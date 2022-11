Arolla, símbolo da inovação arquitetónica sustentável

Desde que nascemos que nos ensinam que é importante viver em harmonia com o meio ambiente, respeitar e proteger a natureza. No entanto, o desenvolvimento e a expansão industrial e urbana vêm, muitas vezes, pôr tudo isto em causa. Mas (e há sempre um mas…), a evolução tecnológica e um olhar mais atento e ecológico começam a mudar o panorama. Muitos regressam às origens e procuram agora equilibrar os pratos da balança. Hoje em dia, palavras como sustentabilidade, pegada ecológica ou eficiência energética ganham destaque no dicionário e no nosso dia a dia. E é aqui que entra também o conceito Arolla. Se não o conhece, venha connosco.

Um sonho feito a partir da madeira

A Arolla pretende reestruturar a forma como idealizamos as nossas casas. Das fundações às coberturas, há muita coisa que pode ser melhorada. Num mundo onde 36% de emissões de CO2 têm origem na construção civil, a empresa Arolla começa do desejo do seu fundador em construir uma casa em Portugal que fosse verdadeiramente sustentável. Com este foco, Gerd Jakob, um empreendedor alemão a residir em Portugal — focado em redesenhar modelos de negócio tradicionais para os tornar ecológicos e socialmente sustentáveis —, percebeu que o seu desejo iria ser difícil de realizar, tendo em conta a oferta existente em Portugal.

Sabendo que existia na Alemanha e na Áustria um sistema construtivo que respondia ao seu desejo, decidiu trazer para Portugal esse mesmo sistema – a construção sustentável em madeira laminada cruzada (CLT, Cross Laminated Timber). Nasceu assim o projeto Arolla: uma startup fabril e de construção de imóveis que tem com objetivo mudar o status quo da indústria da construção no que à sustentabilidade diz respeito.

CLT: um material naturalmente inovador

Na essência de uma casa ou edifício Arolla está sempre o CLT, que se torna num elemento de construção monolítico em madeira maciça composto entre três a nove camadas de madeira cortada e contracolada em ângulos de 90º (ou seja, cruzada), com uma cola sem toxinas habitáveis e/ou residuais e que permite a respiração do material, dando-lhe a capacidade de regular a humidade no seu interior — e, portanto, o clima e o conforto de uma casa Arolla, com uma pegada de carbono revolucionariamente reduzida.

O CLT, a madeira, é um material sólido, sustentável, termicamente isolante, 100% natural, seco, à prova de água. Ainda assim, é permeável ao ar, o que contribui ativamente para a redução de CO2 — retendo 1 tonelada de CO2 por m3 —, extraído do ar pela madeira durante o tempo do seu crescimento, aproximadamente 30 anos, tornando-se assim num material de construção sustentável por excelência.

Em termos de construção, é um sistema flexível que, sozinho, substitui vários materiais, de uso interno ou externo. Ao usar painéis de CLT mais estreitos consegue garantir uma maior capacidade de adaptação aos conceitos arquitetónicos mais criativos e disruptivos, já que estes se adaptam melhor às especificidades de cada projeto.

Então o que temos até agora?

Uma pegada de carbono mínima e um sistema construtivo altamente complexo, mas ao mesmo tempo fácil de construir, estruturalmente estável e termicamente adaptável a todos os ambientes, incluindo temperaturas extremas. Respira e, ao mesmo tempo, proporciona um isolamento perfeito. Daí não ser exagero dizer que o CLT é a essência da construção sustentável da Arolla.

Desde 2021 que os elementos de CLT da marca são produzidos em Portugal, numa unidade industrial de última geração, em Setúbal. Nesta fábrica, as madeiras utilizadas são de origem nacional e europeia, 100% certificadas e os painéis são desenvolvidos de forma a garantir que quase toda a árvore é aproveitada na sua transformação.

É este o ponto de partida para qualquer projeto Arolla e estava assim dado o primeiro passo para a realização de um desejo pessoal e para a criação de casas e edifícios que não impactam negativamente a natureza à nossa volta.

Arolla Home Concept: impacto zero na natureza

Além do CLT, em cada casa ou edifício Arolla está também aquilo a que podemos chamar Home Concept, um conjunto de princípios arquitetónicos que têm por base a ideia de proporcionar uma nova experiência funcional e sensorial aos moradores e onde a vida faz mais sentido se for partilhada e vivida a partir de um espaço central: a ÁGORA Arolla. Esta divisão pode ser usada para trabalhar, cozinhar ou socializar. No fundo, é um espaço para que os moradores desfrutem ainda mais das suas casas, combinando design com consciência ambiental.

O Arolla Home Concept é um conjunto de princípios de arquitetura em constante evolução, que combinam uma abordagem intuitiva à arquitetura com uma profunda consciência ambiental, sempre com o objetivo final de ajudar os clientes a aproveitar as suas casas — e o planeta — por muitas gerações.

O conceito de arquitetura da Arolla é a prova real de que a ativação de linhas conceptuais atuais e modernas é possível recorrendo ao uso de madeira, sem cair no cliché de uma típica casa pré-fabricada na floresta. Uma casa Arolla não se enquadra nessa classificação. É sempre um projeto único. Não há duas casas iguais, há sempre o projeto de casa ou edifício que se adequa às necessidades do cliente A e das pessoas que vivem ou trabalham nesse espaço.

A Arolla realiza uma intervenção arquitetural precisa, num espaço natural que é tratado com respeito, em que tira proveito de todas as características do terreno (paisagem, topografia evoluída, exposição solar...), reduzindo assim o impacto na terra ao mínimo.

O Arolla Home Concept é desenhado com um caráter monolítico, o que significa que o interior é um todo, tornando esta abordagem mais eficiente e bem pensada significa menos espaços vazios, menos áreas inúteis e menos recursos desperdiçados. A simplicidade de retirar o excesso e supérfluo e de manter/revelar o que é importante e indispensável resulta num contexto arquitetónico calmo, claro e confortável.

No interior, as linhas de arquitetura leve e elegante do edifício transformam-no num espaço contínuo. Na estrutura do edifício, as paredes e o tectos são feitos exatamente do mesmo material, criando a ilusão de mais espaço e harmonia. Abrindo-se ao exterior, abrindo-se à natureza, a relação entre os dois espaços é de chamamento recíproco. O interior absorve o exterior, o exterior liberta o interior. Uma ligação forte entre a paisagem e a natureza que habitam no seu espaço. O exterior é assim um espaço integrado na estrutura da casa e interpretado para a versatilidade das várias vivências e para os vários momentos da natureza.

Uma casa Arolla é um espaço para viver, um porto seguro, com uma forte ligação à paisagem e natureza envolventes. É uma proposta chave na mão que permite uma montagem rápida e a resposta às exigências únicas dos seus clientes.

Seja bem-vindo

Criado a pensar no cliente e no planeta, o conceito Arolla assenta numa abordagem integrada e sustentável à arquitetura, que cuida desde a floresta onde crescem as árvores até à fábrica onde se produzem os elementos, passando pelo projeto de arquitetura e terminando na equipa que o constrói.

Por mais que tentemos descrever o sistema construtivo Arolla, as palavras não bastam, é preciso experienciá-la. É na vivência dos seus espaços que podemos sentir o apelo permanente da madeira aos nossos sentidos e psique, relembrando que, apesar de termos uma vida moderna e agitada, há um espaço que nos dá uma sensação de simplicidade e tranquilidade, onde podemos respirar.



