portugal Digital Awards. Conquistámos o prémio Escolha de Excellentia e reforçámos a proteção automóvel com novas coberturas. Mudámos a carta verde do seguro para branca, e somos o patrocinador oficial do prémio anual Seguro Directo Carro do Ano. Estes são apenas alguns dos marcos por que, de facto, a Seguro Directo conta já com 25 anos de sucessos.

Como evoluíram os seguros automóvel ao longo destas duas décadas e meia?

Ao longo destes 25 anos, assistimos a uma necessidade de simplificar a linguagem do setor. A simplicidade passa pela facilidade de acesso e pela rapidez na resposta às necessidades imediatas. Para além do desenvolvimento de funcionalidades, cujo objetivo é acelerar a resposta ao Cliente, tentando superar as suas expectativas, foi importante desenvolver produtos em cocriação com alguns Clientes, em que o foco passa pela excelência do serviço dando autonomia ao utilizador. Atualmente, a Seguro Directo faz parte de um grupo segurador líder mundial, que conta com um capital de mais de 190 anos de experiência no mercado segurador, com uma estrutura de mais de 50 mil colaboradores, que integra o ranking do top 20 das seguradoras da Europa. Este fator permite-nos proporcionar uma experiência de seguros emocional e significativa na vida das pessoas.

O setor automóvel também sofreu uma grande evolução. Agora está num processo de grande transformação. De que forma as novidades do setor automóvel estão a ser acompanhadas pela Seguro Directo?

O desenvolvimento tecnológico dos automóveis levou a Seguro Directo a apresentar novos produtos, como foi o caso das duas novas coberturas lançadas no final do ano passado, que vieram reforçar ainda mais a proposta de valor da seguradora. Os Clientes da Seguro Directo valorizam muito este ADN de inovação que tem marcado o nosso percurso desde a sua fundação. Falamos da proteção de pneu, com a substituição dos dois pneus do mesmo eixo quando um se danifica; e a substituição da bateria do automóvel, no caso de a mesma se encontrar no fim de vida. Por outro lado, e a pensar na cobertura de Assistência em Viagem para Veículos Elétricos (ao abrigo do seguro de danos próprios e sendo opcional para outros seguros), no caso do veículo elétrico ficar sem bateria durante uma viagem em Portugal, é enviado um veículo ao local para efetuar uma recarga rápida de energia; e é utilizado um veículo de substituição a combustão, durante sete dias, desde que não se trate de uma situação de avaria, acidente, ou manutenção do veículo. E, claro, não ficamos por aqui, tratando-se apenas de exemplos do que temos vindo a desenvolver e oferecer.

A música e a condução possuem uma relação de longa data. Faz sentido a Seguro Directo fazer também essa ligação direta à música? Como fazem essa ligação neste aniversário?

Segundo os especialistas, existe efetivamente uma série de benefícios para a saúde que resultam dessas sessões de música no carro, provocando uma sensação de bem-estar e a ciência explica que isso deve-se à libertação de dopamina. Mas a ligação da Seguro Directo vai mais além já que é inegável que a música também junta pessoas e foi, desde sempre, este lado humano e de proximidade que quisemos transpor em toda a nossa marca. Afinal, trata-se de uma linguagem que transcende diferenças e une as pessoas. Também a música, arte por excelência já diziam os filósofos antigos, e a cultura em geral constituem pilares estratégicos de apoio por parte do Grupo Ageas Portugal. Como marca integrante do Grupo, a Seguro Directo não poderia celebrar este momento de forma melhor, apoiando a cultura, apoiando uma banda portuguesa, e proporcionando uma experiência emocional a Clientes, Parceiros, Colaboradores e Consumidores.

Qual o motivo da escolha dos The Gift para o concerto que vai ser transmitido no site da revista SÁBADO?

Dois anos antes do nascimento da Seguro Directo, nasciam os The Gift para marcar e fazer a diferença no panorama musical, nacional e internacional. Com uma história de sucessos inegáveis, falamos de uma banda próxima dos portugueses, que respira cultura portuguesa e que transpõe nas suas obras todo o carinho e amor que a música lhes provoca. E este amor que põem em tudo o que fazem é também uma analogia para o que há 25 anos fazemos e queremos continuar a fazer na vida dos portugueses.

Qual é a sua música preferida dos The Gift para ouvir no carro?

São várias. Para além de o nome coincidir com o que pretendemos – “um presente” neste momento de celebração –, diria que a primeira música que me ocorre é Do you want something simple ou até Fácil de entender. Ligando à promessa da marca Seguro Directo, são a simbiose perfeita.

Que novidades vai lançar a Seguro Directo este ano, como marco do seu 25.º aniversário?

Continuaremos a marcar pela diferença e pela relevância em prol do serviço ao Cliente, esse é o nosso compromisso. Estamos a desenhar novidades, que planeamos dar a conhecer em breve, e que passam pelo produto e pelo próprio posicionamento de marca. Continuaremos a falar com os Clientes de forma simples e atual, mantendo um discurso amigável e direto, fácil de entender, trabalhando sempre próximos dos nossos Clientes. E com o intuito de simplificar a jornada do Cliente e garantir essa proximidade, estamos a desenvolver soluções suportadas por inteligência artificial.

Para concluir, três palavras que personifiquem a Seguro Directo.

É um desafio selecionar apenas três palavras para personificar a Seguro Directo. Mas, sem dúvida alguma, é simples, descomplicada e próxima!