As melhores sugestões para este Natal estão todas aqui

O Natal está aí, acompanhado pela urgência de encontrar o presente que, ainda dentro do embrulho, desperta os sentidos e finta aquela pilha de meias que facilmente cai no esquecimento. Se é certo que as prendas do universo Apple têm sucesso garantido, acertar no modelo e na versão adequada pode revelar-se uma autêntica dor de cabeça.

Do iPhone mais recente aos Airpods, passando, claro, pelo novo Apple Watch, iPad ou Mac, todos os lançamentos de última geração da Apple estão à distância de um clique ou de uma visita a um dos dez pontos de venda da GMS Store – Apple Premium Reseller –, com lojas de norte a sul do País. É por lá que pode encontrar as melhores sugestões para a quadra que se avizinha.

Para já, antecipamos as cinco prendas imperdíveis para impressionar qualquer presenteado:

1. MacBook Air, um presente uau para abrir vezes sem fim

O mais leve dos MacBook tem uma nova versão. "Cada vez mais portátil", o novo MacBook Air tem os "superpoderes" que procura neste Natal. E não, não estamos a referir-nos às 18 horas de autonomia ou ao ecrã Liquid Retina. Redesenhado para o processador de última geração M2, o MacBook Air possui uma velocidade e eficiência energética excecionais, em que a CPU 8-core faz mais depressa e a GPU até 10-core dá vida a imagens e animações cativantes.

Ultracompacto e com um design ultrafino, o portátil de alto desempenho pesa apenas 1,24 kg e possui 1,13 cm de espessura. Está disponível em quatro cores – meia-noite, luz das estrelas, cinzento sideral e prateado. O cabo de alimentação MagSafe vem a condizer.

2. Apple Watch Ultra, é hora de festejar

Em vez de uma bracelete, o Apple Watch mais robusto de sempre tem três. E desengane-se se julga que é uma opção estética. Pensado para todos os desportistas e amantes de aventura, o Apple Watch Ultra é o primeiro smartwatch da Apple concebido para ambientes de pista, montanha ou água. Além das braceletes que se adaptam a qualquer circunstância, o relógio inclui um altímetro e um medidor de profundidade para oferecer medições em tempo real de altitude e profundidade subaquática.

Em titânio, o Apple Watch Ultra tem incorporados três microfones para reduzir o ruído do vento, GPS de dupla frequência e até botão "Ação" para marcar pontos específicos, começar ou acabar o treino. A autonomia chega a 60h. Os atletas lá de casa dificilmente encontrarão um smartwatch tão versátil.

3. iPad, sorrisos de todas as cores

Mais intuitivo do que nunca, o novo iPad é também o mais eficiente para quem quer trabalhar, desenhar ou comunicar na ponta dos dedos ou do Apple Pencil. De 10,9 polegadas, o ecrã total Liquid Retina junta-se ao processador A14 Bionic para dar novo impulso aos mais criativos.

Mais do que fotografias de alta qualidade da câmara traseira, a nova câmara frontal Ultra grande-angular de 12 MP foi concebida a pensar nas videoconferências, permitindo aos utilizadores manter-se no centro do ecrã, sem nunca sair de cena. As cores disponíveis são quatro e cada vez mais arrojadas. Redesenhado e compatível com as capas Magic Keyboard Folio, o iPad da 10ª geração já permite edições de vídeo em 4K no iMovie. Ao serviço da imaginação, tem sucesso garantido em qualquer convívio familiar.

4. iPhone 14 Plus, um presente que diz tudo Todas as funcionalidades do iPhone 14 em grande formato? Equipado com ecrã Super Retina XDR de 6,1" OLED, em Ceramic Shield, o novo iPhone 14 Plus vem revolucionar a autonomia dos smartphones da Apple, prometendo até 26 horas de autonomia de vídeo. É 14 milímetros mais alto, 6,6 mais largo e apenas 31 gramas mais pesado do que o iPhone 14. Com estas características, o Plus proporciona uma visualização única para vídeo, jogos ou um simples texto. ~

Em ouro reciclado, plástico, estanho e tungsténio, este iPhone – disponível em azul, roxo, preto, branco e vermelho – usa a tecnologia True Tone para ajustar a iluminação do ecrã em função da luz ambiente.



Com duas vezes mais qualidade, as fotografias tiradas com pouca luz vão deixar de ser problema com as melhorias implementadas na câmara Ultra grande-angular. Treme muito na hora do clique? O modo ação para tirar fotografias estáveis resolve até a correria para a fotografia de família deste Natal.

5. AirPods, o presente que liga quem mais gosta A terceira geração dos AirPods chega com equalização adaptativa para ajustar a música aos seus ouvidos. Através de um transdutor dinâmico criado pela Apple e de um amplificador feito à medida, os graves nunca foram tão profundos e os agudos tão cristalinos.

Rápidos de carregar e com uma autonomia que pode chegar às 6 horas, os mais recentes AirPods são os primeiros resistentes à água e ao suor, numa adaptação focada nos desportistas. Cada vez mais ergonómicos, incluem um microfone revestido com uma malha acústica que diminui o ruído indesejado do vento e um sensor preparado para atender e desligar chamadas. Compatíveis com iPhone, iPad ou Apple TV, entram no leque de mais procurados da Apple quando o assunto é auriculares sem fios.

Se as dúvidas persistem, as equipas especializadas da GMS Store estão preparadas para o ajudar a escolher o presente Apple que mais se adequa a este Natal. Com lojas em Lisboa, Cascais, Almada, Montijo, Braga, Porto, Faro e Aveiro, este Apple Premium Reseller é o aliado número um quando o assunto é surpreender.