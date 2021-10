Aqui estão os melhores eletrodomésticos para ter em casa

Toda a realidade ficou em perspetiva nos últimos tempos. Hábitos e rotinas outrora tidos por adquiridos foram comprometidos ou tiveram de ser brutalmente readequados. Durante o confinamento, a que praticamente o mundo inteiro esteve sujeito, acabou por ganhar relevância um espaço que se assumiu como – e que continua a ser! – o palco principal da vida de todos nós: a nossa casa.

O conforto e a confiança nos eletrodomésticos passaram a ser prioridades para todos nós, princípios que sempre foram ponto assente para a Miele. A marca alemã líder mundial de eletrodomésticos premium põe o foco não só no design das peças mas também no desempenho e na sustentabilidade. E a longevidade é a forma mais atual de sustentabilidade.

"A pandemia global mudou o foco das pessoas, fez recordar aos consumidores o que é realmente importante – e é por isso que a sustentabilidade é cada vez mais uma prioridade"

Stefan Breit, diretor executivo de tecnologia da Miele

Posto isto, a Miele compromete-se a desenvolver eletrodomésticos de longa durabilidade, que proporcionam um nível de qualidade e sustentabilidade que faz um importante contraponto com a cultura do descartável. É este o conceito que norteia a atual campanha: Quality Ahead of its Time (em português, Qualidade à frente do seu tempo).

"Sempre dissemos que a longevidade é a derradeira forma de sustentabilidade. É por isso que os produtos da Miele são desenvolvidos para um desempenho duradouro, proporcionando aos consumidores não só um enorme retorno do seu investimento, mas também a certeza de uma pegada ambiental menor", explica Stefan Breit.

Quando menos é mais

Estar à frente do tempo, antecipar o futuro, é um desígnio ao alcance de poucos, mas a Miele mantém este propósito há mais de 120 anos. Qualidade, longevidade e sustentabilidade são os trunfos que a marca defende para garantir já o amanhã.

Ter razão antes do tempo pode nem sempre ser benéfico para os protagonistas, mas isso não inibe aqueles que verdadeiramente estão apostados em inovar e antecipar o futuro de avançar. O futuro é hoje – um conceito arrojado, que implica um certo risco. Mas é precisamente esse o conceito adjacente à nova campanha de marca da Miele, fundada em 1899, e que assume desde sempre o lema Immer Besser (em português, sempre melhor). Oferecer "Qualidade à frente do seu tempo" é o que a marca implementada em 49 países (está em Portugal, desde 1970) se propõe com esta nova campanha.

"O último ano, com a enorme volatilidade e incerteza, tem sido duro para todos. No entanto, os consumidores sabem que podem confiar e depender de uma marca como a Miele", refere o Axel Kniehl, diretor executivo de marketing e vendas do grupo Miele, seguro do capital de confiança que a marca tem no mercado.

"Sabemos que a marca Miele tem tudo a ver com confiança e com esta campanha estamos a reforçar tudo o que a nossa marca representa. À medida que as pessoas redescobriam a importância das suas casas, tomaram decisões de compra conscientes com base nos valores pelos quais a Miele é conhecida – mais importante ainda, exigiram uma qualidade que está verdadeiramente à frente do seu tempo"

Axel Kniehl

"Com Quality Ahead of its Time, estamos a passar do produto ao marketing da marca, dando vida aos nossos valores fundamentais", afirma Barbara Castegnaro, vice-presidente sénior de marca e experiência do consumidor. "Os produtos da Miele sempre foram conhecidos pela sua qualidade imbatível, mas isso não acontece por acaso. Compre menos, compre melhor. É por isso que os nossos produtos são simplesmente uma expressão dos nossos valores fundamentais como organização", conclui.