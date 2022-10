Está pronto para mudar o futuro da saúde? Apresente o seu projeto científico ao CaixaResearch de Investigação em Saúde. Após financiar uma investigação pioneira sobre a origem da depressão e até a conceção de uma nova vacina contra a malária em anos anteriores, o concurso regressa para a 6ª edição. A Fundação "la Caixa", em colaboração com o BPI, está à procura dos melhores projetos científicos de excelência com elevado impacto na sociedade para enfrentar grandes desafios no que toca à saúde.

Seja na área de neurociências, doenças infeciosas, doenças cardiovasculares e doenças metabólicas associadas, oncologia ou tecnologias facilitadoras nas quatro áreas temáticas anteriores, as propostas de projeto devem ter um período máximo de execução de três anos e podem solicitar apoio financeiro até 500 mil euros para projetos individuais e até um milhão de euros para projetos em consórcio de investigação.

Porque as maiores doenças do mundo precisam da melhor ciência, no total poderão ser concedidos até 20 milhões de euros para apoio dos projetos selecionados. Pretende-se distribuir este montante de forma equitativa pelas diferentes áreas temáticas, mas a distribuição definitiva dependerá sempre da qualidade e das características específicas das propostas apresentadas.

A investigação, em números

Desde o início do concurso CaixaResearch, foram destinados 94,8 milhões de euros a 138 projetos de investigação, 43 por grupos de investigação portugueses. Só a edição anterior do CaixaResearch de Investigação em Saúde atribuiu um total de 23,15 milhões de euros a 33 projetos de investigação biomédica.

Quem se pode candidatar?

Os projetos candidatos podem ser liderados por investigadores de organizações sem fins lucrativos sediadas em Espanha ou Portugal. Cabe ao investigador principal da organização candidata ser o líder do projeto responsável por apresentar e coordenar a execução da proposta.

Tanto os projetos individuais como os projetos em consórcio de investigação podem incluir organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, tais como associações de doentes. Já empresas estabelecidas não poderão fazer parte das organizações colaboradoras que levam a cabo as atividades do projeto, mas poderão receber fundos por serviços subcontratados.

Onde devo apresentar a proposta?

As candidaturas estão abertas até ao dia 15 de novembro. O sistema de submissão de propostas a convocatórias de investigação está disponível no site da Fundação "la Caixa".

Como decorre a seleção dos projetos?

As propostas serão selecionadas por comissões de especialistas internacionais que avaliam as propostas, entrevistam os pré-selecionados e apuram os melhores projetos num processo transparente e imparcial. A correta afetação do orçamento, bem como a sua adequação às atividades a realizar, constituirá um critério sujeito a avaliação rigorosa durante o processo.

Pode consultar todos os critérios de seleção válidos para avaliar as propostas nas bases do concurso. Os resultados serão divulgados no final de junho de 2023 e a execução dos projetos está agendada entre setembro desse mesmo ano e dezembro de 2026. Envie o seu projeto e candidate-se agora!

Investir onde mais importa

A Fundação "la Caixa" é uma organização sem fins lucrativos que trabalha diariamente em prol de uma sociedade mais igualitária. Em 2018, decidiu estender a sua atividade a Portugal para apoiar projetos sociais, de investigação, educativos e de divulgação cultural e científica. Nos próximos anos, mantém o seu compromisso de alcançar um investimento de até 50 milhões de euros anuais.